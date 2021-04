Freiheiten für Geimpfte Menschen: Berlin prescht vor – Sachsen wartet ab

Dresden

Vollständig geimpfte Menschen sollen mehr Freiheiten zurückgewinnen – so hat es Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vor Kurzem angekündigt. Inzwischen hat der Minister ein Schreiben an seine Kolleginnen und Kollegen in den Ländern verschickt: Demnach sollten vollständig geimpfte Personen mit Menschen gleichgestellt sein, die ein tagesaktuell negatives Testergebnis vorweisen können. Egal, ob geimpft oder negativ getestet – beide Gruppen hätten ein „deutlich reduziertes Ansteckungsrisiko“, so Spahn, entsprechend könnten sie von Schutz- und Quarantänemaßnahmen ausgenommen werden. Konkret heißt das: Ist für den Einkauf aktuell noch ein negatives Testergebnis vorzulegen, könnte das für geimpfte Menschen bald Makulatur sein.

Berlin schafft Tatsachen, Sachsen folgt nicht

Für den Berliner Senat schien das wie eine Steilvorlage – am Dienstag hat er beschlossen, geimpfte mit getesteten Menschen gleichstellen zu wollen. Nur kurze Zeit später wird deutlich: Dass Sachsen dem Vorgehen folgen wird, bleibt zunächst unwahrscheinlich. Sozialministerin Petra Köpping (SPD) begründete das vor allem mit einer Zahl: 15. Das sei der prozentuale Anteil derer, die in Sachsen bereits vollständig geimpft seien. „Der Zeitpunkt ist zu früh“, sagte Köpping am Dienstag in Dresden, angesprochen auf Erleichterungen für Geimpfte. Es brauche weiterhin eine „Gleichbehandlung“.

Perspektivisch verwies sie auf die Pflegeeinrichtungen im Freistaat: Wenn dort „ein Großteil“ der Bewohner und Mitarbeiter vollständig geimpft sei, solle es zunächst in diesem Bereich Lockerungen geben. Volker Schenk (CDU), Chef der Sächsischen Staatskanzlei, ging weiter: Die Frage nach mehr Freiheiten bezeichnete er als „zentralen Punkt“. Einem sächsischen Sonderweg erteilte er jedoch eine Absage.

Neuer Flickenteppich soll vermieden werden

Es benötige zunächst Abstimmungen zwischen Bund und Ländern, um einen Flickenteppich zu vermeiden. Er rate „dringend“ zu einem gemeinsamen Vorgehen. „Wir werden uns in dieser Frage positionieren, man muss schnell zu Lösungen kommen. Diejenigen, die geimpft sind, sollten entsprechende Möglichkeiten bekommen“, erklärte Schenk weiter. Unklarheit gibt es auch beim Umgang mit genesenen Menschen: Ministerin Köpping blieb auf Nachfrage der LVZ unkonkret und wies wiederholt daraufhin, dass Geimpfte in der Unterzahl seien, das gelte auch für genesene Menschen, die für eine „gewisse Zeit“ immun seien.

RKI: Kaum Übertragungen durch Geimpfte

Die Ansteckungsgefahr sei weiterhin gegeben. „Da kann man nicht sagen: Wir geben alles frei. Es braucht einen gewissen Immunitätsschutz für die gesamte Bevölkerung.“ Erkrankte Menschen könnten sich nach einer ärztlichen Frist in jedem Fall auch impfen lassen, Köpping sprach von einem halben Jahr. Dabei liegen durchaus wissenschaftliche Erkenntnisse vor, die belegen, dass geimpfte Menschen ein niedriges Risiko haben, das Virus zu übertragen. In der vergangenen Woche hatte das Robert Koch-Institut (RKI) einen Bericht lanciert und erklärt, dass das Übertragungsrisiko durch voll­ständig Geimpfte geringer sei als bei symptomlosen Personen mit einem negativen Antigen­schnelltest.

Rechtsexperten sind sich schon länger einig

Rechtsexperten vertreten schon länger die Auffassung, dass Lockerungen der Grundrechtsbeschränkungen für Geimpfte unumgänglich seien. Staatsminister Schenk erklärte am Dienstag jedenfalls, dass die Gewährung von Freiheiten für immunisierte Menschen „wissenschaftlich gut abgesichert“ sein müsse. In Kürze sollten weitere Studien des RKI folgen. Schenk geht davon aus, dass es in diesem Monat Beratungen zwischen Bund und Ländern zu dieser Frage gebe.

Von Florian Reinke