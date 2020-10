Friedrich Merz: Deutschland muss mehr als bisher Führungsrolle in Europa übernehmen

Belgern

Als das letzte Mal ein männlicher Hauptdarsteller getragen von Rockmusik die Stadthalle in Belgern betrat, hatte der örtliche Boxclub zur Kampfnacht geladen. Das ist inzwischen etliche Jahre her. Am Mittwoch nun trugen Schlagzeug- und E-Gitarrenklänge wieder ein Schwergewicht in die Halle – ein politisches allerdings. Friedrich Merz, Kandidat um den Parteivorsitz der Christlich Demokratischen Union Deutschlands ( CDU), war an die Elbe gekommen und hatte dafür gesorgt, dass an einem Spätnachmittag mitten in der Woche rund 200 Menschen eine für Corona-Verhältnisse sehr ordentliche Kulisse boten.

Mit Maske: Friedrich Merz bei der Ankunft in der Stadthalle Belgern. Quelle: Wolfgang Sens

Anzeige

Gastgeber waren der Ring Politischer Jugend Sachsen und die Junge Union Nordsachsen, die seit 15 Jahren den „Dialog an der Elbe“ organisieren. Eine Veranstaltungsreihe, die im Rahmen des Elbe Days immer wieder hochkarätige Politiker zur Diskussion nach Torgau lockt und die in diesem Jahr wegen der Pandemie zunächst ausgefallen war und nun in Belgern nachgeholt wurde.

Laute Töne vermieden

„75 Jahre nach der Begegnung an der Elbe – Droht ein neuer kalter Krieg?“ war die Veranstaltung überschrieben, aber natürlich stand im Untertitel: Welchen Eindruck hinterlässt Friedrich Merz als Bewerber um den Parteivorsitz? Doch der 64-Jährige vermied die lauten Töne, skizzierte in seiner Rede, die einer halbstündigen Fragerunde voraus ging, vor allem seine Gedanken zur Außen- und damit auch Europapolitik Deutschlands.

Quintessenz: So, wie sich die Bundesrepublik jetzt innereuropäisch aufstellt, entscheidet sie, ob der Kontinent im globalen Mächtespiel zum Zuschauer degeneriert oder auf Augenhöhe mit den USA und China spielt. Merz‘ Anspruch ist klar: Deutschland muss innerhalb Europas mehr als bisher eine politische Führungsrolle übernehmen. Das werde schon jetzt von den europäischen Nachbarn erwartet, von Deutschland aber nicht erfüllt.

Ostdeutscher Blick auf die Außenpolitik

Schon zu Beginn hatte der 64-Jährige betont, dass die Politik viel zu lange gebraucht habe, um zu verstehen, dass die Menschen in den neuen Bundesländern aufgrund ihrer Geschichte anders auf die Außen- und Sicherheitspolitik des Landes blickten. Diesen Gedanken griff Merz explizit auf, als er mit Blick auf den Ort seiner Rede betonte, dass „eine dauerhafte politische Ordnung in Europa nicht ohne Russland möglich ist.“ Dieser Applaus war ihm sicher. Genau wie der, als er auf Nachfrage aus dem Publikum seinem Mitbewerber um den Parteivorsitz, Norbert Röttgen, widersprach, der just am selben Tag einen Stopp von Nord Stream II gefordert hatte: Es mache keinesfalls Sinn, den Bau der Gaspipeline jetzt zu stoppen und eine Investruine zu schaffen, so Merz. Er konstatierte aber auch: „Wir brauchen die Pipeline nicht, um Europa sicher mit Gas zu versorgen. Strategisch ist sie für Russland wichtiger als für uns.“

An der Basis gut gelitten

Die weiteren Fragen mit den darauf folgenden Antworten zeigten dann ganz gut, warum Merz an der Parteibasis gut gelitten ist. Die Abschaffung der Wehrpflicht sei falsch gewesen, hätte maximal am Ende, nie aber am Anfang eines Bundeswehr-Reformprozesses stehen dürfen, ließ er auf Anfrage eines Ex-Offiziers wissen. Überdenkenswert sei die jetzt ins Spiel gebrachte Dienstpflicht, im ersten Schritt aber nur als freies Angebot, verbunden mit entsprechenden Anreizen.

