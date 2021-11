Döbeln

Mit dem Rückenwind aus der Bundestagswahl haben die sächsischen Liberalen einen Führungswechsel vollzogen: Auf einem Landesparteitag wurde Anita Maaß (45) am Sonnabend in Döbeln zur neuen FDP-Vorsitzenden gewählt. Die Bürgermeisterin von Lommatzsch (Landkreis Meißen) erhielt 174 von 247 Stimmen, was 70,4 Prozent entspricht. Damit steht erstmals eine Frau an der Spitze der sächsischen FDP stehen.

Neue Vorsitzende: Politik an Lebenswirklichkeit orientieren

„Wir müssen mit konkreten, an der Lebenswirklichkeit der Menschen orientierten Lösungen für die aktuellen Probleme in Sachsen punkten“, forderte Maaß auf dem Parteitag. Die sächsische Landespolitik habe in den vergangenen Jahren bei den Menschen viel Vertrauen verloren. „Dieses verlorene Vertrauen müssen wir vor Ort dringend zurückgewinnen“, machte die neue Parteichefin klar.

Liberale kämpfen um Wiedereinzug in den Landtag

Die Liberalen waren bei der Bundestagswahl in Sachsen auf 11,0 Prozent gekommen. Damit stellt die sächsische FDP erstmals seit 27 Jahren wieder fünf Bundestagsabgeordnete. Allerdings ist die Partei seit 2014 nicht mehr im Landtag vertreten. Zuvor hatten die Liberalen fünf Jahre lang mit der CDU im Freistaat regiert. 2019 verfehlte die Partei den Wiedereinzug abermals mit 4,5 Prozent den Wiedereinzug. Seither verzeichnen die Liberalen einen Aufwärtstrend: Die Partei wuchs um 400 Mitglieder auf aktuell 2300.

Ex-FDP-Chef zieht sich freiwillig zurück

„Nach dieser sehr erfolgreichen Bundestagswahl gilt es, mit dem Landesverband Kurs auf die Kommunal- und Landesebene zu nehmen, damit der organisierte Liberalismus spätestens 2024 wieder stärker in die sächsischen Parlamente zurückkehren kann“, sagt Frank Müller-Rosentritt, der nach zwei Jahren nicht wieder als Landesvorsitzender angetreten war. Der Bundestagsabgeordnete hatte erst 2019 den zwei Jahrzehnte amtierenden Vorsitzenden Holger Zastrow abgelöst, will sich nun aber auf die Bundespolitik und sein Chemnitzer Stadtratsmandat konzentrieren. Außerdem hätten seine drei Töchter „ein Recht, mich zu sehen“, begründete Müller-Rosentritt seinen Rückzug.

Maaß war jüngstes Stadtoberhaupt Sachsens

Die erfahrene Kommunalpolitikerin Maaß, die 2005 das jüngste Stadtoberhaupt in Sachsen gewesen ist, soll die Liberalen in der Fläche stärker voranzubringen. „Zu meinem politischen Stil zählt es“, sagt die promovierte Historikerin, „nach Lösungen zu suchen und Menschen zum Mitmachen zu ermutigen.“

Die 45-Jährige stammt aus Oschatz (Landkreis Nordsachsen), ist verheiratet und hat zwei Töchter. Zwischen 2005 und 2010 war sie Lehrbeauftragte der TU Chemnitz für Kommunalpolitik, seit 2016 ist sie Dozentin am Kommunalen Studieninstitut Dresden im Rahmen der Ausbildung der Verwaltungsfachangestellten. Seit ihrem Amtsantritt wurde Maaß an der Rathausspitze zweimal wiedergewählt, zuletzt mit 93 Prozent.

Leipzigerin wird erste Stellvertreterin

Daneben haben die sächsischen Liberalen auch einen neuen Generalsekretär gewählt: Die Position übernimmt Philipp Hartewig (27, Kreisverband Mittelsachsen), der mit 78 Prozent gewählt wurde. Der frühere Chef des Parteinachwuchses sitzt seit September im Bundestag. Die Leipzigerin Judith Münch (27) ist erste Vize-Vorsitzende: Die Biochemikerin kam auf 75 Prozent. Damit wird die Parteispitze weiter verjüngt.

Von Andreas Debski