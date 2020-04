Fragen und Antworten – Das ändert sich in Sachsen

Leipzig

Sachsens Regierung lockert die Einschränkungen im Zuge der Corona-Krise - jedenfalls etwas. Die Ausgangsbeschränkung wird aufgehoben, Kontakte bleiben aber beschränkt. Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) lobte das bisher disziplinierte Verhalten der Menschen, das nun die Erleichterung für Bevölkerung und Zusammenleben möglich mache. Die Länderchefs hatten sich zuvor mit Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) in einer Telefonkonferenz über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise verständigt. Eine völlige Aufhebung aller Beschränkungen und Schließungen wurde als verfrüht verworfen, damit das Infektionsrisiko nicht wieder ansteigt.

Was ändert sich nun?

Die Ausgangsbeschränkungen werden wegfallen. Menschen benötigen keinen triftigen Grund mehr, um das Haus zu verlassen. Neben den Personen des gleichen Hausstandes kann man sich nun in der Öffentlichkeit mit einer weiteren Person treffen. Allerdings bleiben Ansammlungen von mehreren Menschen weiterhin untersagt. Auch Veranstaltungen bleiben untersagt. Zudem ist darauf zu achten, einen Mindestabstand von 1,5 Meter einzuhalten.

Ab wann tritt die neue Regelung in Kraft?

Ab Montag, den 20. April, soll die neue Regelung in Kraft treten. Die Landesregierung will in den nächsten Tagen über die neuen Regeln beraten und bis zum Wochenende eine neue Verordnung beschließen.

Welche Einrichtungen dürfen wieder öffnen?

Die Landesregierung lockert ebenfalls die Bestimmungen für den Einzelhandel: Neben Geschäften für den täglichen Bedarf dürfen auch Geschäfte für die Grundversorgung wieder öffnen. Darunter fallen unter anderem Buch- und Zeitungsläden, Fahrradläden, Geschäfte von Handwerksbetrieben sowie Reinigungen. Die Erlaubnis zur Öffnung betrifft Ladengeschäfte des Einzelhandels jeder Art bis zu einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmeter. Abhol- und Bringdienste sowie Paketzustellungen sind erlaubt.

Ab dem 4. Mai sollen auch wieder Friseure ihre Geschäfte öffnen können. Allerdings unter strengen Hygieneauflagen, wie Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD) betonte. Auch Museen, Gedenkstätten, Bibliotheken, Archive, Botanische Gärten sollen wieder öffnen. Dabei müssen von den Besuchern immer die Abstandsregeln eingehalten werden.

Kommt eine Mundschutzpflicht?

Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) hat angesichts moderater Lockerungen der Corona-Maßnahmen zur weiteren Einhaltung der Abstands- und Hygienevorsichtsmaßnahmen aufgerufen. „Wir müssen aufpassen, dürfen nicht leichtsinnig sein.“

Über eine Mundschutzpflicht werde noch diskutiert, so die Ministerin. Köpping empfiehlt auf jeden Fall das Tragen von Masken oder eines Gesichtsschutzes wie Schals. „Halten Sie in Bus und Bahn sowie beim Einkaufen einen Mindestabstand von 1,5 Metern“, appellierte sie.

Wie geht es mit dem Schulbetrieb weiter?

An den Gymnasien, Berufsbildenden Schulen, Oberschulen und Förderschulen wird für alle Abschlussklassen nach den Osterferien der Schulbetrieb wieder aufgenommen. „Wir wollen damit den Schülern, die kurz vor ihren Prüfungen stehen, die Chance geben, sich auf ihren Abschluss gezielt vorzubereiten“, teilte Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) mit. Die Schulen werden ab dem 20. April vorerst ausschließlich für das Personal geöffnet, welches zur Vorbereitung der Schüler auf ihre Prüfungen notwendig ist. Erst ab dem 22. April beginnt die eigentliche Prüfungsvorbereitung.

Über Regelungen für die anderen Klassenstufen soll in den nächsten Tagen diskutiert werden. Auch wie es an den Grundschulen und Kitas weitergehen soll, steht derzeit noch nicht fest.

Was bleibt verboten?

Gültig bleibt das Verbot von Ansammlungen von Menschen. Auch Großveranstaltungen bleiben vorerst bis zum 31. August untersagt. Das Verbot betrifft auch Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen und die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften sowie die Zusammenkünfte in Vereinen. Betriebsuntersagungen bleiben teilweise bestehen. Auch die Schließung von Hotels und Gastronomie gilt weiter.

Strenge Besuchsverbote bleiben ebenfalls bei Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, ambulant betreuten Wohngemeinschaften und Wohngruppen mit Menschen mit Behinderungen bestehen.

Einkaufscenter bleiben ebenfalls weiterhin geschlossen. Dulig betonte, dass die Parkplatzsituation bei größeren Malls zu weiteren Infektionen führen würde. Daher liege der Fokus zunächst auf dem Einzelhandel.

Von fbu mit dpa