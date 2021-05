Dresden

Vielen Dank für die Blumen: Mit etwas Ironie versehen taugt Udo Jürgens’ Liedzeile für den sonntagmorgendlichen Anblick des Sächsischen Sozialministeriums. Vor dem Eingang türmten sich Erde, Grünzeug, Blumen und Plastiktöpfe. Dahinter steckte kein umgekippter Laster, sondern der Coronafrust der Bau- und Gartenmarktkette Leitermann, die in Sachsen mehrere Filialen betreibt.

Baumarkt-Gartencentern droht Schließung

Grund für den Frust: Knackt die Sieben-Tage-Inzidenz in einer Stadt oder einem Landkreis drei Tage nacheinander die 150, müssen nicht nur Baumärkte, sondern auch deren angeschlossene Gartencenter schließen. Bis zur 150 ist Shoppen mit Terminvereinbarung (Click&Meet) möglich. So auch in Dresden, wo die Inzidenz aktuell unter der 150er-Markte liegt. Reine Gartenmärkte dürfen dagegen weiterhin inzidenzunabhängig öffnen.

Es gehe um die Existenz

Stephan Lichtenstein hat dafür kein Verständnis. Der Geschäftsführer der Bau- und Gartenmarktkette Leitermann betreibt insgesamt sieben Läden in Sachsen und Thüringen und hatte zu der Protestaktion am Sonntagmorgen vor dem Sozialministerium in Dresden aufgerufen. „Hier geht es schlichtweg um die Existenz von mittelständischen Händlern und Produzenten“, sagt er. Wenn die an Baumärkte angeschlossenen Gartencenter schließen müssten, müssten sie die im Vorfeld getätigten Arbeiten für das Gartenjahr 2021 wie beispielsweise junge Gemüsepflanzen und Blumen vernichten, was nach dem Lockdown 2020 und dem langen Winter erneut zu existenzbedrohende Einbußen führe.

Infektionsrisiko sei gering

Lichtenstein kritisiert, Sozialministerin Petra Köpping fehle es bei den beschlossenen Maßnahmen an „Rundumblick“. Durch große Freiflächen, hohe Räume und ständige Frischluftzufuhr gehe von den Gartencentern kein großes Infektionsrisiko aus. Zudem seien die angeschlossenen Baumärkte Anlaufstelle für Schulen, Behörden, Arztpraxen oder Handwerksbetriebe, um die geltenden Coronaschutzmaßnahmen umzusetzen, beispielswiese durch Abstandshalter, Plexiglasscheiben oder Absperrbänder.

Von lc