Leipzig

Wenn eine Einrichtung wie der Flughafen Leipzig/Halle auf 95 Betriebsjahre verweisen kann, dann ist es legitim einen Blick auf diese Geschichte zu werfen. Noch dazu, wenn vom Verein „Gesellschaft zur Bewahrung von Stätten deutscher Luftfahrtgeschichte“ (GBSL) unbekannte wie spektakuläre Fotos von herausragenden Höhepunkten wie den Landungen des Überschallflugzeugs Concorde ausfindig gemacht werden konnten.

Vorfeld des Flughafen Leipzig-Schkeuditz am 8. September 1987. Von links: Concorde der Air France F-BTSC; Tu-134A der Interflug DDR-SCN; Lufthansa-Maschine und Fokker 100 der KLM Quelle: Archiv GBSL

Doch zunächst ein Blick etwas weiter zurück: Heute vor 95 Jahren begrüßte der damalige Flughafenchef Wilhelm Göbel um 9.15 Uhr die ersten Passagiere – zwei Schkeuditzer Unternehmerehepaare, die aus Erfurt kommend mit einem viersitzigen Verkehrsflugzeug in Halle/Leipzig, so der Flughafenname bis 1946, landeten. Eine befestigte Piste gab es damals noch nicht. Und so musste die eigentlich für den 18. April 1927 geplante Eröffnung verschoben werden, ein Dauerregen hatte den Platz aufgeweicht.

Die Anlage des Flughafens Halle/Leipzig 1927 mit Hangar, Abfertigungsgebäude, Tankhaus und befestigtem Vorfeld (v. l.). Quelle: Archiv GBSL

Vierzehntäglich über Kairo und Bangkok nach Indonesien

Seitdem ist viel passiert – in vielerlei Hinsicht. Lag die reine Flugzeit bei der Strecke Berlin–Halle/Leipzig–Erfurt–Frankfurt/Main 1927 noch bei vier Stunden und 35 Minuten, wird die Strecke Leipzig/Halle–Frankfurt/Main heute in circa 70 Minuten direkt geflogen.

Deutlicher wird der Unterschied bei einer am 25. September 1930 eröffneten Überseelinie von Amsterdam über Halle/Leipzig, Budapest, Athen, Kairo, Karachi und Bangkok nach Batavia (heute die indonesische Hauptstadt Jakarta). Die niederländische Fluglinie KLM flog die Strecke mit einer Fokker im vierzehntäglichen Dienst. KLM verdichtete ab 1. Oktober 1931 diese Linie sogar auf einmal wöchentlich. Für die gut 14 .000 Kilometer lange Route mit 22 Zwischenlandungen benötigte der Reisende zwölf Tage beziehungsweise 85 Stunden Flugzeit – ab 1938 nur noch sechs Tage.

Pressekonferenz in Leipzig zum Concorde-Messeflug am 18. März 1986 mit Jaques Enxérian (2.v.l.) und Dr. Klaus Henkes (3.v.l.). Quelle: Archiv GBSL

Unbestritten ein Höhepunkt war am 18. März 1986 die erstmalige Landung des Überschall-Passagierflugzeuges Concorde der Air France anlässlich der Leipziger Frühjahrsmesse. „Frankreich und die DDR unterhielten seit dem 9. Februar 1973 diplomatische Beziehungen und Air France hatte gute Erfahrungen im Messeflugverkehr mit der DDR gewonnen“, berichtet GBSL-Vize Hans-Dieter Tack. So verwundert es nicht, dass die Initiative, mit der Concorde in die DDR zu fliegen, von Air France ausging. Air France suchte neue Ziele für ihre Concorde-Flotte.

Jacques Enxérian (l.) und Dr. Klaus Henkes auf dem Vorfeld von Leipzig.Schkeuditz (18. März 1986 Quelle: Archiv GBSL

Doch nicht nur Air France suchte neue Destinationen für den schnellen Jet, auch British Airways wurde aktiv und wollte noch vor den Franzosen in Schkeuditz landen. Aber Air France war auf der Hut und startete einen Tag vor den Briten vom Pariser Flughafen Charles de Gaulle nach Leipzig-Schkeuditz.

