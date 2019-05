Leipzig

Der Mitteldeutsche Verkehrsverbund (MDV) wird Schülern und Auszubildenden auch in diesen Sommerferien wieder ein spezielles Ferienticket anbieten. Dieses soll 30 Euro kosten und sechs Wochen lang für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im gesamten Freistaat sowie im Bereich Halle, im Saalekreis, im Burgenlandkreis und in Altenburg gelten.

Parallel zum Komplettticket werden preiswertere Varianten für die vier Landkreise im Osten und Südosten inklusive Dresden sowie für die vier Landkreise im Westen und Südwesten inklusive Chemnitz angeboten. Wer nur in Leipzig fahren will, kann dazu den Ferienpass für zehn Euro benutzen. Darüber hinaus konnten die Verkehrsunternehmen auch ein spezielles Sachsen-Anhalt-Ticket aushandeln, in dem der Nahverkehr des MDV mit inbegriffen ist. In der Zeit der Sommerferien in Sachsen-Anhalt – die parallel zu denen in Sachsen stattfinden – fahren Schüler und Azubis damit für insgesamt 27 Euro sogar bis nach Berlin, heißt es weiter.

Ferienticket als Ersatz zur Schülermonatskarte

„Für rund 70 Cent pro Tag können die jungen Fahrgäste Busse, Züge, S-Bahnen und Straßenbahnen nutzen“, rechnte MDV-Geschäftsführer Steffen Lehmann vor. Das Ferienticket soll als günstige Alternative zum Standard-Preis jenen Zeitraum abdecken, in dem Schüler aufgrund des Wechsels der Schuljahre keine Monatskarten für ihren Weg zur Bildungseinrichtung haben, aber trotzdem Ausflüge in die Region planen.

Die Ferientickets können von Lernenden unter 21 Jahren an allen bekannten Verkaufsstellen erworben werden und sind nicht übertragbar. Fahrräder sollen zumindest in den S-Bahnen und Zügen kostenlos mitgenommen werden können, heißt es. In Straßenbahnen und Bussen im sächsischen und thüringischen Teil des MDV sowie in der Tarifregion rings um Halle muss für Zweiräder dagegen eine Extra-Karte gelöst werden.

Der Mitteldeutsche Verkehrsverbund ist ein Zweckverband der verschiedener Verkehrsunternehmen der Städte Halle und Leipzig sowie der Landkreise Nordsachsen, Saalekreis, Burgendlandkreis und Altenburger Land. Insgesamt deckt der MDV eine Fläche von 7515 Quadratkilometern ab.

Weitere Infos: www.dein-ferienticket.de

Von Matthias Puppe