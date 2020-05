Freibad dicht: Stadt Delitzsch prüft Alternativen

Delitzsch

Wie befürchtet bleibt das Delitzscher Freibad in dieser Saison geschlossen. Schuld ist nicht Corona. Die Schäden an der einzigen öffentlichen Delitzscher Schwimmgelegenheit unter freiem Himmel sind schlicht zu groß und die Beseitigung ist zu teuer. Unter anderem sind Badegäste gefährdet, weil es zu Schnittverletzungen kommen kann. Nun macht sich die Stadt Gedanken über Alternativen.

Shuttle-Verkehr in den Ferien

Die Stadtverwaltung Delitzsch hatte bereits in Betracht gezogen, zumindest während der Sommerferien 2020, die im Juli beginnen, einen Shuttledienst zur Schladitzer Bucht einzurichten. Dieser sollte kostenlos sein. Dafür allerdings gab es unter anderem Kritik, dass der Freibadgänger ja nicht in ein Naturbad wolle und ob es nicht andere Alternativen gibt. Diese prüft die Stadt nun. So wird derzeit geschaut, ob es möglich ist, solch einen Shuttle-Verkehr auch zu Freibädern im nahen Sachsen-Anhalt zu organisieren beziehungsweise wie diese Bäder generell mit dem ÖPNV zu erreichen sind. Zudem wurde bereits Kontakt zu anderen Badbetreibern aufgenommen.

Stadtrat entscheidet

Dennoch: Ob es solch einen Shuttle-Verkehr – ob nun zur Schladitzer Bucht oder zu einem anderen Ort – geben kann und die Kosten von der Stadt getragen werden können, ist eine Entscheidung des Stadtrats. Das Gremium soll das Thema in seiner Sitzung Ende Juni behandeln. Im Mai, in dem es eigentlich keinen Stadtrat geben sollte, stehen andere Sachverhalte auf der Tagesordnung.

Standort soll umgebaut werden

Dass es geschlossen bleibt, heißt nicht, dass das Freibad vergessen ist. Zwar soll wegen der zu hohen Kosten im sechsstelligen Bereich in dieser Saison die Reparatur ausgesetzt werden, jedoch blickt man gen Zukunft des Standorts. Es ist schließlich wie Ende Februar vom Stadtrat beschlossen ohnehin geplant, den Standort umfangreich um- und auszubauen. Entsprechend dem Beschluss des Delitzscher Stadtrates soll die Stadtverwaltung den Ausbau des traditionellen Badstandortes prüfen. Damit einher gehen die Sanierung des Schwimm- und des Nichtschwimmerbeckens sowie die Errichtung einer Schwimmhalle. Das Schwimmerbecken soll im Wesentlichen in Größe und Funktionalität erhalten bleiben und das Nichtschwimmerbecken bedarfsgerecht umgebaut werden. Gleichzeitig soll prioritär am Standort die Neuerrichtung eines Hallenbades mit 6 Bahnen (a 25 Meter), die über einen bis 1,80 Meter Wassertiefe zu fahrenden Teilhubboden und über einen 1-Meter-Sprungturm verfügt, konzipiert werden.

Neues Fördergebiet

Stadtumbaugebiet Delitzsch-Ost Das bestehende „Stadtumbaugebiet Delitzsch-Ost“ wird im Süden erweitert und künftig ein Gebiet von 42,14 Hektar umfassen. Bislang waren im bestätigten Fördergebiet Maßnahmen wie Sanierungen auf dem Friedhofsgelände, die Sanierung der Artur-Becker-Oberschule und die grundhafte Sanierung der Friedrich-Ebert-Straße vorgesehen. Zusätzlich dazu soll es nun im Stadtumbaugebiet „ Delitzsch-Ost“ um Projekte wie unter anderem die Sanierung des Elberitzbades und seine Ergänzung um die Neubauten gehen. Auch die Herstellung einer Freizeit- und Erholungseinrichtung „Bergbau-Welten“ ist Bestandteil ebenso wie die lang ersehnte Sanierung von Elberitzplatz und -straße.

Für diese angedachte Maßnahme wurde Ende April bereits das Fördergebiet Delitzsch-Ost um das Gebiet rund ums Freibad erweitert. Es umfasste vorher „nur“ das Areal von Friedhof und Artur-Becker-Schule, jetzt ist es etliche Hektar gewachsen. Um den Ende Februar gefassten Beschluss zur Prüfung von Fördermöglichkeiten für Sanierung und Ausbau umsetzen zu können, braucht es das erweiterte Gebiet – in Delitzsch sollen keine Investitionsmaßnahmen ohne Förderung getätigt werden.

Von Christine Jacob