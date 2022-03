Leipzig

Aufregung und Frust vergangener Tage scheinen verflogen: Am Mittwoch hat Leipzigs neues Ankommenszentrum für Geflüchtete erstmals seine Tore geöffnet und dabei gezeigt, dass die geschaffenen Strukturen am neuen Ort offenbar gut funktionieren. Parallel dazu entstehen an mehreren Stellen in der Messestadt neue Notunterkünfte, um der wachsenden Zahl von Ankommenden zumindest ein erstes Dach über dem Kopf bieten zu können.

Lange Schlangen um den Block, Menschen die vor der Tür nächtigten, gibt es in der temporär zur neuen Superbehörde umgebauten Turnhalle der Gerda-Taro-Schule (Telemannstraße 9) nicht mehr. Auch wenn der Bedarf natürlich auch hier unschwer zu erkennen ist. In einem mit weißen Sichtzäunen abgetrennten Bereich vor dem Eingang der Halle warteten am Nachmittag Dutzende auf Einlass – viele mit Kindern. An den 30 provisorischen Schaltern im Inneren war da bereits Hochbetrieb, seit 8 Uhr Morgens.

Die improvisierten Behördenschalter in der Gerda-Taro-Turnhalle vor dem Start des neuen Ankommenszentrums. Quelle: André Kempner

Wer sich in Leipzig anmelden möchte, begibt sich in der Halle auf eine Art Rundkurs: von der Meldestelle, zur Ausländerbehörde, zum Sozialamt, zu Jugend- und Migrationsbehörde, Kraftfahrzeugamt und und und. Ein Kraftakt für alle Beteiligten, nicht nur für die Wartenden, die sich mit Hilfe von Dolmetschenden durch deutsche Behördensprache wühlen müssen.

„Bisher lief alles gut“, erzählt Maximilian Zettlitzer, Leiter des Zentrums. „Anfänglich holpert es natürlich etwas, da musste auch mal noch schnell ein Computer ausgetauscht werden. Aber jetzt sind wir schon im Regelbetrieb. Es gibt sicher noch Dinge, die wir optimieren können. Bisher passt aber erstmal alles zusammen“, so Zettlitzer.

Verwaltungschef Hörning zufrieden: „fast reibungslos“

Auch Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning (SPD), Chef der Ukraine-Taskforce in Leipzigs Stadtverwaltung, war zufrieden. „Die Betriebsaufnahme am neuen Standort hat fast reibungslos funktioniert, kleinere technische Schwierigkeiten bei der biometrischen Erfassung der Besucherinnen und Besucher konnten schnell ausgeräumt werden.“ Der Standortwechsel vom Rathaus zur umfunktionierten Schulturnhalle sei lediglich der erste Schritt, weitere Dienstleistungen im Zentrum sollen noch folgen.

Bereits im Regelbetrieb sind Susanne Brückmann und Mitstreiterinnen. Die Leipzigerinnen haben vor dem Eingang des Ankommenszentrums einen kleinen Tisch aufgebaut, auf dem belegte Brote großen Absatz finden. „Ein paar Hundert Schnitten haben wir heute wohl schon geschmiert“, sagt Brückmann. Ihr Engagement sei ehrenamtlich, entstamme einer privaten Whatsapp-Gruppe. Wie lange sie das machen wollen? „So lange wie es gebraucht wird“, sagt Brückmann bestimmt. Über etwas gastronomische Unterstützung würden sich die Helfenden zumindest freuen. (Kontakt: sbrueckmann@gmx.net)

Nebenan, im Gebäude der Gerda-Taro-Schule, schauen Kinder interessiert aus den Fenstern und beobachten das Geschehen. „Alles gut so, ich mag ja auch Sport im Freien“, sagt ein Junge, als der Unterricht dann zu Ende ist. Bis auf weiteres kann der Schulsport schließlich nicht mehr auf dem gewohnten Parkett stattfinden. Auch einige Sportvereine, die eigentlich in der Turnhalle trainieren, mussten bereits umplanen, werden bei ihrer Suche nach Alternativen von der Stadt Leipzig unterstützt.

Etwa 300 bis 500 Menschen sollen sich täglich im neuen Ankunftszentrum registrieren lassen können. Mehr als 2000 haben das in den vergangenen drei Wochen schon am alten Standort im Neuen Rathaus gemacht. Weitere 2700 sind aktuell in den Leipziger Erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht. Wie viele weiter bei Freunden und (neuen) Bekannten noch auf Registrierung warten, ist unklar. Jeden Tag kommen zudem Sonderzüge aus polnischen Städten in Leipzig an, die mit jeweils aufgenommenen Hunderttausenden überlastet sind.

Nach 2015 ist die Ernst-Grube-Halle auf dem Sportcampus der Uni Leipzig nun erneut Notunterkunft für Geflüchtete. Quelle: Arbeiter-Samariter-Bund

Grube-Halle nimmt Betrieb auf – neue Zeltstadt entsteht

Die Unterbringung der Ankommenden ist zweifellos Leipzigs größte Herausforderung. Nachdem in der vorübergehend als Notquartier genutzten Arena Leipzig inzwischen wieder Profi-Handball gespielt wird, meldet die benachbarte Ernst-Grube-Halle auf dem Sportcampus nun Betriebsbereitschaft. Zum Start kamen bereits 100 Personen unter, perspektivisch ist die Halle auf 350 Personen ausgelegt, heißt es aus der Landesdirektion.

Aufbau der Zeltstadt für die Ukrainischen Flüchtlinge am Deutschen Platz in Leipzig. Quelle: André Kempner

Betrieben wird die schon 2015 als Notquartier geprüfte Grube-Halle vom Arbeiter-Samariter-Bund. „In der Halle wurden verschiedene Bereiche mit Abtrennungen eingerichtet, um den Familien einen möglichst privaten Raum geben zu können. Es gibt einen Kinderspielbereich und einen Med-Point, und die Mensa der Uni gleich gegenüber übernimmt die Verpflegung“, so ASB-Sprecherin Kathrein Trute am Mittwoch. Im Außenbereich hätten die Ankommenden zudem auch die Möglichkeit, „auf den Wiesen am Elsterbecken ein wenig zur Ruhe zu kommen“.

Ebenfalls eine Vorgeschichte als Unterkunft vor sechs Jahren hat der Deutsche Platz im Zentrum-Südost. Am Mittwoch standen unweit der Nationalbibliothek wieder Rahmenkonstruktionen, brachten Fahrzeuge weitere Baumaterialien heran. „Wie damals wird wieder ein Zeltstandort errichtet, in dem etwa 330 Personen untergebracht werden können“, hieß es aus dem Neuen Rathaus. Die befestigten Zelte werde von einem regionalen Gastrounternehmen aufgebaut und sollen – wie auch die Hallen auf dem früheren Agra-Gelände im Stadtteil Dölitz (1000 Plätze) – Anfang April in Betrieb genommen werden können.

Von Matthias Puppe