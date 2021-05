Friseur, Schule, Biergarten: So funktioniert die neue Testpflicht in Sachsen

Dresden

Sachsen muss sich von der Selbstauskunft für Corona-Tests verabschieden – und das hat gravierende Folgen. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten in einem Überblick.

Warum ändert Sachsen die bestehenden Regeln und ab wann gelten sie?

Die neue Bundesverordnung zu Ausnahmen für vollständig Geimpfte und Covid-19-Genesene enthält ein entscheidendes Detail: Die Selbstauskunft zu Corona-Tests wird nicht mehr als Nachweis akzeptiert. Hintergrund ist, dass diese beiden Gruppen den frisch Getesteten gleichgestellt worden sind. Da Bundes- stets über Landesrecht steht, muss der Freistaat diese neue Vorschrift umsetzen. Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) erklärt: „Wir müssen uns den Veränderungen beugen und uns leider daran halten.“ Der Bundesrat hatte der Verordnung am Freitag zugestimmt, danach war sie am Sonntag in Kraft getreten. Die neue Regelung gilt in Sachsen ab sofort.

Darf ich mich zu Hause selbst testen und einen Vordruck als Bestätigung mitbringen?

Ganz klar: Nein. Damit will die Bundesverordnung etwaige Manipulationen oder Schein-Erklärungen verhindern.

Welche Tests werden jetzt noch akzeptiert?

Eine Testung muss unter Aufsicht, in Betrieben durch geschultes Personal oder in einem Schnelltest-Zentrum erfolgen. Die Formulierung „unter Aufsicht“ bedeutet: Es sind auch herkömmliche Selbsttests möglich – allerdings müssen diese vor Ort (etwa in der Schule, beim Einkaufen per Click and Meet, beim Friseur oder für körpernahe Dienstleistungen) durchgeführt werden.

Wo gilt die neue Testpflicht-Regelung und ist sie an Inzidenzen gebunden?

Kurz gesagt: Die neue Regelung gilt im Prinzip für jede Lockerung – und sie ist nicht an Inzidenzen gebunden. Das heißt, überall dort, wo bislang eine einfache, selbst ausgefüllte Bescheinigung ausreichte, ist diese nun nicht mehr zulässig. Das betrifft unter anderem auch Zoos – und Schulen. Sollte Leipzig ab kommenden Freitag aufgrund einer anhaltenden Inzidenz unter 100 weitere Öffnung vornehmen, wären beispielsweise auch Freisitze in der Gastronomie sowie Kultureinrichtungen wie Kino, Theater oder Außenveranstaltungen betroffen. Ausgenommen sind vollständig Geimpfte und Covid-19-Genesene.

Wie wird die Regelung an Schulen umgesetzt?

Ab sofort gilt die neue Regelung auch an den 1700 Schulen in Sachsen – von der ersten Klasse bis zu den Abschlussjahrgängen. Bislang gibt es bereits eine Testpflicht: Wer kein negatives Ergebnis nachweisen kann, darf am Unterricht nicht teilnehmen. Pro Woche hatten zwischen 2000 bis 3000 Schülerinnen und Schüler durch ihre Eltern eine entsprechende Bescheinigung nach einem Selbsttest zu Hause ausstellen lassen. Doch das ist nun nicht mehr möglich. Wer in die Schule gehen möchte, muss dort einen Test unter Aufsicht ablegen – wer das nicht will, muss zu Hause lernen. Da die Schulbesuchspflicht weiterhin ausgesetzt ist, müssten Eltern ihre Kinder nur schriftlich abmelden.

Wie viel Geld nimmt der Freistaat für Testkits in die Hand?

Allein zur Aufrechterhaltung des Kita- und des Schulbetriebes sowie zur Umsetzung der sächsischen Corona-Schutzverordnung werden in den kommenden Wochen rund 32 Millionen Euro benötigt. Damit sollen die erforderlichen Tests, die zwei Mal pro Woche erfolgen müssen, finanziert werden. Nach aktueller Schätzung dürften die Kapazitäten etwa bis Ende Juni/Anfang Juli reichen – also bis kurz vor die Sommerferien.

Muss ich das Testkit beispielsweise zum Friseur oder im Freisitz selbst mitbringen?

Das ist nicht zwingend notwendig, aber ratsam. Manche Friseure und auch Geschäfte haben Selbsttests vorrätig – doch man sollte sich vorher erkundigen. Im Zweifel gilt: Immer mindestens einen Testkit in der Tasche haben. Die Testung muss dann jeweils vor Ort erfolgen. Wer auf der ganz sicheren Seite sein will, kann sich einen entsprechenden Schnelltest in einem der Testzentren besorgen: Dieser als tagesaktuell bezeichnete Nachweis gilt 24 Stunden ab Entnahme.

Wo bekomme ich einen Test her und muss ich ihn selbst bezahlen?

Inzwischen sind die Selbsttests beziehungsweise Testkits nahezu problemlos in Supermärkten, Drogerien oder auch Apotheken erhältlich. Auch Bestellungen im Internet sind möglich. Die Testkits müssen selbst bezahlt werden: In der Regel kosten 5-er Packungen zwischen 20 und 26 Euro. Dagegen sind die Schnelltests in den Testzentren weiterhin kostenlos. (Im Überblick: Hier gibt es Gratis-Schnelltests in Leipzig)

Erst shoppen, dann auf den Freisitz: Sind dann zwei Tests notwendig?

Unbedingt! Laut der bisherigen Regelung genügte eine einzige Bescheinigung, die auch selbst ausgestellt werden durfte, um zunächst zum Friseur, dann zur Fußpflege und später eventuell noch zum Terminkauf in das Mode- oder Schuhgeschäft zu gehen. Doch diese Zeiten sind nun vorbei. Mit der Bundesvorschrift wird Selbsterklärungen ein Riegel vorgeschoben: Um Lockerungen nutzen zu können, muss ein Test unter Aufsicht erfolgen. Das heißt in der Praxis: Für jeden einzelnen Termin wird ein Test benötigt, der jeweils beispielsweise von der Verkäuferin oder dem Verkäufer, der Kellnerin oder dem Kellner beziehungsweise der Friseurin oder dem Friseur beaufsichtigt wird. Wer dieses aufwändige Prozedere umgehen will, hat abermals den Ausweg des Schnelltests in einem Testzentrum: Dieser gilt 24 Stunden – und zwar überall.

Von Andreas Debski