Frust bei der Corona-Impfung in Leipzig? Es geht auch anders – wie LVZ-Leser berichten

Nachdem Senioren zuletzt von Problemen bei der Terminvergabe und langen Wartezeiten im Impfzentrum berichtet hatten, haben dagegen andere Leser bei ihren Terminen vor Ort positive Erfahrungen gemacht.

Alles war schon nach einer Stunde erledigt

Ich hatte am 20. Februar, einen Tag nach Ihrem Bericht über Probleme im Leipziger Impfzentrum, dort einen Termin zur ersten Impfung. Ich kann mich nur lobend äußern. Der Ablauf war zügig, toll organisiert, und es gab eine wohltuende Freundlichkeit der Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), der Bundeswehr und der Ärzte. Die umfangreichen Formalitäten, die medizinischen Anwendungen und die Wartezeit nach der Impfung waren nach einer Stunde erledigt. Ein großes Lob dem gesamten Team des Impfzentrums. (Ingrid Jacob, 04209 Leipzig)

Freundliches Personal und Hilfe beim Warten

Auch ich (87 Jahre alt) war am 17. Februar auf die Neue Messe bestellt, auch ich habe eineinhalb Stunden vor und eineinhalb Stunden in der Halle vor dem „Drankommen“ gewartet. Auch ich habe innerlich etwas gemurrt, aber man sollte auch andere Fakten nicht vergessen zu erwähnen.

So kam ein Bundeswehrsoldat in zeitlichen Abständen heraus und stellte sich zu den Wartenden. Er erklärte, dass an diesem Tag nur fünf Ärzte zur Verfügung standen, aber 800 Impfwillige bestellt waren. Außerdem brachte er für Personen, denen das Stehen schwerfiel, Stühle aus der Halle. Man hätte sich nur rühren müssen – Abhilfe war da. Ebenso stand eine Reihe von Toiletten zur Verfügung.

Ich möchte betonen, dass die Organisation – war das Warten erst einmal überwunden – lobenswert war. Alle Stationen, die man durchlaufen musste, waren mit medizinischen oder mit Hilfskräften besetzt, sodass dann keine Verzögerungen mehr eintraten. Fragen wurden geklärt und Handlungen erklärt.

Besonders lobenswert ist, dass (solange ich in der Halle war) das Personal – egal ob DRK-Mitarbeiter, Bundeswehrsoldaten, Schreibkräfte, die die Listen kontrollierten, oder die Ärzte – sehr hilfsbereit und äußerst freundlich waren.

Und das bis zuletzt. Ich wurde um 19.30 Uhr aus der Halle entlassen – und zwar mit den Worten „Kommen Sie gut nach Hause“. „Alles Gute“ und „Bleiben Sie gesund“ gab es für alle auf den Weg. Vor der Halle 5 wartete ein Auto der Bundeswehr, und wir wurden an die Endstelle der Linie 16 gefahren. Auch das alles sollte betrachtet werden, bevor man „wütend“ wird. (Renate von Gynz, 04277 Leipzig)

Großes Lob für das Impfzentrum Belgern

Es geht in Sachsen auch besser als in Leipzig. Wir waren im Impfzentrum Belgern (das Impfzentrum des Landkreises Nordsachsen, d. Red.), und wir haben im Auto gewartet, bis wir in die Halle durften. Wir haben nach einer halben Stunde wieder auf dem Parkplatz gestanden.

Uns haben die ganze Zeit freundliche Menschen vom Sicherheitsdienst, vom DRK und von der Bundeswehr begleitet. Ich würde den langen Weg wieder machen für so eine positive Erfahrung. Ein großes Lob nach Belgern. (Conny Herbst, 04420 Markranstädt )

Herzlichen Dank für die freundliche Art

Seit dem 12. Januar versuche ich, einen Termin auf der Neuen Messe zu bekommen (ich 80, mein Mann 83), eine Vorgangsnummer hatte ich nach mehrmaligen Versuchen erhalten. Täglich habe ich nun versucht, einen Termin zu bekommen, leider aussichtslos. Dann kam die Idee Borna oder Belgern. In Borna gab es auch keinen Termin, aber zuletzt bekam ich in Belgern zwei Termine für uns. Ich war sehr überrascht, aber hoch erfreut.

