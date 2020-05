Freibad-Saison in Bad Düben soll Ende Mai endlich starten

Bad Düben

Sachsens Freibäder öffnen wieder – das Bad Dübener Natursportbad gehört (noch) nicht dazu. Um alle Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen umsetzen zu können, braucht es noch einige Vorbereitungen. Geöffnet wird nach jetzigem Stand in der Woche vor Pfingsten, kündigte Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) an, nannte aber noch keinen konkreten Termin.

Finale Vorbereitung läuft

„Wir sind momentan in der finalen Vorbereitung und stehen in den Startlöchern für eine baldige Eröffnung“, heißt es von der Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide mbH. Wie der Betreiber weiter mitteilte, ist der Kiosk bereits am Samstag und Sonntag sowie an Feiertagen von 12 bis 17 Uhr geöffnet, seit 15. Mai auch am Freitag und mit Freisitz. Alle Speisen und Getränke gibt es zum sofort Genießen und Mitnehmen. Buchbar sind nun auch wieder die Übernachtungsfässer im Camp.

Auf dem Freisitz am Natursportbad in Bad Düben sind die Tische entsprechend der Abstandsregeln gerückt. Quelle: Susann Schmieder

Einlass eventuell nach Nutzergruppen

Wie genau der Bad-Betrieb vonstatten geht, darüber sprechen Stadt und Betreiber derzeit noch. Dass sich so wie im letzten Jahr an heißen Tagen um die 1000 Leute auf der Anlage tummeln, „wird nicht gehen“, bittet Münster angesichts der aktuellen Lage aber jetzt schon um Verständnis. Auch wenn Wasser- und Liegeflächen groß seien, müsse die Zahl der Gäste beschränkt werden. Wie, steht noch nicht fest. „Noch in der Diskussion ist ein Plan gestaffelt nach Nutzergruppen“, so Münster. Jeweils auf einen bestimmten Zeitraum begrenzt könnten über den Tag verteilt Frühschwimmer, Kita-, Hort- und Schulkinder, Familien sowie Jugendliche zu festgelegten Zeiten Einlass ins Bad bekommen.

Am 22. Mai startet die Supa-Golf-Saison

Einen festen Termin gibt es indes schon. Am 22. Mai startet die neue Supa-Golf-Saison im Kurpark. Die Ausleihe läuft dann über die Verleihstation Heide Spa Vital-Center am Kurpark.

Seit Freitag ist das Heide Spa Hotel & Resort mit allen Einrichtungen nun auch für touristische Reisen wieder geöffnet. Dazu zählen die Restaurants, Wellness, das Vital-Center (zunächst für Gerätetraining). Die Badelandschaft und Saunawelt bleiben noch geschlossen.

www.natursportbad.de

