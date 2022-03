Berlin/Altenburg

Zwei Tage nach seinem Wochenend-Aufenthalt im ostthüringischen Altenburg musste sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in häusliche Isolation begeben. Wie eine Sprecherin am Dienstag mitteilte, hat er sich mit dem Coronavirus angesteckt. Ein Schnell- und ein PCR-Test seien am Dienstag positiv gewesen. Wie das Bundespräsidialamt mitteilte, habe sich auch seine Frau Elke Büdenbender infiziert. Die Symptome seien jedoch mild.

Steinmeier legte Wert auf persönliche Begegnungen

Unklar ist, wo sich das Staatsoberhaupt das Virus zugezogen hat. Gelegenheiten dafür gab es am Wochenende einige. Der Bundespräsident weilte zum Auftakt seiner „Ortszeit Deutschland“ von Freitagabend bis Sonntagnachmittag in Altenburg, begegnete Hunderten Menschen. Zwar galt bei allen offiziellen Veranstaltungen die 2G-Plus-Regel – nur Geimpfte und Genesene waren zugelassen, mit zusätzlichem tagesaktuellem Test. Doch am Samstagvormittag hatte sich Steinmeier auf einen Rundgang durch die Innenstadt begeben, wo er auf Nahbarkeit und persönliche Gespräche Wert legte. An zwei Abenden besuchte er Gastwirtschaften, in einem Fall im geschlossenen Raum.

Denkbar ist auch eine Ansteckung bei seiner Frau. Sie war nicht mit in Altenburg.

Von Kay Würker