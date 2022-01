Fünf Corona-Probleme in Sachsen – und was sie mit Omikron zu tun haben

Dresden

Die neue Corona-Variante Omikron ist in Sachsen auf dem Vormarsch. Noch ist die Situation im Freistaat verhältnismäßig entspannt. Aber die neue Mutation wird die Landespolitik vor ganz neue Herausforderungen stellen, gleich mehrere Punkte des Krisenmanagements sind betroffen. Die LVZ zeigt, an welchen Stellen Sachsen reagieren muss.

Problem 1: die Krisen-Kriterien

Die Inzidenz war in Sachsen lange der Index, mit dem Erfolg und Misserfolg in der Corona-Krise bemessen wurde. Dann entschied sich der Freistaat aber, die härtesten Maßnahmen an die Auslastung der Krankenhausbetten zu koppeln. Aktuell käme es wieder zum Teil-Lockdown, sobald die Marke von 1300 Normalbetten oder 420 Intensivbetten mit Corona-Patienten an drei Tagen überschritten wird.

Von der Inzidenz ist die Landesregierung dennoch nicht abgerückt. Im aktuellen Stufenplan, der vergangene Woche veröffentlicht wurde, sind Einschränkungen weiterhin an die Anzahl der Neuinfektionen geknüpft. Bei einer Inzidenz über 35 soll es die ersten flächendeckenden Maßnahmen geben.

Die einzelnen Stufen seien nicht in Stein gemeißelt, heißt es von der Regierung. Es fällt aber auf, dass der Stufenplan für viele Bereiche keine Öffnungsperspektive bietet. Mit der hochansteckenden Omikron-Variante dürfte es fast illusorisch sein, dass auf mittlere Sicht Inzidenzen unter 100 möglich sein werden.

Die schwarz-grün-rote Koalition hat das Dilemma erkannt. In einem ersten Schritt will Sachsen nun die schärfste Stufe des Stufenplans – die für Corona-Hotspots – nicht umsetzen. Die Stilllegung weiter Teile des öffentlichen Lebens wäre nämlich an eine Inzidenz von über 1500 geknüpft gewesen. Sozialministerin Petra Köpping (SPD) hat zudem angedeutet, dass über Lockerungen trotz hoher Inzidenzen bei Bedarf gesprochen werden kann. Der Stufenplan ist augenscheinlich schon wieder Makulatur. Weil er nicht auf Omikron abgestimmt ist.

Problem 2: das Regelwerk

Kein Jahr ist es her, als das Sozialministerium einen besonderen Arbeitsauftrag bekam. Die Corona-Verordnung sollte verständlicher werden. Geglückt ist das nicht wirklich. Selbst Ministeriumsmitarbeiter haben heute Mühe, den Überblick zu behalten. Die Fassung der Verordnung in leichter Sprache umfasst 27 Seiten – zugegeben: die Schrift ist groß.

Wer gilt wie lange als genesen? Wann ist eine Infektion ein „natürlicher Booster“? Wer muss einen Test vorzeigen, wenn er im Restaurant essen geht? Im Alltag spielt derlei eine Rolle. 

Omikron trägt das Potenzial in sich, das Wirrwarr noch zu erhöhen. Nordrhein-Westfalen hat diese Woche kurzfristig die Vorgaben für die Corona-Tests an Grundschulen geändert, um mit dem Testen hinterherzukommen. Die Folge war ein heilloses Durcheinander. 

In Sachsen muss es nicht so laufen. Aber bislang neigt die Landesregierung dazu, Probleme mit Spezialvorschriften zu lösen: Bei Beerdigungen greifen zum Beispiel andere Kontaktmaßnahmen als bei der Feier zum 50. Geburtstag. Falls das Prinzip Sonderregel bei Omikron beibehalten wird, wird das die Verordnung mit Sicherheit nicht einfacher machen.

Problem 3: die Prognosen

Die Landesregierung hält es sich zugute, dass sie relativ schnell mit der Unterstützung von Medizinern ein Prognose-Instrument entwickelt hat. Mit dessen Hilfe soll frühzeitig Alarm geschlagen werden, falls die Krankenhausbelastung dramatisch wird. Mit der Verknüpfung von konkreten Maßnahmen an die Bettenauslastung kommt den Prognosen sogar mehr Bedeutung zu. Die Frage, ob die Krankenzahlen weiter steigen, hat Auswirkungen darauf, ob Maßnahmen real gelockert werden.

