Alles wirkt, als wäre der Werbeflyer echt: Das sächsische Wappen, der Herausgeber Sozialministerium, die offiziellen Adressen, der Hinweis auf den Urheberschutz – doch tatsächlich handelt es sich bei dem Infoblatt „Sachsen muss wieder in Deutschland integriert werden“ um eine Fälschung. Auf der Vorderseite sind Menschen mit Mundschutz in Regenbogenfarben zu sehen.

Sozialministerium prüft rechtliche Schritte

„Offensichtlich wurde ein bestehender Flyer des Sozialministeriums grafisch geändert, mit einem frei erfundenen Text versehen und in Umlauf gebracht“, erklärte das Ministerium am Freitag und distanzierte sich „ausdrücklich vom Inhalt“. Darüber hinaus werden rechtliche Schritte geprüft, um gegen die Fälscher vorzugehen. Wer hinter dem Flyer steckt, ist momentan noch unklar. Es wird vermutet, dass sich die Aktion gegen die Querdenken-Szene und Rechtsextreme richtet.

„Staatsfeinde“ sollen an Verfassungsschutz gemeldet werden

Das Infoblatt war am Freitag unter anderem in Leipzig verteilt worden: Leserinnen und Leser hatten sich an die LVZ gewandt, nachdem sie den Flyer im Briefkasten gefunden hatten. Um Sachsen wieder zu einem „lebenswerten und demokratischen Ort“ zu machen, sollten Staatsfeinde an die Sicherheitsbehörden gemeldet werden, heißt es darin.

Genannt wird auch die Hausadresse und die Telefonnummer des Landesamtes für Verfassungsschutz. Zudem solle „Feedback“ an das Sozialministerium gegeben werden. „Dabei handelt es sich um eine Fälschung“, stellt das Ministerium klar.

Von Andreas Debski