Freie Wähler Sachsen: Bundesvorstand befürchtet Verbindungen zu Rechtsextremen

Hinter dem Rauswurf von Steffen Große, Landeschef der Freien Wähler in Sachsen, verbirgt sich offenbar ein handfester Richtungsstreit in der Partei. Der LVZ liegen Papiere vor, in denen der Bundesvorstand dem sächsischen Landesverband „Verbindungen und Überschneidungen mit dem rechtsextremen Milieu“ vorwirft. Als „liberal-wertkonservative Kraft der Mitte“ könne man das nicht dulden.

Der Bundesvorstand der Freien Wähler hat Große, wie berichtet, mit sofortiger Wirkung von seinen Ämtern entbunden. Und das für drei Jahre. Ein in der Geschichte der Kleinpartei bisher einzigartiger Vorgang.

Kritik vom Bundesvorstand an „Freie Wähler Dresden e.V.“

Die Entscheidung sei einstimmig gefallen. Zu den Gründen wolle man sich offiziell nicht äußern, teilte ein Sprecher des Bundesvorstandes mit. Im vorliegenden Papier kritisiert der Bundesvorstand, dass der sächsische Vorstand Verbindungen ins rechtsextreme Milieu unterhält. Dazu zählt der Bundesvorstand den „Freie Wähler Dresden e.V.“, dessen Vorsitzender ebenfalls Große ist.

Was an dem Verband rechtsextremistisch sei, geht aus dem Schreiben nicht hervor. Allerdings gibt es eine schriftliche Erwiderung Großes. Darin (sie liegt der LVZ ebenfalls vor) wird jede Verbindung ins rechtsextreme Lager bestritten. Aber man wisse, dass sich ein Bundesvorstandsmitglied aus Hessen an dem Fakt stört, dass der vermeintliche Mörder des Kassler Regierungspräsidenten Walter Lübcke von einem Anwalt aus Dresden verteidigt wird. Und der sei Stadtrat und Mitglied im Verein „Freie Wähler Dresden e.V.“. Der Landesverband macht darauf aufmerksam, dass der Anwalt, der übrigens kein Parteimitglied sei, im Rahmen eines Pflichtmandats handelt. Vom Bundesvorstand möchte man bitte den Beschluss sehen, dass „FW-Vereinsmitglieder“ ein derartiges Mandat nicht wahrnehmen dürfen.

Einsatz von GSG9-Kräften in Freital als überzogen bezeichnet

In einem weiteren Punkt wirft der Bundesvorstand Große vor, neue Parteimitglieder aus Freital gewonnen zu haben, die der Gruppe „Freie Wähler Freital“ angehören. Diese hätten den Einsatz von GSG9-Kräften bei der Verhaftung von Rechtsterroristen der „Gruppe Freital“ im Jahr 2017 als überzogen bezeichnet. „Wohlgemerkt von dringend Tatverdächtigen, die wegen der Gründung einer terroristischen Vereinigung und teilweise wegen versuchten Mordes später rechtskräftig verurteilt wurden“, bemerkt der Bundesvorstand.

Im Erwiderungsschreiben heißt es dazu, dass die betreffenden Personen „nur“ die Verhältnismäßigkeit des Einsatzes infrage gestellt haben, nicht die Festnahme an sich. Eine „normale Polizeistreife“ wäre für die Festnahme ausreichend gewesen. Jeder Versuch, die Mitglieder des Landesvorstandes in die Nähe des Rechtsradikalismus zu rücken, entbehre nicht nur jeder Grundlage, sondern diene „einzig und allein dazu, einzelnen Personen bewusst Schaden zuzufügen“. Man fordere den Bundesvorstand auf, zu einer kollegialen Zusammenarbeit zurückzukehren.

Davon ist man bei den Freien Wählern weit entfernt. Im Herbst, so heißt es beim Bundesvorstand, rechne man mit einer Entscheidung über die Personalie Steffen Große. Der hatte Widerspruch gegen seine Entmachtung eingelegt. Jetzt muss ein Schiedsgericht entscheiden.

Von Andreas Dunte und Thomas Lieb