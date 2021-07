Krina

Fridays for Future? Klima-Aktivisten? Förster Benedikt Sedlmayer (42) versteht die Welt nicht mehr. In Krina, einem Ortsteil der Gemeinde Muldestausee (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) in Sachsen-Anhalt bewirtschaftet er einen Privatwald mitten in der Dübener Heide.

„Wir sollen das Klima retten“

„Immer wenn es um die regelmäßige Arbeit geht, bekommst Du keinen einzigen von diesen Klima-Aktivisten“, rügt er. „Wenn sie wirklich was tun wollen, können sie hier gern helfen.“ Alle Welt rede vom Klimawandel, aber gerade seine Zunft werde damit allein gelassen, erzählt Sedlmayer, während er seinen Geländewagen über holprige Waldwege steuert. Links und rechts hat der Borkenkäfer unverkennbare Spuren hinterlassen.

„Wir sollen das Klima retten, wir sollen dafür sorgen, dass man sich im Wald erholen kann. Aber bei uns kommt das Geld dafür nicht an. Wenn es darum geht, wer das alles bezahlt, werden wir alleine gelassen“, wundert sich der Ingenieur. Dabei könnten Bäume große Mengen an CO2 binden. Und mit dem Holz wiederum seien Häuser umweltfreundlich zu errichten. Man müsse auch über den eigenen Tellerrand hinausschauen und sehen, ob Baumarten aus anderen Regionen der Welt nicht besser geeignet sind – die Roteiche aus Nordamerika beispielsweise. Dafür gäbe es dann aber wieder keine Förderung, sagt Sedlmayer kopfschüttelnd.

„Bauern haben eine größere Lobby“

Mit der geplanten Stilllegung von Wirtschaftswäldern dagegen werde nur Monokultur produziert, da sich dort stets die dominanteste Baumart durchsetze. Das wiederum führe in der Endkonsequenz auch zu einer geringeren Artenvielfalt als beim Wirtschaftswald, wo die Oberflächenstruktur oft wechsele.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Im Prinzip ist es ein wenig wie bei den Bauern und der Milch. Nur, dass die Bauern eine größere Lobby haben“, meint der Förster. Dabei würde ein Drittel der Unterstützung, die die Bauern erhalten, den Waldbauern bereits reichen, um Wanderwege wieder herzurichten, die derzeit kaum mit dem Geländewagen zu bewältigen sind. Biobauern erhielten Zuwendungen, Privatwaldbesitzer nicht. Wo sei da die Logik? „Das passt doch alles nicht“, findet Sedlmayer.

„Pro Festmeter bleiben 16 bis 20 Euro“

Über die enorm gestiegenen Holzpreise kann der gebürtige Bayer, der nach der Jahrtausendwende in den Osten kam, nur müde lächeln. „Wenn wir unser Holz in bester Qualität verkaufen, dann bleiben uns derzeit pro Festmeter 16 bis 20 Euro übrig.“ Im Baumarkt aber werde der Kubikmeter Holz mittlerweile für 1200 Euro verkauft. Vor allem die großen Sägewerke profitierten und bestimmten die Preise im Osten, wo es keine kleinteilige Struktur mehr wie in Bayern oder auch Österreich gebe. Von den Sägewerken aus werde das Holz dann in die USA oder China exportiert.

Im Gegenteil: Dass der Holzpreis so explodiert sei, schade den kleinen heimischen Firmen zusätzlich. Profitieren könnten davon nur die großen Fertigteil-Hausbauer. An eigene Angestellte sei mittlerweile kaum noch zu denken. Sedlmayer selbst konnte nur deshalb nach der Wende durchstarten und Wald von der Treuhand kaufen, weil ihn seine Eltern, die für die Automobilindustrie produzieren, großzügig unterstützten. Nachhaltige, familiäre Fruchtfolge.

Wolfsangriff um die Ecke

Die Fahrt durchs Grüne endet abrupt mit einem Anruf: Nur ein paar Straßen weiter hat der Wolf in der Nacht wieder zugeschlagen. Sedlmayer lenkt das Auto auf die Straße Richtung Burgkemnitz. Direkt neben der Kita haben Wölfe neun Schafe gerissen und regelrecht zerlegt. Die Stimmung vor Ort ist gedrückt. Carola Schmidt, die ihre kleine Frieda mit dem Kinderwagen aus der Kita abgeholt hat, macht sich berechtigte Sorgen.

Carola Schmidt mit Frieda. Quelle: Roland Herold

Der Bauer dagegen, der neben seinen toten Tieren steht, ist sichtlich bedrückt. Der Zaun war nicht wolfssicher, also bekommt er nichts und bei der Entsorgung hilft ihm auch keiner. Weil er das wusste, wollte er den Schaden gar nicht erst melden. Nun aber ist die Rissgutachterin Julia Kamp doch da, schnuppert am Kot auf der Wiese, ob es nach Wolf riecht und setzt ein umfangreiches Protokoll auf. „Wer soll denn einen Zaun einen halben Meter tief einbuddeln, wenn er am Tag arbeitet“, fragt einer.

Vorzugspreise für regionale Firmen

Von der bisherigen Umweltministerin Claudia Dalbert (Grüne) fühlt sich nicht nur Sedlmayer mit den Sorgen um die Zukunft des Waldes alleingelassen. Er aber hat zuerst die Ärmel hochgekrempelt und Unterstützer gewonnen. Sedlmayer, der den einzigen privaten Lehrbetrieb für Forstausbildung in Sachsen-Anhalt führt, baut nun auch sein eigenes Sägewerk auf. Er verkauft Kaminholz, Hackschnitzel, ab Herbst auch Bretter – für die regionalen Firmen zum günstigeren Preis. Da bei der Holzbearbeitung etwa die Hälfte davon als Energieholz anfalle, müsse überlegt werden wie in der Region Verbünde geschaffen werden könnten, um damit zu heizen – ein Nahwärmenetz für die Heidedörfer beispielsweise, wirbt er. Auch Wild kann man bei ihm kaufen.

Rissgutachterin Julia Kamp. Quelle: Roland Herold

Und: Sedlmayer forstet auf. Obwohl Förster ein „Rund-um-die-Uhr-Job“ sei, der auch Urlaub nur selten ermögliche. „Es macht mir aber nach wie vor Spaß“, gibt er zu. Und dem Klima hilft es dann am Ende auch.

Von Roland Herold