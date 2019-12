Sebnitz

Ein jugendliches Pärchen hat am Freitagnachmittag eine Elfjährige aus fremdenfeindlichen Motiven in Sebnitz angegriffen. Laut Polizei ging das Duo es am Freitagnachmittag vor der Lidl-Filiale an der Gartenstraße auf das Kind los. Sie rissen dem elfjährigen irakischen Mädchen das Kopftuch herunter und schmissen sie zu Boden. Die weibliche Angreiferin, eine 17-Jährige, zerrte der Elfjährigen zudem an den Haaren und hielt ihr den Mund zu, während der 16-Jährige zweimal auf das Mädchen eintrat. Dabei riefen die Täter: „Was wollt ihr bei uns, macht euch zurück in euer Land!“ Die Elfjährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Von ffo