Fragen bleiben offen

Leipzig/Bayreuth

Der Mörder der Leipziger Studentin Sophia hat seine Strafe erhalten, es ist die höchstmögliche. An der Schuld des 42-Jährigen bestand im Gerichtssaal ohnehin nie ein Zweifel, der Lkw-Fahrer beschrieb seine grausame Tat detailliert schon zu Prozessbeginn – und machte dabei auch sein bewusstes Handeln deutlich. Wer sich dafür entscheidet, einem Menschen das Leben zu nehmen, kann nicht auf Strafmilderung hoffen. Und dennoch bleiben trotz des eindeutigen Urteils nicht nur für Sophias Familie einige Fragen offen.

Da ist einerseits die Suche nach etwas, das Sophias Vater „die volle Wahrheit“ nannte. Trotz akribischer Aufarbeitung ist es nicht gelungen, die zahlreichen Indizien für den geplanten sexuellen Übergriff dem Täter auch tatsächlich nachzuweisen. Der Mörder selbst macht gar sein Opfer mitverantwortlich – wohl weißlich, dass Sophia sich nicht mehr wehren kann. Jegliche eigene Niedertracht schließt der Verurteilte kategorisch aus. „Es gibt keine Wahrheitsfindung um jeden Preis“, gestand Richter Bernhard Heim am Mittwoch ein, beschränkte sein Urteil letztlich auf Mord und Körperverletzung. Angehörigen, Freunden und allen Frauen im Gerichtssaal gab Heim dennoch auch mit auf den Weg: Wir wissen um die wahren Beweggründe, die diesen Mann am stillen Rastplatz, nur wenige Minuten vor dem Ziel, abfahren ließen.

Noch ohne einen Schlussstrich kann dagegen die unrühmliche Rolle der Polizei bleiben – vor allem der in Leipzig. Keine Frage, wer jedes Jahr tausende Vermisstenfälle bearbeiten muss, kann nicht immer Hundertschaften in den Einsatz schicken. Wer aber Angehörige mit den Worten „die macht sich eine schöne Zeit im Süden“ abweist, anstatt genau zuzuhören, wer auf Recherchen von Freunden mit Ablehnung und Hausdurchsuchungen reagiert, wer erstmal tagelang Kompetenzen klären muss, während offensichtlich Gefahr in Verzug ist: Der muss sich den Vorwurf gefallen lassen, nicht nur menschlich, sondern auch systematisch versagt zu haben. So darf das nicht wieder passieren – auch daran wird Sachsens neuer Innenminister künftig gemessen werden.

Von Matthias Puppe