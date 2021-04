Friedliche Demo in Leisnig, Aggression und Reizgas in Freiberg

Leisnig/Freiberg

Auf dem Leisniger Markt versammelten sich am Montag etwa 90 Personen zur zweiten Zusammenkunft „Wir wollen leben“. Nach Angaben von Polizeisprecher André Rydzyk stellten Polizisten von 15 Anwesenden die Personalien fest. Elf bußgeldbewährte Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Schutz-Verordnung wurden gefertigt.

Volksverhetzende Äußerungen

Zudem ermittelt das Dezernat Staatsschutz der Chemnitzer Kriminalpolizei gegen den derzeit noch unbekannten zweiten Redner. Es besteht der Verdacht volksverhetzender Äußerungen. Versammlungsleiter Christian Fischer hatte zuvor das Mikrofon für Redebeiträge freigegeben.

Schon zu Beginn sei laut Rydzyk für die Einsatzkräfte zu erkennen gewesen, dass der Großteil der Versammlungsteilnehmer nicht gewillt war, Abstände einzuhalten und Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen. Der Einsatzleiter und ein Vertreter der Versammlungsbehörde des Landkreises Mittelsachsen unterbrachen die Versammlung deswegen mehrmals. Zudem videografierten Polizisten das Versammlungsgeschehen. Damit sollen Personen identifiziert werden, die gegen die Versammlungsauflagen verstießen.

Polizei filmt in Leisnig

In Reaktion darauf sowie auf das polizeiliche Filmen verließ die Mehrzahl der Anwesenden – auf Empfehlung des Versammlungsleiters - den inneren Marktbereich. Sie verteilten sich beidseits des Marktes auf den Fußwegen.

Es werde laut Rydzyk zu prüfen sein, ob der Versammlungsleiter damit gegen die Auflagen verstieß, indem er den Versammlungsraum entgegen der Anmeldung vergrößert, nämlich auf die Randbereiche des Marktplatzes, ausgedehnt hat. Da die Anwesenden auch dort gegen die geltenden Kontaktbeschränkungen verstießen, Mindestabstände nicht einhielten und größtenteils keinen Mund-Nasen-Schutz trugen, begannen die Einsatzkräfte, Identitäten festzustellen.

In Freiberg Gewaltbereitschaft

Rydzyk bezeichnete die Veranstaltung in Leisnig als „grundsätzlich friedlich“. Es sei die Philosophie der Polizei, möglichst frühzeitig kommunikativ und deeskalierend aufzutreten. Das sei beispielsweise in Freiberg am gleichen Tag nicht möglich gewesen. Dort hatten sich gegen 18 Uhr etwa 500 Personen im Albertpark versammelt, die mehrheitlich wenig später versuchten, im Sinne eines verbotenen Aufzuges in Richtung Beethovenstraße loszulaufen.

Polizei reagiert mit Reizgas

Polizisten, die versuchten, das zu unterbinden, wurden dabei wiederholt von Personen der Ansammlung körperlich bedrängt. Davon traten einige den Einsatzkräften zudem aggressiv und gewaltbereit entgegen. Aufgrund der Angriffe auf die Beamten während der Geschehnisse im Albertpark mussten die Einsatzkräfte dort mehrfach Reizgas einsetzen. Im weiteren Verlaufe des Abends vermittelte in der Nähe des Freiberger Schwedendenkmals eine äußerst aggressiv auftretende Gruppe den Eindruck, die körperliche Auseinandersetzung mit den Polizisten zu suchen.

Schutz der Versammlung hat Vorrang

In Leisnig werde sich die Polizei auch für die kommende Woche auf einen Einsatz einstellen. Rydzyk dazu: „Das richtet sich auch daran aus, wie sich die Inzidenzzahlen entwickeln und wie sich gegebenenfalls die Details des Infektionsschutzgesetzes bis dahin verändern. Wir setzen auch dann wieder auf eine kommunikative Lösung.“ Der Polizeisprecher stellt klar: „Generell hat der Schutz der Versammlung Vorrang, weil es ein Grundrecht ist, sich zu versammeln. Den Infektionsschutz wird die Polizei auf der Straße nicht durchsetzen können.“

Von Steffi Robak