Seit einem offenen Brief von Landesparteichef Steffen Große an Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), in dem unter anderem von „künstlicher Panik“ bei den Corona-Schutzmaßnahmen die Rede ist, befinden sich die Freien Wählern Sachsen im erbitterten Streit. In diesem hat der Bundesvorsitzende Hubert Aiwanger nun ein Machtwort gesprochen.