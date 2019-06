Dresden

Unfälle, Straftaten, Naturkatastrophen: Ab sofort hat Sachsen dafür eine Opferbeauftragte. Die Staatsregierung hat am Dienstag die ehemalige Landesvorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Iris Kloppich (66), berufen. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sagte bei der Ernennung in der Staatskanzlei: „Für diese wichtige Aufgabe braucht man ein großes Herz und viel Lebenserfahrung.“ Die Opferbeauftragte solle „aus Gründen der Menschlichkeit helfen, unabhängig von Paragrafen“.

66-Jährige war lange Jahre Gewerkschafterin

Iris Kloppich stammt aus Dessau und war seit 1994 stellvertretende DGB-Chefin in Sachsen, von 2010 bis 2017 dessen Landesvorsitzende. Daneben steht sie auch an der Spitze des Verwaltungsrates der Krankenkasse AOK Plus. Im Mai wurde ihr von Landtagspräsident Matthias Rößler (CDU) die Sächsische Verfassungsmedaille „für ihr Engagement in der Gewerkschaftsbewegung in Sachsen und ihren unermüdlichen Einsatz für die Interessen der Arbeitnehmer“ verliehen.

Die Opferberatung übernimmt sie nun auf Vorschlag der SPD, nachdem der Landtag eine solche neue Stelle geschaffen hatte. Kretschmer hatte nach den Ausschreitungen von Chemnitz im Spätsommer 2018 angekündigt, dass sich der Freistaat verstärkt für den Opferschutz engagieren wolle. Iris Kloppich wird ehrenamtlich arbeiten, die Opferberatung ist künftig im Sozialministerium mit einer Geschäftsstelle und drei weiteren festen Mitarbeitern angesiedelt. Bis Ende 2020 steht zunächst ein Budget von 100 000 Euro zur Verfügung.

„In unserer Gesellschaft kann man aus verschiedenen Gründen zum Opfer werden - all denen soll geholfen werden“, sagt Iris Kloppich bei ihrer Berufung in Dresden. Dabei sollen Doppelstrukturen - beispielsweise mit dem Weißen Ring oder anderen Beratungsstelen - tunlichst vermieden werden: „Wir stehen nicht in Konkurrenz, sondern wollen gemeinsam helfen. Ich werde niemand etwas überstülpen.“ Hauptanliegen sei es, diejenigen Stellen, die bereits in der Opferhilfe und im Opferschutz tätig sind, „miteinander zu verbinden“. Deshalb komme ihr eine Art Lotsenfunktion zu. Bis zum Jahresende will die neue Opferbeauftragte ein Konzept vorlegen, das auch präventive Maßnahmen und Hilfen bei Angriffen im Internet beinhalten soll.

Klepsch: Menschen in schweren Zeiten nicht allein lassen

„Es ist wichtig, den Bürgern das Gefühl und die Sicherheit zu vermitteln, in schweren Zeiten nicht allein gelassen zu werden“, machte Sozialministerin Barbara Klepsch (CDU) klar. „Es ist unser Anliegen, dass auch Opfer von besonders gelagerten Gewalttaten im Freistaat Sachsen Hilfen und Unterstützungen erhalten. Dabei sollen belastende Hürden beseitigt und durch kompetente Ansprechpartner der Weg zu Hilfen erleichtert werden.“ Sachsens SPD-Chef und Vize-Ministerpräsident Martin Dulig betonte: „Ich kenne Frau Kloppich seit vielen Jahren und schätze sie als kompetente, zupackende und empathische Persönlichkeit. Ich denke, sie ist die richtige Person für diese Aufgabe.“

Von Andreas Debski