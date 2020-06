Friedrich Schorlemmer zur Corona-Krise: "Der alte Trott schafft keine Zukunft"

Wittenberg

Nach nur 100 Tagen ist alles Leben auf dieser Erde fragil geworden, haben sich alle Sicherungs- und Abwehrmechanismen als brüchig erwiesen. Wir Erdbewohner auf der Nordhalbkugel sind insgesamt noch glimpflich davongekommen, vorerst. Sorgenvolle Mienen dominieren neben der Apathie, angesichts dessen, wogegen wir so machtlos sagt. Die Stimme der Sorge und der Besorgnis und der Angst ist täglich hörbar.

Unser Leben auf dieser Erde hat sich als beängstigend störanfällig, als lebens-gefährlich erwiesen. Und die Abwehr der existenziellen Bedrohung ist - jedermann erlebbar - zu einer Lebensfrage geworden. Jetzt eine Verschnaufpause und eine Sehnsucht nach dem gewohnten Leben, nach einer Zeit vor dem März. Aber alle unsere Lebensbezüge und unser wirtschaftliches und politisches Weiterleben stehen auf dem Prüfstand.

Die Mehrheit der Bevölkerung ist gelassen geblieben

Erst erstaunlich war die besonnene, ruhige, gelassene Haltung so vieler. Und das war so nicht erwartbar gewesen. Das Einsichtsvolle hat weithin eine Mehrheit der Bevölkerung bekommen und erhalten. Uns geht es doch ganz gut. Und hierorts haben viele auch ein Polster anlegen können und andere wurden und werden unterstützt. Wie das gesamte politische und ökonomische Gefüge sich zeigen wird, wird sich noch zeigen müssen. Die Mehrheit der Bevölkerung ist gelassen geblieben, hat Einschränkungen hingenommen und hat allen Regierenden zugetraut, dass sie in dieser bedrohlichen, noch unüberschaubaren Situation überraschend das Richtige tut. Das lässt sich mit einigen Namen belegen: Angela und Frank-Walter, Olaf und Franziska. Ruhig, überlegt und weder panisch noch abwiegelnd haben sie verstanden etwas zu vermitteln, nämlich das, was jetzt nötig und möglich ist. Und die Wissenschaft und die Medizin blieb dabei ein guter und zuverlässiger Partner.

In der Phase des ersten Schocks im März hat sich eine beeindruckende Solidarität gezeigt, eine neue Aufmerksamkeit füreinander – ob nun in den Nachbarschaften oder in Krankenhäusern. Die Gegenmaßnahmen wurden angenommen, als das jeweils Gegebene und Mögliche. Das hatte zur Voraussetzung ein Vertrauen in alle die, die in besonderen Verantwortungsposten leben.

Diese Bilder standen am Anfang der Corona-Zeit: Viele deckten sich bei Hamsterkäufen mit Klopapier und Nudeln ein. Quelle: Rene Traut/dpa

Mit Humor genommen: Die Hamsterkäufe von Klopapier und Nudeln

Es sind erst wenige Wochen und erscheinen doch wie eine Ewigkeit. Diese Wochen gingen auch an die Grenzen der menschlichen, der kommunikativen, der verkraftbaren Reaktionsfähigkeit. Viele haben auch gelitten an Kontaktsperren, am Abstandhalten, am Verbergen des Gesichts durch Masken. Aber insgesamt wurden die ausgegebenen Verhaltensregeln eingehalten, zum Teil auch mit schönem Humor quittiert.

Die systemrelevanten Einrichtungen taten ein Übriges und gewährleisteten die Grundversorgung. Es wurde mit Humor hingenommen, wie viele ihre Versorgungsangst ausdrückten durch die Hamsterkäufe von Toilettenpapier und Nudeln. Aber der Mensch braucht das gemeinsame Reden von Angesicht zu Angesicht, das Rennen um die Wette, das aus Herzensgrund Singen. Nicht zu verstehen ist für viele gewesen, dass man sich mit den Ellenbogen begrüßen sollte, statt sich in die Arme nehmen zu können und zu kosen und zu küssen.

Folgen für Kinder können wir noch nicht übersehen

Welche tiefgehenden Folgen diese wenigen Wochen für viele Kinder haben, können wir noch nicht übersehen, aber alle haben miteinander begriffen, worauf es uns ankommt und was wir gemeinsam tun können und tun müssen – aus Freiheit, aus Einsicht, aus Notwendigkeit.

