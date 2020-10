Freie Wähler Sachsen: Streit um Entmachtung Großes geht in neue Runde

Leipzig

Der Streit zwischen den Freien Wählern in Sachsen und dem Bundesvorstand geht in die nächste Runde. Im Juli hatte der Bundesvorstand den Sachsen-Chef der Partei Steffen Große wegen „Verbindungen und Überschneidungen mit dem rechten Milieu“ für drei Jahre von allen seinen Ämtern entbunden. Als „liberal-wertkonservative Kraft der Mitte“ könne man das nicht dulden, hieß es. Große hatte dagegen Widerspruch eingelegt.

Vergebens, wie sich jetzt zeigt. Denn das Bundesschiedsgericht der Partei gab dem Vorstand Recht. Laut Schiedsspruch, der der LVZ vorliegt, wird Großes Einspruch gegen seine Entmachtung zurückgewiesen.

Kritik an personeller Verzahnung mit Verein

Streitpunkt ist die Nähe der Partei zum Verein „Freie Wähler Dresden e.V.“. Große habe trotz mehrmaliger Aufforderung durch den Bundesvorstand unterlassen, die „personelle und organisatorische Verzahnung“ zum Verein aufzulösen. Der Verein halte Verbindungen in das „rechte Milieu“, so der Vorwurf. Mitglied es Vereins sei beispielsweise die Dresdner Buchhändlerin und Kommunalpolitikerin Susanne Dagen. Sie sei gemeinsam mit dem Gründer der rechtsextremistischen Identitären Bewegung Martin Sellner aufgetreten, wird kritisiert. Mitglied im Verein sei ferner Frank Hannig, heißt es weiter. Warum der dem rechten Milieu zuzurechnen sei, steht im Schiedsurteil allerdings nicht.

„Das macht ihn doch nicht zum Rechtsradikalen“

Andreas Hofmann, Vize-Chef der Freien Wähler in Sachsen, weiß darauf Antwort: Hannig habe den mutmaßlichen Mörder des Kassler Regierungspräsidenten Walter Lübcke verteidigt. Daran störten sich offensichtlich einige Mitglieder des Bundesvorstandes, so Hofmann. „Was sie allerdings ausblenden: Hannig ist als Strafverteidiger dazu bestellt worden. Das macht ihn doch nicht zum Rechtsradikalen“, so Hofmann. Der Vorstand verdränge zudem, dass Susanne Dagen möglichst vielen Andersdenkenden in ihrer Buchhandlung ein Podium bietet. Die Freien Wähler wollen Offenheit, dann müsse man das auch leben, so Hofmann.

Steffen Große zeigte sich über den Schiedsspruch wenig verwundert. „Ich habe damit gerechnet“, sagt er. Hinnehmen will er ihn aber nicht. Er ziehe jetzt vor das Landgericht in Oldenburg. Der Eilantrag sei bereits unterwegs, so seine Worte. Oldenburg deshalb, weil der Sitz der Freien Wähler in Ganderkesee ( Landkreis Oldenburg in Niedersachsen) ist.

Von Andreas Dunte und Thomas Lieb