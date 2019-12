Gegen Antisemitismus: Leipzig macht Juden Mut, zu bleiben

Leipzig

Der Anschlag auf die Synagoge in Halle am 9. Oktober, bei dem zwei Menschen erschossen wurden, habe ihn tief getroffen. „Meine Frau und ich haben nächtelang nicht mehr schlafen können. Furchtbar“, sagt der Rabbiner Efraim Yehoud-Desel. Seit 28 Jahren lebt der in Israel geborene Rabbi als Religionslehrer in Osnabrück.

„In all den Jahren wurde ich nie Opfer von Judenfeindlichkeit“, sagt Yehoud-Desel, seit wenigen Monaten zugleich Antisemitismusbeauftragter der Schulstiftung im Bistum Osnabrück. Doch nach dem Anschlag sei nichts mehr wie vorher. Aus diesem Grund habe er die Aktion „Zusammen gegen Antisemitismus“ ins Leben gerufen. Das dafür entworfene Logo – ineinandergreifende Hände bilden den Davidstern – könne man als E-Mail-Signatur versenden und als Aufkleber tragen. Ganz bewusst erinnere das Logo an die bekannten „Atomkraft? Nein Danke!“-Aufkleber, erklärt der Rabbi.

Historiker: Judenfeindlichkeit basiert auf alten Stereotypen

Einige der Aufkleber hat er nach Leipzig ins Zeitgeschichtliche Forum mitgebracht. Bei der Veranstaltung der Deutschen Gesellschaft geht es um Antisemitismus. Der Saal ist voll. Wie Rabbi Yehoud-Desel sind sie gekommen, um den aus Jerusalem angereisten Historiker Evyatar Friesel zu hören.

Die Hemmschwelle, sich öffentlich judenfeindlich zu äußern, sei in den letzten Jahrzehnten gesunken, sagt der 89-jährige Professor von der Hebräischen Universität von Jerusalem. Aber neu sei der aktuelle Antisemitismus keineswegs. Judenhass sei ein vielschichtiges Phänomen und basiere auf den althergebrachten Stereotypen, dahinter stehe eine über tausendjährige Geschichte, so der gebürtige Chemnitzer.

Aufklärung in der Bundesrepublik hat zu spät begonnen

Bis heute habe sich der Antisemitismus chamäleonartig gewandelt. Die klassischen Stereotypen – jüdische Geldgier und Einflussnahme – richteten sich jetzt gegen ein neues Ziel, den jüdischen Staat. Israel werde als ungerecht, skrupellos und grausam angesehen.

„Wir haben eigentlich nie eine antisemitismusfreie Bundesrepublik gehabt“, ergänzt die Frau des Historikers, Monika Schwarz-Friesel, Professorin an der TU Berlin. Die Aufklärung habe viel zu spät angefangen – 20 Jahre nach der NS-Zeit. Also erst in den 60er Jahren durch die Auschwitz-Prozesse. Mit dem Paragrafen der Volksverhetzung sei der Antisemitismus nicht aus den Köpfen verschwunden.

Entsetzt über das Ausmaß der Grausamkeiten

Die Professorin hat über mehrere Jahre hinweg erforscht, wie sich Judenhass im Internet verbreitet. Selbst sie als erfahrene Antisemitismus-Forscherin war entsetzt über das Ausmaß der judenfeindlichen Kommentare im Netz. Das führe dazu, „dass immer mehr Nutzer bei ihren Recherchen auf immer mehr antisemitische Äußerungen stoßen“.

Erschreckend für sie auch die geäußerten Grausamkeiten. In Einträgen sei zu lesen „Judenschweine, ekelhaftes Pack, ab ins Gas mit euch“ oder „Es ist Zeit für einen zweiten Holocaust“.

Das sei sicher auch der Anonymität des Netzes geschuldet. Aber aus ausgewerteten Briefen an die israelische Botschaft in Berlin, wisse sie, dass Antisemitismus nicht nur an den Rändern der Gesellschaft zu finden sei.

Antisemitismus in der Mitte der Gesellschaft

Natürlich sei Kritik an Israel und seiner Regierung legitim. Aber wenn selbst Intellektuelle, Professoren und Pfarrer, insbesondere aus dem linken Spektrum, meinten: „Der jüdische Staat sollte friedlich aufgelöst werden im Interesse der ganzen Menschheit“, erinnere das stark an die Erlösungsfantasie, dass ohne Juden die Welt eine bessere sei.

Mit Bildung allein komme man gegen den Judenhass deshalb kaum an, so ihr nüchternes Fazit. Die Zivilgesellschaft müsse entschlossener gegen Antisemitismus vorgehen. Der Judenhass vieler Älterer dürfe nicht den Nachwuchs vergiften. Außerdem forderte sie ein Umdenken der Justiz. Vieles, was durch die Meinungsfreiheit gedeckt sei, dürfe nicht länger ungestraft bleiben.

Theologe aus Leipzig : „Wir alle müssen aufstehen!“

„Wir als Christen aus unterschiedlichen Kirchen müssen uns der Schuld christlicher Kirchen an 2.000 Jahren Antisemitismus bewusst sein und etwas unternehmen“, sagt während der Veranstaltung der Leipziger Theologe Stefan Haas. Er ist Pastor der TOS-Gemeinde in Leipzig, einer evangelischen Freikirche. Und in der Region organisiert er seit mehreren Jahren den „Marsch des Lebens“ zum Gedenken an die Holocaust-Opfer. „Es darf nicht sein, dass Juden in Deutschland wieder Angst haben müssen. Wir alle müssen dagegen aufstehen.“

Dass jüdische Mitbürger nach dem Anschlag in Halle ans Auswandern denken, verwundere ihn nicht. „Aber wir können ihnen zeigen, dass es viele Menschen gibt, die völlig anders darüber denken - dass nämlich Juden und jüdisches Leben zu diesem Land gehören und willkommen sind.“ Hoffnungsfroh stimme ihn, dass an Märschen des Lebens international Jahr für Jahr immer mehr Menschen teilnehmen, vor allem auch jüngere – mittlerweile in 20 Nationen und 400 Städten, darunter auch in Leipzig, Halle und Erfurt.

In der Pause spricht Rabbi Yehoud-Desel mit Schülern, die nicht die Vorträge, sondern die Ausstellung über die Digedags im Zeitgeschichtlichen Forum besucht haben. Berührungsängste mit Juden baut man am besten ab durch Kontakte und Gespräche mit Juden, sagt der Rabbi. Einige der Schüler stecken sich den Aufkleber „Zusammen gegen Antisemitismus“ an. Weil sie ein Zeichen setzen wollen. Oder weil der schick ist.

Von Andreas Dunte