Und wie viele mahnende Stimmen gibt es, die auf das horrende Schuldenmachen des Staates hinweisen. Wahrlich einzigartige, unvorstellbare Summen. Wer soll das wann, wie bezahlen? Die Politik bemühte sich zu erklären, was wann wie gemacht werden muss. Besonnen, aber nicht gelähmt durch Besorgnis, stellten sie sich den Herausforderungen. Und alle Gruppierungen des Volkes stellten sich dieser Herausforderung. Welch eine außerordentlich bedachte, aber nicht verharmlosende Art zeigten Politiker agierend, geduldig, erklärend und sachorientiert. Es wurde vermittelt, welche Maßnahmen beherzt ergriffen werden müssen. Die Virologen steuerten ihre Kompetenz bei und sie verschwiegen nicht, was sie alles jetzt noch nicht genau wissen, was mit welchen Risiken verbunden ist und was uns noch bevorstehen kann.

Politik als gesellschaftsgestaltende, wegweisende Alternativen durchspielende, vor Gegenwart und Zukunft bestehende, bedachte Herausforderung für die Abwehr und die Heilung jenes inzwischen auch geheimnisumwobenen Corvid19-Virus. Die parteipolitisch aufgeheizte Weltpolitik und die Grabenkämpfe, bis hin zu beleidigenden Angriffen selbst auf renommierte Virologen gehörten zu den unschönen Begleiterscheinungen. Und es ist erfreulich, dass es nicht zu mehr Übergriffen gekommen ist, die den neuen Lebensumständen geschuldet waren, die die Menschen überforderten. Die öffentlich-rechtlichen Medien taten ein Übriges, des Guten auch zu viel, aber sie blieben ruhig, ohne dass übersehen werden kann, was auf dem Spiel steht. Und in welcher Weise BILD die Situation anheizte und zu Diffamierung und Abwertung überging: Auch das haben wir ausgehalten mit Haltung.

Ellbogenbegrüßung und Maske: An diese neuen Umgangsformen mussten wir uns erst gewöhnen. Hier begrüßt Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) den Deutschland-Chef von Rolls-Royce Dirk Geisinger (r.) Quelle: Paul Zinken/dpa/ZB

Wir können nicht auf Dauer auf Abstand leben

Summa summarum: Wir haben als Land und als Gesellschaft eine große Probe vorerst ganz gut bestanden, nicht wissend, wie es bei einem nächsten möglichen Schub aussehen würde. Wir sind die großen Sorgen allmählich los und die Kinder können zugleich wieder Kinder treffen. Aber wir werden noch Geduld und Aufmerksam brauchen, um auszuschließen, dass es zu neuen großen Ansteckungen kommt. Abstand halten und Maske tragen! Aber wir können nicht auf Dauer auf Abstand leben. Was wir an Zuwendung erfahren haben oder auch geben konnten, sollten wir in künftigen Krisenkonstellationen durchhalten und weiter gestalten.

Nicht auf das starren, was nicht möglich ist, sondern auf das sehen, was trotzdem möglich geblieben ist – auch an Nähe.

Heben wir uns etwas auf von dieser neuen Wahrnehmung unserer Nachbarn und heben uns auf etwas von dieser Vorsicht, mit der wir den anderen begegnen, auch etwas von dieser Einsicht und Gelassenheit, in der wir mittragen, was andere bedrückt. Unsere Mäkel- und Meckerecken verlassen. Und uns freuen, dass sehr Schwieriges zurückgedrängt werden konnte und dass der Sozialstaat mit seinem Gesundheitssystem eine schwere Probe insgesamt gut bestanden und überstanden hat. Und vergessen wir nicht den globalen Süden und das besondere Leid der abertausenden Flüchtlinge. Das Virus findet seine Opfer besonders dort, wo Armut und Angst herrschen, wo Ärzte und Pfleger für die Versorgung in Hunger- und Krisengebieten ausbleiben.

Viruswelle kann wiederkommen, wir werden ihr aber nicht erliegen

Eine Viruswelle kann wiederkommen, aber wir werden ihr nicht erliegen, weil wir die Hilfe, die wir geben können, auch geben werden, denn „alle Kreatur braucht Hilfe von allen“. Der alte Trott schafft keine Zukunft. Diese Pandemie hat uns gezeigt, dass wir alle einander brauchen und dass wir nicht wissen, was kommt, aber zwischenmenschlich und menschlich nehmen, was kommt. Wir brauchen einander, das Neben- und das Nacheinander, das Arbeiten und das Leben, das Feiern und das Begleiten. Und wir werden so etwas wie das Singen als elementare Äußerungsform des Menschen wieder gewinnen, beziehungsweise fortsetzen. Das Leben erfüllt sich auch dort, wo wir nicht alles haben (können), was wir meinen zu unserem Glück brauchen und verbrauchen zu müssen.

Insgesamt hat sich in der Atmosphäre unseres Landes etwas verändert und es bleibt hochzuschätzen, wie Menschen beim Wechsel des Wagens im Einkaufscenter einander zurufen: „Passen Sie gut auf sich auf“, „bleiben Sie gesund“. Wir schenken einander ein Lächeln – und verlernen die mufflige Art so manchen Landstrichs.

Von Friedrich Schorlemmer