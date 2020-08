Flutschutz bei Löbnitz: 110 Fahrzeuge bringen Beton

Löbnitz

Schaut man auf die Baustelle, die sich etwa einen Kilometer unterhalb von Löbnitz in der Muldeaue befindet, bekommt man langsam eine Ahnung davon, wie groß das Auslaufbauwerk für den Polder Löbnitz werden wird. Zur Zeit sind die Bauarbeiter damit beschäftigt, das zukünftige Fundament einzuschalen und mit Stahl zu bewehren. Und die Zeit drängt, denn am 19. August rollen 110 Mischfahrzeuge an, die die gigantische, 54 Meter lange Bodenplatte mit Beton füllen werden. Der ursprünglich für kommenden Dienstag geplante Termin musste aufgrund der zu heißen Temperaturen verschoben werden.

Blick auf das über 800 Quadratmeter große Fundament, das am 19. August mit Beton gefüllt wird. Quelle: Heike Nyari

Bau kostet rund sechs Millionen Euro

„Das Auslaufbauwerk befindet sich an jener Stelle, wo der 1,3 Kilometer lange Flügeldeich, der am Campingplatz Roitzschjora beginnt, auf den Hauptdeich Löbnitz-Bad Düben trifft“, erklärt Projektleiter Stefan Hain. Die Konstruktion, deren Kosten sich auf etwa sechs Millionen Euro belaufen werden, misst nach Fertigstellung insgesamt etwa 60 Meter. Innerhalb dieser Baufläche werden fünf große steuerbare Hubschützen installiert, von denen jede acht Meter breit sein wird.

Am Ende des Polders, unmittelbar vor dem Auslaufbauwerk, entsteht die 300 Meter lange Überlaufstrecke. Quelle: Heike Nyari

Beton wird ab 4.30 Uhr geliefert

Das Fundament hat eine Grundfläche von über 700 Quadratmetern. Ab 4.30 Uhr soll der erforderliche Beton am 19. August aus zwei Richtungen angeliefert werden. Zum einen rollen die Fahrzeuge von Leipzig heran und die anderen Betonmischungen werden aus Pratau geliefert. Durch Löbnitz müssen sie jedoch letztendlich alle fahren, die Landestalsperrenverwaltung bittet die Bürger um Verständnis dafür. „Wir werden für diese Leistung zwölf Stunden benötigen“, kündigt Stefan Hain an. Nach Fertigstellung der Bodenplatte werden zirka 870 Kubikmeter verarbeitet worden sein.

Ansicht der Baustelle, die sich unterhalb von Löbnitz befindet. Quelle: Heike Nyari

Ende 2021 soll der Bau fertig sein

Im Anschluss daran kann der weitere Aufbau des Auslaufbauwerks fortgesetzt werden. Baubeginn war Mitte April diesen Jahres und mit der Fertigstellung ist Ende 2021 zu rechnen. Neben der steuerbaren Konstruktion (HQ 100) entsteht im selben Zeitraum eine 300 Meter lange, massive Wasserüberlaufschwelle (HQ 25), deren Bau ebenfalls begonnen hat. Die am Ende der Arbeiten begrünte Überlaufstrecke wird vom „normalen“ Deich nicht zu unterscheiden sein. Ganz zum Schluss wird in unmittelbarer Nähe ein sogenanntes Bedienhaus errichtet, denn auch unabhängig von einem Hochwasser muss die Technik bei sogenannten Funktionsproben regelmäßig bewegt werden. Das bauausführende Unternehmen für diese Gesamtmaßnahme ist die Bickhardt Bau AG.

Verkehrsänderungen für den Bau

Damit die Baufahrzeuge problemlos zur Baustelle kommen, gibt es Transportwege über Löbnitz-Fasanerie bis zur Mulde und bis zum Campingplatz Roitzschjora. Auf diesen Strecken ist für die kommenden Monate ein Ringverkehr im Einbahnstraßen-System ausgeschildert, um Verkehrskonflikte zu vermeiden. Außerdem war es notwendig, den Mulderadweg umzuleiten und diesen neu auszuschildern.

Eines der größten Hochwasserschutzprojekte Sachsens

Mit dem Bau des gesteuerten Polders wird eines der größten Hochwasserschutzprojekte Sachsens realisiert. Wie der zuständige Projektleiter Thomas Zechendorf erklärt, belaufen sich die Baukosten auf insgesamt 75 Millionen Euro, die vom nationalen Hochwasserschutzprogramm des Bundes finanziert werden. Die Gesamtfläche umfasst 1436 Hektar.

Das Gesamtwerk „Polder Löbnitz“, dessen Planungen seit fast 20 Jahren laufen, unterteilt sich in mehrere Einzelprojekte. Eines davon ist das Auslaufbauwerk bei Löbnitz. „Der gesamte gesteuerte Polder funktioniert nur, wenn alle geplanten und miteinander abgestimmten Maßnahmen vom Einlaufbauwerk bis zum Auslaufbauwerk wie geplant durchgeführt werden“, erklärt Thomas Zechendorf.

Dazu gehört unter anderem der Ringdeich Schnaditz, dessen vierter Bauabschnitt gerade begonnen hat. Tiefensee erhält ab kommendem Jahr einen Flügeldeich. Fertiggestellt sind bereits die Hochwasserschutzmauer und der weiterführende Deich am Ortsrand von Wellaune.

Polder fasst bis 15 Millionen Kubikmeter Wasser

Mit der Flutung des gesteuerten Polders erhofft sich die Landestalsperrenverwaltung im Ernstfall eine Hochwasserabsenkung von bis zu 70 Zentimetern, wovon insbesondere die tiefer gelegenen Teile Bad Dübens profitieren werden. Das bei einem hundertjährigen Hochwasser (HQ 100) im Polder befindliche Wasservolumen liegt bei maximal 15 Millionen Kubikmetern.

Von Heike Nyari