Frostschock am Dienstagmorgen in Leipzig – bleibt es so kalt bis Christi Himmelfahrt?

Leipzig

Das ging steil bergab: Während am Sonntag noch schwülwarme 25 Grad in Teilen Sachsens gemessen wurden, rutschten am Montag die Temperaturen in den Minusbereich. Besonders die Nacht zu Dienstag wurde eisig. Am Morgen gab es für viele einen Frostschock: Autoscheiben waren wieder vereist, Wiesen von Raureif überzogen, glatte Straßen zwangen zu besonderer Vorsicht. Und das mitten im Mai! Im Raum Leipzig wurden an der Messstelle Schkeuditz in der Nacht zu Dienstag in zwei Meter Höhe minus 1,3 Grad gemessen. Am Boden waren es sogar minus 3,4 Grad! Am Morgen waren die Frühwerte mit minus 1,2 Grad (Luft) beziehungsweise minus 2,9 Grad ( Boden) immer noch tief im Keller.

Im Erzgebirge zwei Zentimeter Schnee und mehr

Hinzu kamen am Beginn der Eisheiligen teils erhebliche Regenmengen sowie Schneefälle bis zum Montagabend im mitteldeutschen Bergland. So wurde es im Erzgebirge ab 600 Meter Höhe weiß, am Morgen lag hier eine zwei Zentimeter hohe Schneedecke, in höheren Lagen auch mehr.

Mitten im Mai ist der Fichtelberg wieder tief verschneit. Quelle: Bernd März/dpa

15 Liter Regen am Montag in Leipzig

Die meisten Niederschläge wurden in Görlitz gemessen: Hier kamen am Montag 23 Liter Regen pro Quadratmeter zusammen. In Leipzig waren es nach Wochen der Trockenheit immerhin auch noch 15 Liter auf den Quadratmeter.

„Das war wirklich ein sehr kalter Morgen und auch sehr gefährlich für die gesamte frostempfindliche Pflanzenwelt. Die Eisheiligen schlagen aktuell voll zu“, sagt Meteorologe Dominik Jung vom Portal wetter.net. Das wird auch in den kommenden Nächten so bleiben, denn die eingeflossene Kaltluft wird sich nur sehr langsam erwärmen. Vielfach geht es sonnig und trocken weiter. Neuer Dauerregen oder Landregen ist erstmal nicht mehr in Sicht. „Wer gestern nichts abbekommen hat, der muss sich für einen längeren Zeitabschnitt wieder gedulden. Die Temperaturen sinken nachts weiter in den frostigen Bereich, die Eisheiligen kosten ihren Zeitraum voll aus“, so Jung. Mamartus, Pankratius, Servatius, Bonifatius und die kalte Sophie regieren bekanntlich vom 11. bis zum 15. Mai.

Die Frostgefahr in Mitteldeutschland bleibt! Die Grafik zeigt die Luftwerte am Mittwochmorgen 6 Uhr. Überall dort, wo die Werte um 1 oder 2 Grad liegen, muss man mit Bodenfrost rechnen. Quelle: wetter.net

Zu Christ Himmelfahrt über 20 Grad, sonnig und kein Regen

Die gute Nachricht: Zum Wochenende wird im Westen wieder die 20-Grad-Marke überschritten, nächste Woche wohl auch an der 25-Grad-Marke gekratzt, viel Niederschlag ist nicht in Sicht. Auch in Sachsen werden am Wochenende wieder knapp 20 Grad erwartet, zum Start in die nächste Woche klettern die Werte dann auch über diese Marke. Regen wird wieder Mangelware. Und für die Feiertagswoche wichtig: Zu Christi Himmelfahrt soll es mit Werte von 16 bis 24 Grad sonnig und trocken bleiben. Ideales Wetter also für eine Herrentagspartie bei dann schon wieder geöffneten Freisitzen!

Von Olaf Majer