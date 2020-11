Flughafen Leipzig/Halle wird zum Drehkreuz für Versandhändler Amazon

Schkeuditz

Die erste Boeing 737-800 soll an diesem Freitag um 15.30 Uhr auf dem Flughafen Leipzig/Halle landen. Dann ist das neue Luftfrachtzentrum des Versandhandelsriesen Amazon so richtig in Betrieb. Das Unternehmen hat ein dem Vernehmen nach zweistelligen Millionenbetrag investiert und schafft 200 Arbeitsplätze. Die Halle des ersten regionalen Luftfrachtzentrums von Amazon in Europa umfasst eine Fläche von 20 000 Quadratmetern und liegt direkt am Airport.

Die Frachtanlage wird nach Firmenangaben eine neue Verbindung innerhalb des europäischen Netzwerks schaffen, wodurch die Lieferungen flexibler gestaltet werden sollen. Es werde Pakete sortiert und Lkw sowie Flugzeuge be- und entladen. Dazu wurden zwei Flugzeuge geleast, die im Auftrag der konzerneigenen Airline – sie verfügt weltweit über mehr als 70 Maschinen – durch die Lüfte düsen werden.

Ministerpräsident Kretschmer begrüßt die Ansiedlung

„Wir haben ein sicheres Arbeitsumfeld geschaffen und hart daran gearbeitet, ein Team zusammenzustellen und auszubilden“, sagte am Donnerstag Zentrumschef Dietmar Jüngling. Der Einstiegslohn für die neuen Mitarbeiter beträgt 12,50 Euro je Stunde. „Unser Ziel ist es, die sich ändernden Bedürfnisse der Kunden in dieser schwierigen Zeit und darüber hinaus zuverlässig bedienen zu können.“ Jüngling war bislang Chef von Amazon in Leipzig. Im hiesigen, 2006 eröffneten Standort sind 1500 Frauen und Männer beschäftigt. Seine Nachfolge hat Sylvia Reichardt angetreten.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) meinte, es spreche für den Wirtschaftsstandort Leipzig, dass Amazon hier weiter investiere. „Ich bin mir sicher, dass das Amazon Air Hub weitere innovative Unternehmen in die Region locken wird“, so der Regierungschef. Firmen wie Endkunden profitierten schließlich von starken und zuverlässigen Lieferketten. „Wie wichtig diese sind, hat sich während der Corona-Pandemie besonders deutlich gezeigt.“

Zunächst zwei Amazon-Flüge täglich

Götz Ahmelmann, Vorstandsvorsitzender der Mitteldeutschen Flughafen AG, die die beiden Airports Leipzig/Halle und Dresden betreibt, führte die Ansiedlung auf die „außergewöhnlich gute Infrastruktur“ und das „anerkannte Know-how in der Luftfracht“ zurück. Hier sei Leipzig/Halle in Deutschland die Nummer 2 und in Europa auf dem fünften Rang. „Wir werden kräftig investieren, um unsere Stellung auszubauen“, kündigte Ahmelmann an. Davon profitiere die Region.

Zunächst will Amazon in Schkeuditz täglich zwei Flüge abfertigen. Zunächst hatte das Unternehmen sich auf Logistikzentren wie das in Leipzig konzentriert. Mittlerweile wird das durch ein Luftfrachtzentrum ergänzt. Diese Erweiterung soll sicherstellen, dass genügend Kapazitäten zur Verfügung stehen, um die Kunden schnell zu beliefern.

Von Ulrich Milde