Wir kamen dort an, wurden sehr freundlich begrüßt und gebeten, auf dem Parkplatz zu warten. Wenn ein Impftermin frei ist, würden wir informiert. Wir warteten circa 25 Minuten, dann ging es zum Impfzentrum. Mein Mann bekam auf meine Frage einen Rollstuhl und dann ging es zügig weiter.

Alle Mitarbeiter, die Kollegen des Roten Kreuzes und die vielen Bundeswehrangestellten waren liebevoll und sehr freundlich. Wir möchten uns dafür herzlich bedanken und sehen unserem zweiten Termin am 16. März froh entgegen.

Warum ist das in Leipzig nicht möglich? Das ist nicht zu verstehen und nachzuvollziehen, es geht eben auch anders und sehr viel besser. (Ingrid Steinhardt, per E-Mail)

Der Termin in Leipzig verlief reibungslos

Nachdem ich einige Artikel über den nicht so guten Ablauf gelesen habe, war ich doch etwas skeptisch, ob alles klappt, und wie lange es dauern könnte. Meine Mutter und ihr Lebensgefährte (fast 89 und fast 82 Jahre) hatten am 22. Februar den ersten Impftermin im Impfzentrum Neue Messe. Es hatte auch mehrere Wochen gedauert, bis ich über das Internet den Termin bekam, obwohl die Registrierung ziemlich schnell geklappt hatte. Für den Lebensgefährten meiner Mutter hat es mit dem Partnertermin auch reibungslos geklappt.

Wir waren circa 30 Minuten eher da, und es war alles ganz entspannt. Vom Eingang über Check-in, Arztgespräch, Impfung, Wartebereich und Check-out verlief alles reibungslos. Genügend Sitzgelegenheiten waren auch vorhanden.

Die Mitarbeiter vom DRK, die Soldaten, der Arzt und die „Impfschwestern“ waren alle sehr freundlich und entgegenkommend. Wir waren sehr erleichtert, dass sich die Abläufe im Impfzentrum mittlerweile eingespielt haben. Der Zeitaufwand vom Check-in bis zum Check-out, einschließlich 15-minütiger Wartezeit nach dem Impfen, belief sich auf circa 45 min und war akzeptabel. So war unser Erlebnis im Impfzentrum Neue Messe Leipzig und meine beiden „Oldies“ waren mehr als zufrieden an diesem Tag. (Dagmar Rojek, per E-Mail)

Verständnis aufbringen für die Verzögerungen

Keiner wird bei einer so wichtigen Aktion wie dem Impfen vergessen. Wenn die Impfzentren gegenwärtig nicht über die erforderlichen Impfmengen verfügen, kann auch ein erforderlicher zügiger Impfprozess nicht abgewickelt werden. Dafür sollte doch Verständnis aufgebracht werden. Tatsache ist jedoch, dass jeder impfbereite Bürger der erforderlichen Impfung unterzogen wird und bei ausreichend vorhandenen Impfmengen auch der eingeführte Anmeldemodus wieder in geordneten Bahnen seinen Ablauf findet.

Auch ich gehöre altersmäßig dem Kreis der risikogefährdeten Menschen an und werde, sofern ich es schaffe, als nächstes meinen 90. Geburtstag feiern. Deswegen habe ich aber keinen Anlass, mir Sorgen um einen Impftermin zu machen. Eine Möglichkeit, nach entsprechender Benachrichtigung oder Terminvereinbarung mit einem Taxi zum Impfzentrum zu gelangen oder in der Hoffnung in absehbarer Zeit auch die Hausarztpraxis nutzen zu können, wird es immer geben. Doch die mögliche Angst, in einer solchen Situation vergessen zu werden, sollte über Bord geworfen werden. (Rudi Evers, 04347 Leipzig)

Zum Artikel „Da habe ich gerufen: Ecke, fahr!“ zum 90. Geburtstag der Radsportlegende Gustav Adolf „Täve“ Schur vom 23. Februar

Kein Platz für Symbole des DDR-Sports

Vielen Dank an die LVZ, dass diese in würdiger Form an den 90. Geburtstag von Gustav-Adolf Schur erinnert hat. Es gibt wenige Aktive aus den Anfangsjahren des DDR-Sports, denen über einen so langen Zeitraum bis heute eine derartige Popularität und Bewunderung zuteil wurde wie „Täve“ Schur.

