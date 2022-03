Leipzig

Der sächsische „Freedom-Day“ naht: Am kommenden Sonntag, dem 3. April, entfallen alle Corona-Maßnahmen, was bleibt, ist ein geringfügiger Basisschutz. Dabei liegen die Infektionszahlen weiterhin auf sehr hohem Niveau – und auch die sächsischen Krankenhäuser sind alarmiert. Denn insbesondere die hohen Ausfallquoten beim Personal machen den Kliniken zu schaffen.

„Die hohe Corona-Inzidenz von 2067 verursacht eine Vielzahl von Krankheitsfällen und Quarantänen, was zu einer kritischen Versorgungslage führt“, sagte Friedrich R. München, stellvertretender Geschäftsführer der Sächsischen Krankenhausgesellschaft, der LVZ.

Bis zu 25 Prozent der Klinik-Mitarbeiter ausgefallen

So seien derzeit im Schnitt 15 bis 20 Prozent der Beschäftigten in den hiesigen Kliniken erkrankt oder befänden sich in Quarantäne. Zusammen mit anderen Ausfallgründen, etwa durch Urlaub oder dienstfreie Tage, sei in vielen Krankenhäusern eine Ausfallquote von bis zu 25 Prozent zu verzeichnen. „Gleichzeitig sind 1493 Betten auf Normalstationen mit Patienten belegt, die mit Corona infiziert sind und einen erheblichen Mehrbedarf an Personal und Sachmitteln generieren“, erklärte München. Vor dem Hintergrund sei es gerechtfertigt, Sachsen zum Corona-Hotspot zu erklären – ein entsprechender Landtagsbeschluss gilt als Voraussetzung für ein Aufrechterhalten der Schutzmaßnahmen. In Sachsen wird dieser aber nicht erfolgen, wie am Montag erneut deutlich wurde.

Eine unvermindert hohe Belastung spüren auch Leipzigs größte Kliniken. Von der LVZ befragt nach einer Lage-Einordnung auf der Skala von eins (entspannt) bis zehn (extrem angespannt), antworteten das Klinikum St. Georg und das Uniklinikum mit Angaben zwischen sieben und acht. „Aktuell schätzen wir die Lage als sehr angespannt ein“, sagte die Geschäftsführerin vom Klinikum St. Georg, Iris Minde. Die Versorgungslage sei aber noch gesichert.

Krankenhäuser verschieben wieder Operationen

Im Vergleich zu den letzten Wellen habe sich die Situation deutlich geändert. „War die Belastung zuvor zu einem großen Teil bedingt durch viele schwere Verläufe von Covid-19, so ist aktuell die Quantität der zu isolierenden Patienten zusammen mit dem hohen Ausfall im Bereich der Mitarbeiter (krank oder Quarantäne) das Problem“, so Minde. Dass derzeit 15 Prozent des Personals ausfalle, sei „richtig problematisch“. Das Festhalten an den bestehenden Schutzmaßnahmen sei daher „dringend notwendig“.

Auf die hohen Ausfallquoten verweist ferner auch das Leipziger Uniklinikum. In der Folge sei es wieder notwendig geworden, „die Leistungen zu reduzieren“. Klinikangaben zufolge betrifft das etwa das Verschieben bestimmter nicht dringend notwendiger Operationen. Auch das St. Georg berichtet, dass planbare Eingriffe wieder reduziert werden müssten.

Vor allem die Normalstationen sind betroffen

Eine Entwicklung, die nicht nur Leipzigs Krankenhäuser verzeichnen: Das Klinikum Chemnitz etwa berichtet von einem Krankenstand „weit über dem Jahresdurchschnitt“. Folglich seien die Zahl der betreibbaren Betten sowie die OP-Kapazitäten reduziert, das OP-Geschäft auf etwa 50 Prozent heruntergefahren worden.

Gemäß den Zahlen, die das Sächsische Sozialministerium erhebt, verbleibt die Bettenauslastung im Freistaat auf hohem Niveau – aber unter dem der vorherigen Welle. Während die Belegungszahlen auf den Intensivstationen in der vergangenen Woche nahezu stagnierten, gab es im März auf den Normalstationen einen deutlichen Aufwärtstrend: Bis auf 1577 belegte Betten stieg der Wert am 22. März, seitdem ist er wieder leicht gesunken. Zwar werden auf Normalstation derzeit mehr Patienten mit einer Corona-Erkrankung behandelt als ursächlich wegen einer solchen. „Der Aufwand für die Betreuung ist dennoch gleichbleibend hoch“, heißt es dazu aus dem Leipziger Uniklinikum.

Von Florian Reinke