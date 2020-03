Frühling macht Vollbremsung: Sehen wir in Leipzig noch mal Schnee?

Leipzig

Auch wenn am Dienstag im Raum Leipzig erstmal wieder Regenwetter angesagt ist: Das Frühlingserwachen mit milden Temperaturen haben viele Sachsen seit dem letzten Wochenende mit Spaziergängen und Gartenarbeit genutzt. Am Mittwoch und Donnerstag kann man noch einmal richtig Frühling genießen, die Temperaturen gehen rauf bis auf 17 Grad. Doch danach droht die Vollbremsung – die skandinavische Kältepeitsche erreicht ab dem Wochenende Deutschland.

Jung : „Frische Luft stärkt Corona-Abwehrkräfte“

„Sonnenschein und Wärme sind in diesen Zeiten genau das richtige für den Körper. Gehen Sie raus und tanken Sie etwas Sonne und frische Luft. Das stärkt die Abwehrkräfte gegen das Corona-Virus“, sagt auch Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal wetter.net. Wald- und Wiesenspaziergänge sind sehr erholsam. „Das sollte man in diesen Tagen noch ausnutzen, denn zum Wochenende kommt die skandinavische Spätwinterkälte nach Deutschland. Dann sind nachts wieder Fröste und sogar Schneeflocken möglich.“

Schneedecke in Sachsen am Sonntagmorgen? Diese Schock-Prognose vom Montag ist aktuell wieder vom Tisch – aber Schneeregenschauer sind laut Meteorologen Dominik Jung vom Portal wetter.net weiter möglich. Quelle: Screenshot Youtube/wetter.net

Schneedecke am Sonntagmorgen?

Der US-Wetterdienst NOAA prognostiziert den Kaltlufteinbruch zum Wochenende sehr heftig: Danach könnte es bis in die Niederungen sogar Schneeregen geben. Sieht also der Raum Leipzig doch noch einen Märzwinter mit weißen Straßen und Wiesen? Nachdem am Montag dieses Szenario mit einer Schneedecke von einigen Zentimetern am Sonntagmorgen noch möglich schien, sieht es nun etwas entspannter aus. „Aktuell ist der Schnee wieder weg, nur paar Schneeregen oder Schneeschauer sind möglich, aber keine so massive Schneedecke mehr“, sagt Jung.

Vollbremsung Quelle: wetter.net

Leipzig : Gefühlte Temperatur in Leipzig bei minus 1 Grad!

Dennoch sieht es ganz nach einem herben Temperatursturz zum Wochenende aus. Die gefühlten Temperaturen, die den Windfaktor miteinbeziehen, liegen im Raum Leipzig am Montag zur Mittagszeit bei minus 1-2 Grad!“ Immerhin, eine kleine Hoffnung bleibt: Der europäische Wetterdienst sieht den Kaltlufteinbruch nicht ganz so heftig und bezweifelt in seinen Berechnungen sogar, dass die Kaltluft komplett bis in den Süden des Landes vorstoßen kann. Vielleicht bleibt es in Teilen Bayerns und Baden-Württembergs sogar am Wochenende recht mild.

Die gefühlte Temperatur am Montag: Im Raum Leipzig frösteln wir laut dieser Prognose sogar noch am Quelle: meteociel.fr/wetter.net

Neue Trockenheit kündigt sich an

„Der Frühling macht erst einmal Pause, aber die scheint nur kurz zu sein, ab Montag sieht es schon wieder nach steigenden Temperaturen aus. Bis Monatsende ist insgesamt nur wenig Niederschlag in Sicht. Eine neue Trockenheit bahnt sich an“, so Dominik Jung. Das wäre schlecht für die Landwirtschaft: Denn trotz der insgesamt sehr feuchten Winterwochen sind die Grundwasservorräte im Boden längst noch nicht überall wieder aufgefüllt.

Von Olaf Majer