Leider wurden weder seine herausragenden sportlichen Leistungen noch seine Haltung als Sportler und Mensch für ausreichend befunden, ihn in die „Hall of Fame“ des deutschen Sports aufzunehmen. Offensichtlich sollte hier – wie in vielen anderen Fällen – vor allem Gesinnung und Haltung bestraft werden. Betrieben von Leuten, die eben genau das haben vermissen lassen.

Für die Symbole des DDR-Sports gab es nach der Wende leider keinen Platz mehr: weder für Gustav-Adolf-Schur, noch für Jutta Müller, Heinz Florian Oertel oder die DHfK Leipzig. So viel Größe, Toleranz und Fairness waren in der neuen Freiheit nicht vorgesehen. (Dr. Klaus-Dieter Brzank, 04109 Leipzig)

Mitleid für die Hasen auf der Treibjagd

Ich lernte „Täve“ einst unter ganz besonderen Umständen persönlich kennen. Er hatte im Mai 1960 die Friedensfahrt-Etappe nach Brno gewonnen und dabei als Siegprämie eine Bockbüchsflinte erhalten. Ich war in dieser Zeit Jäger in einem Jagdkollektiv und wir machten jährlich unsere herbstlichen Treibjagden auf Hasen. In jenem Jahr 1960 nahm – für uns alle überraschend – Gustav Adolf Schur an unserer Treibjagd teil. Der Grund dafür war: Er wollte seine bei der Friedensfahrt gewonnene Bockbüchsflinte ausprobieren.

Während der Treibjagd war ich sehr darüber verwundert, dass „Täve“ zwar vielfach mit seiner Flinte schoss, aber niemals eines der flüchtenden Langohren traf. Beim abschließenden Treffen aller Beteiligten in einer Gaststätte fragte ich „Täve“, warum er bei seinen vielen Schüssen niemals einen Hasen getroffen hatte. Er antwortete in seinem typischen Magdeburger Dialekt sinngemäß: Ich wollte die armen Hasen nicht treffen, weil ich Mitleid mit ihnen hatte. Deshalb habe ich immer nur in die Luft geschossen! Typisch „Täve“ – eben ein Gutmensch. (Dieter Lehmann, 04895 Falkenberg/Elster)

Benzinhahn von „Täve“ leistete gute Dienste

Im Artikel wird über die Natürlichkeit von „Täve“ geschrieben – dazu folgende Episode: Ende der sechziger Jahre fuhr ich einen DKW F8 und mir fehlte ein Benzinhahn. Mein Vater war mir aufgrund seiner Schichtarbeit bei der Reichsbahn bei der Beschaffung von Ersatzteilen behilflich.

Herr Schur wohnte damals in der Mühlholzgasse in Leipzig-Connewitz. Dort gab es auch eine Autowerkstatt, in der mein Vater mit Herrn Schur ins Gespräch kam. Letztendlich bekam ich von „Täve“ einen Benzinhahn, der mir lange Zeit gute Dienste erwiesen hat. (Frank Reichelt, per E-Mail)

1960 auf dem Hügel die Rad-WM gehört

1960 wollten wir als Familie nach Feldberg (Mecklenburg-Vorpommern) in den Urlaub fahren. Mutter hatte es so festgelegt. Für meinen Vater kam das nicht infrage: Da ist Rad-WM und ich will „Täve“ live im Fernsehen erleben. Um den Familienfrieden nicht zu gefährden, hat sich Mutter dazu aufgerafft, ein sehr teures Kofferradio „ Rema Trabant“ (mit Holzgehäuse) zu kaufen, damit wir Männer bei der WM wenigstens mit dem Ohr am Radio dabei sein konnten. Weil der Radioempfang nicht besonders gut war, suchten wir uns schon Tage vorher einen Hügel in der Umgebung aus, wo die Hörqualität einigermaßen ging. Und wir haben das genau so erlebt, wie Sie das in Ihrer Zeitung beschrieben haben. Das habe ich bis heute nicht vergessen.

