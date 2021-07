Freiberger Feuerwerk-Hersteller Weco vor dem Aus – 150 Jobs weg

Freiberg

Das Verbot der Silvester-Böllerei zum Jahreswechsel 2020/21 hat jetzt drastische Folgen für einen sächsischen Hersteller. Der Raketen- und Knallerproduzent Weco, Marktführer in Deutschland und Europa mit Sitz in Eitorf (NRW), will offenbar seinen Standort in Freiberg zum Ende des Jahres schließen. Das berichtete MDR Sachsen am Mittwoch. Demnach wurden die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am Dienstag über entsprechende Unternehmenspläne informiert worden. Rund 150 Beschäftigte bangen nun um ihre Jobs.

„Die Belegschaft war in einem gewissen Schockzustand“, sagte Klaus Wirth von der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie dem MDR. Eine definitive Schließung zum 31. Dezember und damit das Ende der 300-jährigen Feuerwerks-Tradition in der Bergbaustadt wollte aber ein Weco-Sprecher noch nicht bestätigen.

Die Gründe für die mögliche Schließung sind in der Branche kein Geheimnis. Das komplette Silvestergeschäft und damit 95 Prozent des Jahresumsatzes war ausgefallen. Weco-Chef Thomas Schreiber hatte im Dezember auf LVZ-Anfrage gesagt, dass durch den Umsatzausfall die Insolvenz des Unternehmens drohe. Seit Januar befinden sich die Mitarbeitenden in Freiberg in Kurzarbeit.

Ein mögliches Eingreifen der Kommunal- und Landespolitik ist jetzt ein Strohhalm für die Beschäftigen in Freiberg. Zuletzt hatte sich Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) bei einem Fall direkt eingeschaltet. Nachdem der Fruchtgummi-Produzent Haribo die Werksschließung in Wilkau-Haßlau (Kreis Zwickau) angekündigt hatte, vermittelte Dulig Gespräche mit dem Konkurrenten Katjes. Am Ende kam aber keine Einigung zustande, Haribo schloss im März für immer.

Von André Böhmer