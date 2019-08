Leipzig

Die Schlacht bei Jena und Auerstedt war geschlagen, die Sachsen hatten die Seiten gewechselt – nun fehlte nur noch der Höhepunkt: Napoleon krönte im Dezember 1806 Friedrich August den Gerechten, bis dato sächsischer Kurfürst, zum König von Sachsen. Als Symbol des neuen Bündnisses schnitten sich die beiden Regenten jeweils Haarsträhnen ab, die bis heute golden gerahmt in der Rüstkammer in Dresden aufbewahrt werden.

Es war der Beginn einer siebenjährigen Gefolgschaft, die allerdings auch mehr als 200 Jahre später umstritten ist. „Diese Zeit wird ambivalent und immer noch kontrovers diskutiert, weil Napoleon letztlich verlor und Sachsen beinahe von der politischen Landkarte verschwand“, erklärt Reinhard Münch. Der Hobby-Historiker aus Leipzig widmet sich seit Jahrzehnten der napoleonischen Zeit unter regionalen sächsischen Gesichtspunkten – und legt zum 250. Geburtstag des französischen Kaisers am 15. August gleich vier neue historische Bücher vor, die es in sich haben.

Zehntausende Sachsen zogen in den Krieg

Die allesamt im Engelsdorfer Verlag erschienen Bände widmen sich jenen, die von Napoleon in Schlachten geschickt wurden: Es geht um deutsche Landstriche, deren Bevölkerung Soldaten stellen mussten oder wollten – dabei spielt Sachsen eine Hauptrolle. Der französische Kaiser konnte dank des Bündnisses militärisch frei über das sächsische Territorium verfügen, Zehntausende junge Sachsen zogen unter seinem Kommando in die Kriege.

So kamen vom Russlandfeldzug, auf den man sich beim prunkvollen Monarchentreffen im Mai 1812 in Dresden eingestimmt hatte, nur wenige Tausend unversehrt zurück. Sachsen war ursprünglich mit 21 000 Soldaten, 7000 Pferden und 48 Geschützen beteiligt. Bei dem mit entsetzlichen Verlusten einhergehenden Rückzug der sogenannten Großen Armee machte Napoleon – seinen Truppen vorauseilend – am 14. Dezember 1812 in Dresden Station.

Doch Reinhard Münch (60) hält sich nicht mit der großen Geschichte auf, die gerade in Zeiten des Internets überall nachzulesen ist. „Alle Bücher basieren auf Memoiren, die ich auswerte. Das heißt: Aus Geschichten wird für den Leser Geschichte.

+Im Prinzip geht es immer darum, spannende Geschichten zu erzählen“, erklärt der Mann, der schon als Kind im Leipziger Südwesten aufgrund eines Napoleon-Denkmals sein Steckenpferd entdeckte, den Ansatz. Tatsächlich finden sich bei ihm unzählige kleine Geschichten, die im Wust des Großen in den allermeisten Fällen keine Rolle spielen.

Kein „Militär-Narr“

So beschreibt der Autor aus der Perspektive eines Augenzeugen, wie im Jahre 1809 im damaligen Dorf Connewitz, das heute als Leipziger Stadtteil bekannt ist, sächsische Elitesoldaten gegen die schwarzen Braunschweiger Truppen kämpften.

Oder er erzählt, weshalb Sachsen nach der Belagerung von Danzig, dem heutigen Gdansk, die ersten Kreuze der napoleonischen Ehrenlegion erhielten. Das Angenehme ist dabei: Reinhard Münch tritt niemals als „Militär-Narr“ auf, sondern als Beobachter, der das Geschehen auch einordnet.

„Konnte in eine andere Welt abtauchen“

„Ich habe weniger den Anspruch, wissenschaftlich zu arbeiten und Analysen vorzulegen. Es geht vielmehr darum, die Leser in einem überschaubaren Rahmen für Geschichte zu interessieren“, sagt der Hobby-Historiker, der Soziologie und Betriebswirtschaftslehre studiert und auch promoviert hat. Und: „Zum Glück habe ich das nie hauptberuflich gemacht, sondern stets als Ausgleich zu meiner eigentlichen Arbeit betrachtet. So konnte ich immer in eine andere Welt abtauchen.“

Dass er sich damit einige Meriten verdient und längst landesweit bekannt ist, zeigen nicht nur seine Veröffentlichungen: Reinhard Münch ist auch ein gefragter Experte, wenn es um das frühe 19. Jahrhundert in Sachsen geht, und wurde mit dem Kommandant-Prendel-Orden der Kultur- und Umweltstiftung der Sparkasse Leipzig geehrt.

Kontakte in ganz Europa

„Es geht häufig nur um die Völkerschlacht, die im Fokus steht. Deshalb wurde in den letzten 100 Jahren sehr viel vernachlässigt“, sagt der 60-Jährige, der mit seinem neuen Un-Ruhestand noch produktiver geworden ist als schon zuvor. Auf eine Feststellung legt er aber wert: „Ich bin kein Büchersammler im engeren Sinn, sondern arbeite mit allen Materialien.“

Inzwischen hegt der Hobby-Historiker Kontakte in ganz Europa und kann dank der Digitalisierung auf eine früher ungeahnte Zahl von Archiven zurückgreifen. „Wenn ich daran denke, wie ich angefangen habe und die Recherchen manchmal ewig dauerten, ist das eine immense Erleichterung.“

Sachsen stechen heraus

Immerhin hat sich sein erstes Buch, das noch aus den 1990er Jahren stammt, im Laufe der Zeit zum lokalen Bestseller entwickelt: „Marksteine und Denkmale der Völkerschlacht“ ist bereits 5000 Mal verkauft worden – ein Erfolg, der sich herumgesprochen hat. Kein Wunder, dass es Reinhard Münch in der Reihe „Unter Napoleons Fahnen“ mittlerweile auf 14 Bände bringt, die sich ausschließlich mit den Truppen und dem jeweiligen historischen Umfeld befassen.

Zwar stechen die Sachsen, denen allein schon zwei Bücher gewidmet sind, eindeutig heraus. Doch die Reihe umfasst auch die sächsisch-ernestinischen Herzogtümer einschließlich der thüringischen Reußen und Schwarzburger, ebenso die Anhalter und Westfalen.

Ernestiner sind die Gewinner

Daneben hat der Hobby-Historiker auch Abhandlungen zu den Rheinbund-Staaten Hessen, Baden, Berg und den beiden Mecklenburg verfasst, die bislang kaum bekannte Details vermitteln, sowie zu Dänen und Iren.

Mit Blick auf die sieben sächsisch-napoleonischen Jahre sagt Reinhard Münch: „Im Gegensatz zu den Albertiner-Sachsen sind die Ernestiner die Gewinner: Sie waren zwar bei den Kämpfen um Magdeburg und Danzig dabei – aber nicht im entscheidenden Moment in Leipzig.“

