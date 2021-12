Leipzig

Für die Stadt Leipzig ist die historische Einordnung klar: Der 9. Oktober ist der entscheidende Tag der Friedlichen Revolution im Herbst 1989. An jenem Montag zogen nach dem Friedensgebet in der Nikolaikirche tausende Menschen um den Innenstadtring, ohne von den Sicherheitskräften gestoppt zu werden. Das SED-Regime hatte gegenüber den Bürgerrechtlern und Bürgerrechtlerinnen kapituliert. „Dieser Tag hat alles auf den Kopf gestellt, was der diktatorische Staat in der DDR praktizierte. Er hebt sich mit seiner Solidarität und Gewaltfreiheit aus dem heraus, was deutsche Geschichte bis dato geprägt hatte“, sagt Gesine Oltmanns, die damals aktiv mit dabei war. Das Datum soll deshalb einen stärkeren Platz in der nationalen Wahrnehmung innehaben, so Oltmanns.

Ein Gedenktag für Opfer autoritärer Regime

Die Bürgerrechtlerin, die im Vorstand der Stiftung Friedliche Revolution mitarbeitet, verweist darauf, dass der 9. Oktober zuletzt bei einer Anhörung zum Thema Gedenktage im Bundesinnenministerium im Fokus stand. Der Auftrag geht auf den Bericht der Kommission zu 30 Jahre Deutsche Einheit vom Dezember 2020 zurück. Die hat unter dem Vorsitz des früheren Ministerpräsidenten von Brandenburg, Matthias Platzeck (SPD), Empfehlungen erarbeitet, um die Ungleichheiten zwischen Ost und West abzubauen. Vorgeschlagen wird darin auch ein Zukunftszentrum für europäische Transformation und deutsche Einheit, um das sich Leipzig ebenfalls beworben hat. Eine Stiftung wird sich zudem um Orte der deutschen Demokratiegeschichte kümmern.

Bürgerrechtlerin Gesine Oltmanns von der Stiftung Friedliche Revolution könnte sich eine bundesweite Woche der Demokratie vorstellen, die vom Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober zum Gedenktag 9. Oktober führt Quelle: André Kempner

Bundesweite Woche der Demokratie als Vorschlag

Der Leipziger Bürgerrechtler Uwe Schwabe, auch er engagierte sich im Herbst 1989 in der ersten Reihe gegen die DDR-Machthaber, zieht vom 9. Oktober 1989 Parallelen zu aktuellen Ereignissen vor allem in Osteuropa. „Diktatoren scheuen aus gutem Grund nichts mehr als politisch selbst denkende und handelnde Bürger“, vergleicht Schwabe die Vergangenheit mit der Gegenwart. „Der 9. Oktober sollte deshalb ein Gedenktag für alle Opfer autoritärer Regime, aber auch ein Festtag der Freiheit sein“, fordert er. Angesichts der aktuellen Entwicklungen sei die Gefahr der Etablierung autoritärer und diktatorischer Strukturen, auch in Ländern, in denen man es bisher nicht für möglich hielt, wieder sehr real geworden. „Verantwortung heißt eben auch, allen intensiv entgegenzutreten, die unsere Demokratie gefährden oder abschaffen wollen. Dabei ist es egal, ob die Angriffe von oben oder unten von Links oder Rechts kommen.“

Schwabes damalige Mitstreiterin Oltmanns kann sich deshalb rund um das große Leipziger Datum der Friedlichen Revolution jährlich immer eine bundesweite Woche der Demokratie vorstellen. Diese, so Oltmanns, würde dann vom Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober bis zum Gedenktag am 9. Oktober führen.

Der Historiker Rainer Eckert, der viele Jahre lang das Zeitgeschichtliche Forum in Leipzig leitete, wertet den Vorstoß von Teilen der Bürgerrechtsbewegung als durchweg positiv. „Der 9. Oktober wäre eigentlich der richtige Nationalfeiertag gewesen“, sagt er im LVZ-Interview. Die Entscheidung sei aber anders getroffen worden. Nun, so der Historiker, gehe es keineswegs um einen arbeitsfreien Feiertag, sondern „um einen Tag mit Gedenkveranstaltungen“, aber auch der Freude über die erste gelungene friedliche Revolution in der deutschen Nationalgeschichte. Nach seiner Ansicht müssten sich dafür auch die ostdeutschen Ministerpräsidenten und der Ost-Beauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD), stark machen.

Die ehemalige Bundestagsabgeordnete Monika Lazar (Grüne) sieht das ähnlich. Als Leipzigerin sei der 9. Oktober 1989 für sie ein wichtiger Tag. Deshalb, so Lazar, „wäre es schon notwendig, ihn populärer und bekannter zu machen“. Auch auf Leipzig kämen dann weitere Hausaufgaben zu. Dazu gehöre, dass Ziel, Inhalt und Struktur der Veranstaltungen rund um den 9. Oktober mit wissenschaftlicher Begleitung betrachtet und evaluiert werden. Ziel müsse es sein, das Datum für die junge Generation erlebbarer zu machen, fordert Lazar.

