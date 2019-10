Plauen

Eigentlich hat er den Nitrolack für Reparaturen an seinem Trabant getauscht. Doch in der Nacht zum 7. Oktober 1989 entschließt sich Siegmar Wolf, den Deckel dieses kleinen Schatzes aufzuhebeln. Es gibt in diesen Herbsttagen Wichtigeres als die Blessuren des Autos. „Ich dachte mir: Wir müssen uns irgendwie mitteilen. Und dann habe ich in der Bodenkammer heimlich das Plakat gemalt, auf einem auseinandergeschnittenen Bettlaken meiner Schwiegermutter“, sagt Siegmar Wolf über die Stunden vor dem 40. Republikgeburtstag, wie der 7. Oktober im DDR-Sprachgebrauch genannt wird.

Siegmar Wolf schmuggelt Plakat im Jackenärmel auf die Demo

Was der Klempnermeister damals noch nicht ahnt: Es soll ein Tag werden, der in die Geschichtsbücher eingeht. Während an diesem Sonnabend in Leipzig Tausende Demonstranten auseinandergetrieben werden und Staatschef Erich Honecker im Palast der Republik in Ostberlin eine dreistöckige Festtagstorte anschneidet, gehen im Herzen des Vogtlands etwa 20 000 Menschen auf die Straße – und die Staatsmacht weicht nach einigen Scharmützeln zurück.

„ Plauen hat das Fass zum Überlaufen gebracht“, meint Siegmar Wolf, der das einzige Plakat, das auf dieser Demonstration gezeigt wird, im Ärmel seiner ausgebeulten Jeansjacke ins Stadtzentrum schmuggelt. Schnell findet er sich in der ersten Reihe wieder, Stirn an Stirn mit den Polizisten, die mit langen Schlagstöcken auf ihre Schutzschilde trommeln.

Auf dem Foto vom 7. Oktober 1989 sind Siegmar Wolf (mit Schnauzbart) und sein selbstgemaltes Plakat zu sehen. Quelle: Archiv

Ein gespenstiges Szenario, das Siegmar Wolf noch immer die Gänsehaut auf die Arme treibt. Dennoch reckt er an jenem 7. Oktober seine auf das Laken geschriebenen Forderungen über sich, Schwarz auf Weiß wippt der Schriftzug „Für Reformen und Reisefreiheit. Gegen Massenflucht. Vor allem Frieden“ durch den Plauener Regen. Es ist eine geschichtliche Gleichzeitigkeit, von der in diesen Nachmittagsstunden aber niemand wissen kann.

Superintendent Thomas Küttler beruhigt Demonstranten – und Polizisten

„Hätten die mich rausgezogen, wäre ich wahrscheinlich lange in den Bau gekommen“, sagt der heute 60-Jährige. Doch immer wieder stellen sich mutige Menschen schützend um ihn. Siegmar Wolf weiß, dass er an diesem Tag viel Glück hat – und nicht nur er.

Die Sicherheitsorgane, wie sie damals heißen, setzen zwei Feuerlöschzüge ein, die sie zu Wasserwerfern umfunktionieren. Quelle: Ingrid Friedrich

Die Sicherheitsorgane, wie sie damals heißen, setzen zwei Feuerlöschzüge ein, die sie zu Wasserwerfern umfunktionieren. Pflastersteine und Bierflaschen fliegen, bis irgendwann einer der Feuerwehrkameraden seinen Dienst quittiert und der andere Wasserwerfer abgezogen wird. Die aufgebrachten Menschen wollen das Rathaus stürmen. Dennoch löst sich der Protestmarsch ohne die drohende Gewaltwelle auf – weil Superintendent Thomas Küttler beruhigend auf Demonstranten und Polizei einwirkt, weil die überforderte Staatsmacht dem Ruf „Wir kommen wieder!“ nichts mehr entgegensetzen kann oder will.

Ein Wunder, staunt Siegmar Wolf noch immer über jenen Wendepunkt. Es ist allerdings auch ein Wunder, das seinen Platz lange Zeit in den Geschichtsbüchern suchen muss. Denn geht es um den Herbst 1989, dominieren häufig Leipzig, Dresden und Berlin.

Historiker: Plauen zählt zur Vorgeschichte des 9. Oktober 1989 in Leipzig

„Natürlich war der 9. Oktober 1989 in Leipzig der entscheidende Tag – doch dessen Vorgeschichte reicht viel weiter und schließt auch die Demonstration in Plauen ein“, erklärt Rainer Eckert, der Historiker und ehemalige Direktor des Zeitgeschichtlichen Forums. Insgesamt könne Plauen allerdings nicht die gleiche Bedeutung wie Leipzig, wo sich über Monate und Jahre hinweg die Opposition entwickelte, zugeschrieben werden, schränkt Rainer Eckert ein.

Der amerikanische Historiker John Connelly unterstreicht hingegen: „ Plauen war die erste ostdeutsche Stadt, die einen geeinten Willen zur Wende ausdrückte. Einen Tag vor Dresden, zwei Tage vor dem berühmten Montag in Leipzig.“ Und Superintendent Küttler, der damals mit Hilfe eines Megafons zur Friedfertigkeit aufgerufen hat, bezeichnet diese erste große Zusammenkunft in Plauen als „auslösenden Funken“. Doch anders als beispielsweise in Leipzig sind an jenem Tag keine Kameras vor Ort gewesen – deshalb drohte Plauen zu einer vergessenen Heldenstadt zu werden.

