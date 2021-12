Führt eine Corona-Impfung zu Erektionsstörungen und Impotenz?

Hannover

Das Gerücht, dass eine Impfung gegen Covid-19 zu Erektionsstörungen und Unfruchtbarkeit bei Männern führen könnte, kursiert immer wieder den sozialen Netzwerken. So wird beispielsweise behauptet, dass ein für das Coronavirus relevantes Spike-Protein auch von den Impfungen kodiert wird und sich strukturell ähnelt. Das Protein sei für die Fruchtbarkeit wichtig.

Laut dem Robert Koch-Institut (RKI) ist das aber eine Fehlinformation. „Tatsächlich beschränkt sich diese Ähnlichkeit auf wenige Abschnitte des Proteins“, betont die Gesundheitsbehörde. Eine Kreuzreaktion könne Forschenden zufolge aber ausgeschlossen werden. Solche strukturellen Ähnlichkeiten seien bei Impfstoffen auch nichts Besonderes. Sie kämen nicht nur speziell bei der Covid-19-Impfung vor, sondern treten sehr häufig auf.

Keine Hinweise auf Impotenz und verminderte Zeugungsfähigkeit

Impotenz und verminderte Zeugungsfähigkeit bei Männern sind auch keine von den internationalen Zulassungsbehörden gelisteten möglichen Nebenwirkungen. Dass Corona-Impfstoffe eine Impotenz auslösen könnten, wurde weder in den klinischen Zulassungsstudien der Hersteller, noch während der weltweit laufenden Impfkampagnen festgestellt. Es gibt also keine Hinweise darauf.

Anders könnte es bei einer Infektion mit dem Coronavirus aussehen. Es gibt erste Hinweise aus Studien darauf, dass eine Coronavirus-Infektion Erektionsstörungen und Impotenz bei Männern auslösen könnte. So haben Forschende Sars-CoV-2-Partikel in Hoden und Penis von Infizierten entdeckt – doch was das für Auswirkungen haben könnte, ist noch unklar.

Von Saskia Heinze/RND