Freie Wähler Sachsen zwischen „Trauerspiel“ und Neuanfang

Bei der letzten Landtagswahl holten die Freien Wähler in Sachsen 3,4 Prozent der Zweitstimmen. Bundesvorsitzender und Vize-Regierungschef in Bayern, Hubert Aiwanger, hatte den Sachsen mit ihrer Spitzenkandidatin Cathleen Martin sogar 5,5 Prozent zugetraut. Weil, wie er im LVZ-Interview damals sagte, die Freien Wähler seit Jahren auf kommunaler Ebene Verantwortung übernehmen, Pragmatiker sind und Brücken zu anderen Parteien bauen können.

Von dieser Euphorie sind die 2011 gegründeten Freien Wähler Sachsen derzeit weit entfernt. Kurz vor dem Jahreswechsel gaben drei der vier Vorstandsmitglieder ihren Rücktritt bekannt. Damit bleibt nur noch Denise Wendt im Vorstand übrig.

„Partei wurde systematisch zerlegt“

Bisherige Parteimitglieder werfen ihr vor, einen Keil zwischen die eigenen Reihen getrieben zu haben. „Statt gemeinsam an einem Strang zu ziehen, wurden die Freien Wähler Sachsen systematisch zerlegt“, heißt es in einer Erklärung der ausscheidenden Vorstände Astrid Beier, Mario Stein und Andreas Hofmann.

Sie sprechen von Verhinderungstaktiken, Verleumdungen und Verwehrung demokratischer Prozesse. Mit den drei Abtrünnigen kehren weitere rund 40 Frauen und Männer der Partei den Rücken, darunter der frühere Landeschef Steffen Große und die bereits erwähnte Spitzenkandidatin zur Landtagswahl, Cathleen Martin. Drei Kreisverbände hätten sich inzwischen aufgelöst, heißt es.

Wendt habe Aufarbeitung verhindert

In Schreiben, die der LVZ vorliegen, beklagen ausgetretene Parteimitglieder, dass eine Aufarbeitung der Ereignisse parteiintern verhindert worden sei. Insbesondere richtet sich ihr Ärger gegen Denise Wendt. Neben ihrer Aufgabe im Landesvorstand ist sie zugleich stellvertretende Bundesvorsitzende und bekommt von dort auch große Unterstützung.

Besonders bei ihrem Streit mit dem einstigen Landesvorsitzenden Steffen Große. Der Bundesvorstand um Aiwanger hatte dem Dresdner Große von seiner Funktion enthoben und für drei Jahre für Parteiämter gesperrt. Große intervenierte, scheiterte aber vor Gericht.

Begonnen hatte der Streit mit einem Schreiben des damaligen Landesvorsitzenden an Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU), in dem er das Ende des (ersten) Corona-Lockdowns forderte. Vorwürfe, es gebe ein rechtes Netzwerk bei den Dresdner Freien Wählern, wies Große mehrfach zurück.

„Ein Großteil der Leistungsträger ist ausgetreten“

Im Gespräch mit der LVZ zeigt sich Große enttäuscht über die aktuelle Entwicklung. „Es ist ein Trauerspiel, was hier passiert ist. Viele von uns haben viel Kraft, Zeit und Geld in den Aufbau der Landespartei investiert. Gemeinsam mit mir ist nun ein Großteil der Leistungsträger ausgetreten. Eine Kettenreaktion nach dem unfassbaren Durchgriff des Bundesvorstandes“, sagt er. „Die Freien Wähler haben mit der Bevormundung eines Landesverbandes auch den letzten Rest ihres Markenkerns – die Regionalität – aufgegeben.“

Denise Wendt sieht das komplett anders: „Die Mehrheit der Mitglieder ist froh, dass mit dem Austritt derer, die in unserer Partei nur Unfrieden auslösten, der Spuk ein Ende hat“, teilt sie in einer Pressemitteilung mit. „Diese Leute dachten, sie können die Freien Wähler Sachsen mit ihrem teilweise rechtsextremen oder querdenkenden Gedankengut unterwandern.“

Die Freie Wähler seien „nicht die Anti-Corona-Partei oder die Partei der Coronaleugner und darum haben Verschwörungstheoretiker und der rechte Rand, der sich nicht traut, in die AfD einzutreten, auch keinen Platz bei uns“, so Wendt und fügt hinzu, dass es natürlich auch Aufgabe eines Bundesvorstandes sei, dann einzugreifen, wenn das Fass sprichwörtlich übergelaufen ist.

Aiwanger : „Es gibt eine Reihe von Neueintritte“

Hubert Aiwanger stellt sich hinter Wendt. Die Freien Wähler Sachsen würden sich nicht zerlegen. „,Zerlegen‘ ist die Sicht einiger, die eine Polarisierung zum Beispiel in der Coronafrage in die Partei hineingetragen haben und jetzt von Bord gegangen sind“, sagt er der LVZ. „Der überwiegende Teil der Mitglieder ist geblieben und viele kommunale Mandatsträger der Freien Wähler haben den früheren Kurs nicht mitgetragen. Deshalb besteht jetzt die große Chance, Mitglieder für uns zu gewinnen, die uns bisher abwartend beobachtet haben. Wir hatten in den letzten Wochen schon eine Reihe von Neueintritten.“

Große scheint seinem ehemaligen Bundesvorstand dies nicht übel zu nehmen. „ Hubert Aiwanger ist ein begnadeter Politiker und Redner“, sagt er. Allerdings sehe der Parteichef nicht, wie die Jüngeren im Bundesvorstand versuchen würden, „in Hoffnung auf bessere Ergebnisse die kleine Partei politisch nach links zu drehen, was Aiwanger und ich nie wollten“.

Neu Heimat Lucke-Partei? Große: „Das ist Quatsch“

Interessant dürfte werden, ob sich die ausgetretenen Parteimitglieder um Große, Hoffmann und Martin noch einmal politisch engagieren wollen und wenn ja, wo. In die Politrente wolle er nicht gehen, meint Große. „Dafür habe ich noch zu viele Lösungen im Kopf.“ Mit Spitzenkandidatin Martin habe man 2019 für „Mut-Bürger“ plakatiert. Die brauche das Land auch weiterhin.

Nach Informationen der LVZ wollen sich Steffen Große und einige andere ehemalige Parteimitglieder den Liberal-Konservativen Reformern (LKR) von Bernd Lucke anschließen. Der Professor für Makroökonomie an der Uni Hamburg war maßgeblicher Mitbegründer der AfD, trat 2015 aber aus. Er wolle nicht als bürgerliches Aushängeschild für politische Vorstellungen missbraucht werden, die er aus tiefer Überzeugung ablehne, lautete seine Begründung.

Große widerspricht, dass eine Landesvereinigung mit ihm als Landesvorsitzenden geplant sei. „Das ist Quatsch.“

