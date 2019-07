Leipzig

Die Mitglieder der Leipziger Fridays for Future-Bewegung (FFF) wollen in den Ferien keine Pause machen. „Freitag bleibt Freitag, wir haben schon einige Aktionen geplant,“ erzählt Mitorganisatorin Sophia Salzberger. „In den Sommerferien bringen wir wahrscheinlich nicht 500 Leute auf die Straße, aber auch mit weniger Menschen kann man viel erreichen.“ So hat die Gruppe sich vorgenommen, am ersten Ferienfreitag die Bäume der Leipziger Innenstadt zu bewässern, da diese unter der Trockenheit leiden würden.

Leipziger wollen umliegende Dörfer besuchen

Im August wollen die jungen Aktivisten außerdem den Cospudener See von Müll befreien und dafür auch mit Booten auf dem Wasser unterwegs sein. „Nicht jeder fährt in die Ferien, deswegen haben manche Schülerinnen und Schüler besonders viel Zeit sich zu engagieren,“ sagt die 18-jährige Salzberger, die erst vor wenigen Wochen ihr Abitur am Leipziger Robert-Schumann-Gymnasium abgelegt hat.

Aber nicht nur in Leipzig will die Protestbewegung aktiv werden. So haben die Klimaaktivisten sich vorgenommen, eine zweiwöchige „FFF-Dörfertour“ zu organisieren. „Häufig kommen die Unterstützer aus dem umliegenden Land in die Stadt, um an den Demonstrationen teilzunehmen“, meint Salzberger. „Nun wollen wir zu ihnen kommen.“

Sophia Salzberger, Mitorganisatorin von Fridays for Future in Leipzig, bei einer Müllsammelaktion der Bewegung Ende März. Quelle: André Kempner

So wollen die Aktivisten verhindern, dass das Thema Klimawandel nur aus städtischer Perspektive betrachtet wird. Die Leipziger werden von Dorf zu Dorf radeln und vermutlich in Zelten übernachten. „Wir werden auf jeden Fall ein Rahmenprogramm im Gepäck haben“, erzählt die 18-Jährige. So wollen sie Workshops oder Open Air-Kinovorführungen anbieten.

Außerdem sei eine Einladung aus Bayern bekommen, berichtet Salzberger. „Der Forstbetrieb in Coburg hat angeboten, uns durch die Wälder vor Ort zu führen, damit wir uns ein Bild machen können.“

Mitte August findet das zweite Leipziger Klimacamp statt

Eine kleine Delegation wird den FFF-Sommerkongress in Dortmund Ende Juli besuchen, an dem Vertreter aus ganz Deutschland teilnehmen. Mitte Juli findet zudem das zweite Klimacamp statt. Dort vernetzen sich verschiedene Initiativen, die sich gegen die Förderung von Braunkohle zur Energiegewinnung einsetzen und für Klimaschutz aussprechen.

Natürlich würden auch viele FFF-Unterstützer mit ihren Familien im Sommer in den Urlaub fahren, sagt die Mitorganisatorin – am besten ohne in ein Flugzeug zu steigen. „Manche haben mit ihren Eltern diskutiert und dann Möglichkeiten gefunden, mit Zug oder Auto zu verreisen“, so Salzberger.

Von Pia Siemer