Eine vergessene Heldenstadt? Die Demonstration in Plauen am 7. Oktober 1989. Quelle: Ingrid Friedrich

Auszeichnung für Plauener Demonstranten schon vor zehn Jahren

Ein Achtungszeichen setzte immerhin vor zehn Jahren die Goldene-Henne-Gala, die alljährlich in Leipzig stattfindet: Für seinen Mut erhielt Siegmar Wolf stellvertretend für die Tausenden Demonstranten von Plauen die Auszeichnung – in diesem Jahr folgten jene Leipziger Bürgerrechtler um Gesine Oltmanns und Uwe Schwabe, die am 4. September 1989 vor der Nikolaikirche ein Transparent mit der Aufschrift „Für ein offnes Land mit freien Menschen“ zeigten. Auch diesmal war Siegmar Wolf wieder unter den geladenen Goldene-Henne-Gästen, was der Plauener als neuerliche Ehrung versteht.

Plauen hatte die höchste Quote an Ausreiseanträgen

Dass ausgerechnet die Vogtländer rebellierten, hatte gleich mehrere Gründe, erklärt Siegmar Wolf in der Rückschau. Damals, vor 30 Jahren, lebten rund 80 000 Menschen in Plauen, nahe der Grenze zur Bundesrepublik. „Den Menschen wurde sehr viel zugemutet, wir waren weit ab vom Schuss – und so war auch die Versorgungslage. Wir hatten prozentual den höchsten Anteil von Anreiseanträgen in der ganzen DDR. Und wir waren immer ganz gut informiert, weil es bei uns Westfernsehen gab. Aus den Missständen ist irgendwann Wut und schließlich ein Bürgerwille gewachsen“, sagt der Mann, der im Verlauf des Jahres 1989 längst zur Zielscheibe der Stasi geworden war und so gar nicht zum Aufrührer taugen wollte.

Klempnermeister kam durch Zufall in kirchliche Gesprächskreise

Der selbstständige Handwerker war „irgendwie durch Zufall“ in die Gesprächskreise der Plauener Markusgemeinde geraten, als er Bleche auf dem Dach der Kirche erneuerte. Als „ganz normales DDR-Kind“ diskutierte er plötzlich in Kirchenmauern. Von der Stasi wurde die Gruppe unter dem Namen „Lunte“ geführt, was Siegmar Wolf inzwischen mit einem Lächeln quittiert: Denn irgendwie lagen die Spitzel ja richtig.

Um gegen die Kommunalwahlen vom Mai 1989 zu protestieren, setzte Siegmar Wolf mit fünf weiteren Vogtländern seine Unterschrift auf eine Eingabe an den Staatsrat, die an Egon Krenz adressiert war – „spätestens ab diesem Zeitpunkt waren wir Staatsfeinde“. Dass das Farbfoto, das ihn während der ersten Demonstrationen mit seinem Plakat zeigt, sehr wahrscheinlich von den Stasispitzeln aufgenommen und ihm viel später zugespielt wurde, nennt er eine Anachronie der Geschichte.

Feierlichkeiten zum 30-jährigen Jubiläum

Es hat mehr als ein Vierteljahrhundert gedauert, bis sich Plauen aus dem Schatten der großen Revolutionsgeschichte herausgearbeitet hat. „Wir müssen noch immer alles dafür tun, um in einem Atemzug mit Leipzig genannt zu werden, wenn es um den Beginn der Friedlichen Revolution geht. Aber wir merken, dass Plauen mit jedem Jubiläum etwas mehr Aufmerksamkeit erhält“, sagt Stadtsprecherin Silvia Weck. So kam Bundespräsident Frank-Walther Steinmeier in diesem Sommer ins Vogtland und würdigte Plauens Rolle im Herbst 1989 auch in einem großen Fernsehinterview.

20.000 Menschen waren bei der Demonstration in Plauen dabei. Hier: die Bahnhofstraße. Quelle: Ingrid Friedrich

An diesem Montag werden Altbundespräsident Joachim Gauck, Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) und Landesbischof Carsten Rentzing sowie weitere Politikprominenz erwartet. Die Stadt selbst plant gerade einen Neubau der Tourist-Information, der auch eine Dauerausstellung vorsieht. „Mit diesem Projekt soll es gelingen, das Alleinstellungsmerkmal für Plauen – die Rolle zur Friedlichen Revolution im Herbst 1989 – noch mehr in den Fokus der Besucher der Stadt zu rücken“, hofft nicht nur Silvia Weck.

Friedlicher Revolutionär hat sich schnell aus der Politik verabschiedet

Daran arbeitet auch Siegmar Wolf mit dem erst in diesem Jahr gegründeten Verein „Vogtland 89“. „Wir gehen als Zeitzeugen vor allem in die Schulen, um von den Geschehnissen damals zu berichten und damit nichts in Vergessenheit gerät“, sagt der Klempnermeister, der sich als Friedlicher Revolutionär nach 1990 aus der Politik wieder verabschiedet und auch nicht an den Runden Tischen teilgenommen hat. Er war bei allen 22 Plauener Demonstrationen dabei – doch am 7. Oktober 1989 stand er ein einziges Mal im Mittelpunkt. Mit einem selbstgemalten Plakat, für das die begehrte Trabifarbe herhalten musste.

Von Andreas Debski