Danke für den schönen Artikel auf der Sportseite – dieser macht aber auch deutlich, warum sich viele ehemalige DDR-Bürger noch als Menschen zweiter Klasse fühlen in unserem geeinten Land. Es ist zum Beispiel auch die Nichtanerkennung der größten Sportikone der DDR, von Gustav Adolf Schur, einer rundherum integren Sportpersönlichkeit, durch dessen Nichtaufnahme in die Ruhmeshalle des Sports. Auch so kann man die Gesellschaft von oben herab spalten. (Siebeneichner, 04347 Leipzig)

Wenn das alle getan hätten

Zum Artikel „Aussteiger wie ich werden geächtet“ über „Miss Sachsen“ Sophie Jones, die in einem Buch ihren Absprung von den Zeugen Jehovas schildert: Die Zeugen Jehovas sind sicher eine religiöse Gemeinschaft mit eigenwilligen Ansichten und autoritären Praktiken. Aber man muss ihnen zugute halten, dass sie während des Zweiten Weltkrieges die einzigen gewesen sind, die aus christlichen Motiven konsequent den Wehr- und Waffendienst in Deutschland verweigert haben.

Sie sind ihren Überzeugungen treu geblieben, ins KZ gegangen, trugen den violetten Winkel und waren wegen ihrer Überzeugung schweren Schikanen ausgesetzt, denn sie verweigerten aus religiösen Gründen den Fahnen- und Hitlergruß. Mag an Jehovas Zeugen vieles auszusetzen sein, aber dass sie in dieser Zeit aufrecht geblieben sind, sollte man ihnen nicht nehmen.

Wenn das nur all jene getan hätten, die sich Christen nannten, um damit den Glauben an Jesus, den Gewaltlosen, zu bezeugen… Dann aber hätten die Kirchen zur Verweigerung aufrufen müssen, und das war absolut utopisch. (Ulrich Seidel, Pfarrer i.R., 04416 Markkleeberg)

Bequemer, mit Geld vom Amt zu leben

Zum Artikel „Tausende Minijobs in Sachsen weg“ vom 23. Februar: Ihren Artikel kann ich nur teilweise nachvollziehen. Ich suche schon seit Monaten Reinigungskräfte auf 450-Euro-Basis. Die Leute bewerben sich, bekommen einen Arbeitsvertrag und erscheinen nicht zum ersten Arbeitstag. Der 450-Euro-Job ist bei mir der Einstieg in einen gut bezahlten, unbefristeten Arbeitsvertrag. Aber niemand kommt zum Arbeiten. Es ist in Deutschland immer noch bequemer, vom Amt zu leben und sich ein wenig einzuschränken, als sich seinen Lebensstandard selbst zu erarbeiten. (Torsten Reimann, per E-Mail )

Meisterfeier auf dem Innenstadtring?

Zum Sieg in letzter Minute von RB Leipzig über Mönchengladbach im jüngsten Bundesligaspiel: Natürlich greift RB Leipzig mit dem Sieg (noch) nicht nach der Deutschen Meisterschaft. Natürlich verfügt Bayern München nach wie vor über die bessere Mannschaft. Aber die Mannschaftsleistung von RB war beeindruckend – der Sieg hochverdient. Welch phänomenale Entwicklung von RB Leipzig in kürzester Zeit. Nicht auszudenken, wenn neben Marien- oder Borsigplatz in absehbarer Zeit der Innenstadtring in Leipzig nicht nur als Schauplatz der Friedlichen Revolution Bekanntheit erlangt ... (Michael Käfer, 04109 Leipzig)