Landung der Concorde G-BOAF der British Airways in Leipzig-Schkeuditz Quelle: Archiv Flughafen Leipzig/Halle

„Während der Vorbereitung zeigte sich allerdings Widerstand bei Air France. Es war der erste kommerzielle Flug einer Concorde in den Ostblock und ausgerechnet nach Leipzig/DDR“, erinnerte sich Peter Riech, Vertreter der Interflug in Frankreich. Das Projekt schien zu scheitern. „Nachdem aber British Airways informierte, dass sie auch nach Leipzig fliegen will, wurde die Vorbereitung bei Air France weitergeführt und dieser historische Flug fand statt“, so Riech.

Vorfeld des Flughafens Leipzig während der Frühjahrsmesse 1987 mit der Concorde in der Mitte. Quelle: Archiv Flughafen Leipzig/Halle

Überschallphasen über Nordsee und Norden der DDR

Die Route des Hinfluges führte von Paris über die Nordsee, wo die Concorde eine erste Überschallphase einlegte, Dänemark, die Ostsee und den Norden der DDR mit nochmaligem Überschallflug nach Leipzig. An Bord war auch der Botschafter der DDR in Paris und auf dem Rückflug der Botschafter der Französischen Republik.

Dem Anlass angemessen konnten die Passagiere dieses Fluges an Bord aus einer extra Speisekarte auswählen. Es gab Champagner, frischen Kaviar, diverse Weine sowie Lammrücken „En Croute“, Tartelettes und Früchte.

Begrüßung der Air-France-Crew in der Halle des Hotels Merkur durch Empfangsdirektor Helmut Seik (ganz rechts) Quelle: Archiv GBSL

An diesen Premierenflug erinnerte sich Jaques Enxérian, Direktor Osteuropa der Air France: „In Leipzig erwartete uns eine Überraschung. Eine gewaltige Menschenmenge war um den Flughafen herum, entlang der Landebahn und hinter den Zäunen zusammengekommen, um den ,schönen Vogel‘ zu sehen.“

Im Flugzeug habe man den Eindruck gehabt, dass „ganz Leipzig hier war“. „Um die Menschenmenge zu grüßen – und ihr zu danken –, überflog Flugkapitän Jean Lalanne vor der Landung noch einmal die Landebahn. Der Empfang war grandios“, so Enxérian.

Ein Traktor ZT 300 bewegt am 18. März 1986 die Concorde F-BVFF auf dem Vorfeld des Flughafens Leipzig. Quelle: Sammlung Dr. Ahlbrecht/GBSL

Traktor aus Schönebeck dient als Zugfahrzeug

Schmankerl am Rande: Erstmals wurde das schöne Überschallflugzeug 1986 bei der Bodenabfertigung mittels eines Traktors bewegt. „Ein ZT 300 aus der Produktion des Schönebecker Traktorenwerkes mit entfernter gelber Rundumleuchte, um Beschädigungen am Rumpf zu vermeiden, diente als Zugfahrzeug in Schkeuditz“, berichtet der GBSL-Vize, der noch ein anderes, allerdings trauriges Detail recherchiert hat. „Jene Concorde, die am 8. September 1987 in Schkeuditz landete, ist dieselbe, die am 25. Juli 2000 kurz nach dem Start in Paris abstürzte und damit das Ende der Concorde-Ära einläutete“, so Tack.

Die Concorde der BA G-BOAF wird am 19. März 1986 auf dem Flughafen Leipzig-Schkeuditz in ihre Parkposition eingewiesen. Quelle: Archiv GBSL

„Die Messeflüge mit der Concorde sind rückblickend nicht nur fliegerisch ein Meilenstein in der nunmehr 95-jährigen Luftfahrtgeschichte des Standortes Schkeuditz, sondern auch ein Beispiel dafür, dass als unüberwindlich geltende Mauern überwindbar sind und das in Zeiten eines Kalten Krieges“, so das Resümee von GBSL-Vize Hans-Dieter Tack. Die erste Landung einer Concorde könne ohne jeden Zweifel als Sensation bewertet werden.

Insgesamt neunmal war die Concorde in Leipzig zu Gast. „Kein anderer deutscher Flughafen hat so viele Flugbewegungen dieses Typs aufzuweisen“, weiß Tack. Es ist ein Rekord für die Ewigkeit.

Von Martin Pelzl