Stechen deutsche keinen Spargel mehr?

Wie die soziale Marktwirtschaft wieder zum Arbeiten anregen und Leistung wieder lohnenswert machen kann, wollte ein Unternehmer wissen, der sich schämte, dass während des Corona-Lockdowns rumänische Erntehelfer eingeflogen wurden, „weil die Deutschen offenbar DNA-mäßig nicht mehr in der Lage sind, Spargel zu stechen.“ Der Gesellschaft gehe es gut, so Merz, das mache es schwierig, die Veränderungen durchzusetzen, die für Wohlstand in der Zukunft sorgen sollen. Man müsse jetzt aus der politischen Kurzatmigkeit herauskommen und nicht kurzfristig konsumieren, sondern langfristig investieren. „Wir werden uns vor der kommenden Bundestagswahl mit Parteien auseinandersetzen müssen, die dem Volk immer noch mehr versprechen, während wir zum Innehalten aufrufen, um Reserven zu bilden und auch künftig handlungsfähig zu sein.“

Verantwortung für EU-Außengrenzen

Die Grenzschließungen während der Corona-Krise habe er für falsch gehalten, umschiffte Merz möglicherweise heikle Thesen zum Sozialstaat und kam stattdessen direkt auf das Thema Flüchtlinge zu sprechen. Denn in bestimmten Phasen der letzten Flüchtlingskrise hätte er nach eigenem Bekunden eben diese deutschen Grenzen geschlossen. Hier brachte Merz erneut Europa ins Spiel und nannte es falsch, die Verantwortung für die EU-Außengrenzen den Ländern zu überlassen, wo sie verlaufen: „Was an den EU-Außengrenzen passiert, ist auch unser Problem“, sagte der CDU-Politiker und pochte zugleich auf den Grundsatz: „Wenn man Binnengrenzen beseitigt, muss man die Außengrenzen eines Territoriums so schützen, wie zuvor die Binnengrenzen. Funktioniert das nicht, haben wir ein Politikversagen.“

Thema Energiepolitik

Volley nahm Merz auch die Frage des Ex-CDU-Fraktionschefs im Sächsischen Landtag, Frank Kupfer, nach seiner Einschätzung der Klimapolitik. Der Atomausstieg sei richtig gewesen, so Merz, „aber mit Wind und Sonne können wir den Energiebedarf in Deutschland nicht decken.“ Für Merz hat sich Deutschland zu früh auf bestimmte Technologie-Formen sowohl bei der Stromerzeugung als auch bei der Mobilität festgelegt. Politiker seien zwar klug, Ingenieure aber klüger und beständig dabei, neue Lösungen zu entwickeln, von denen jetzt noch niemand wissen könne.

Durch Funklöcher gefahren

Mitten drin im überwiegend christdemokratischen Publikum saßen auch das Belgern-Schildauer Bürgermeister-Duo Matthias Griem (FWG/Chef) und Ingolf Gläser (auf dem Weg zum CDU-Mitglied/Vize) sowie Torgaus CDU-OBM Romina Barth. Für ihre Politikfelder waren die Linien des Abends zwar zu groß, an einer spannenden Stelle trafen sie sich jedoch. Deutschland sei beim Mobilfunkausbau weit zurück, er selbst sei auf dem Weg nach Belgern immer wieder durch Funklöcher gefahren. An dieser Stelle müsse massiv investiert werden, forderte er.

Da kann man beifällig nicken, sowohl im Torgauer Ortsteil Graditz als auch in Sitzenroda, das zu Belgern-Schildau gehört, wehren sich jedoch gerade in diesen Tagen Bürgerinitiativen gegen neue Mobilfunkmasten in ihren Dörfern. Belgern-Schildaus Führungsduo brach von der Stadthalle direkt zur Stadtratssitzung nach Schildau auf, wo eben dieses Thema diskutiert werden sollte.

Von Friedrich Merz nahmen sie für diese Herausforderung folgende Linie mit: „Demokratie ist anstrengend, aber sie lohnt sich.“ Auch wenn das Meinungsklima rauer geworden sei, dürfe man keinem Streit aus dem Weg gehen, sondern müsse sachlich miteinander umgehen. „Und am Ende muss es Kompromisse geben.“

Von Sebastian Stöber