Oft waren die Modellierungen richtig, aber sie lagen auch daneben. Im Frühling 2021 sagte Sozialministerin Köpping mehrmals, dass die Marke von 1300 Corona-Patienten auf den Intensivstationen demnächst überschritten würde. Dazu kam es nicht. Ende November waren die Mahnungen der Experten groß: Am 13. Dezember müssten knapp 800 Corona-Patienten auf den Intensivstationen versorgt werden. Am 14. Dezember wurden 644 Corona-Intensivpatienten versorgt – das war der Höhepunkt.

Omikron macht die Prognosen nochmal schwieriger: Die Variante ist ansteckender, aber die Krankheitsverläufe sind – nach allem, was man weiß – nicht so schwerwiegend. Die Patienten müssen weniger häufig ins Krankenhaus, wie Studien zeigen. Ein Blick nach Norddeutschland verdeutlicht das. Im Hamburg (Inzidenz: knapp 2174) macht der Anteil der Corona-Patienten auf den Intensivstationen 16,4 Prozent aus.

Die sächsische Regierung warnt mittlerweile seit Anfang Januar vor einer Omikron-Welle. Dabei ist mit Blick auf die Erfahrungen anderer Bundesländer mindestens unklar, welche Rolle die reine Anzahl der Neuinfektionen spielen wird. Reagiert hat Sachsen darauf nicht.

Problem 4: die Impfquote

Wer geimpft oder geboostert ist, hat ein niedrigeres Risiko wegen Omikron ins Krankenhaus eingewiesen zu werden. Die derzeit geringe Bettenauslastung in Norddeutschland wird unter anderem mit der um ein Vielfaches höheren Impfquote im Vergleich zu Sachsen erklärt. Aber eben nicht nur damit.

Omikron mit seinem – im Vergleich zur Delta-Variante – milderen Krankheitsverlauf trifft in Sachsen auf eine sowieso impfskeptische Bevölkerung (Impfquote: knapp 63 Prozent). Trotz aller Appelle, trotz mobilen Impfteams, trotz Bratwurst und Impfclown ist die Gruppe der Geimpften nicht exorbitant angewachsen. Auch beim Anteil der Geboosterten ist der Freistaat nach wie vor bundesweit Schlusslicht. Einen Brief an die über 60-Jährigen, um diese zur Impfung zu bewegen, plant die Regierung zwar. Ansonsten wirkt sie ratlos.

Für den Freistaat wird das aller Voraussicht nach ab dem 16. März zum Problem, wenn die Impfpflicht für den Pflege- und Gesundheitsbereich greift. Die Landkreise schlagen bereits Alarm, weil sie Versorgungsengpässe befürchten. Sie sehen sich mit Pflegern und Krankenschwestern konfrontiert, die die Impfung ablehnen. In manchen Einrichtungen liegt die Quote beim Personal nicht mal bei 60 Prozent.

Das Sozialministerium möchte zwar mit Ermessensspielräumen ausschließen, dass ein Teil der Pflegekräfte mit dem Stichtag die Arbeit niederlegt. Dauerhafte Ausnahmen für Impfunwillige soll es aber nicht geben. Darauf, wie die Impfmüdigkeit in Omikron-Zeiten bekämpft werden soll, sucht der Freistaat weiter eine Antwort.

Problem 5: die Kommunikation

Es ist und bleibt eines der zentralen Themen in der Pandemie: Die Kommunikation der Landesregierung ist ausbaufähig. Das Kabinett ringt erkennbar darum, welche Perspektive man für die nächsten Monate aufzeigen möchte. Die Sozialministerin agiert zurückhaltend, Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sieht ein Ende der Corona-Maßnahmen ab Ostern und spricht von einer neuen Zeit.

Für einen klaren Satz gibt es bei den Pressekonferenzen zur Corona-Lage einen weiteren, der für Unklarheit sorgt. Für die Betroffenen ist das nervenaufreibend. Ein Beispiel: Die Leipziger Buchmesse solle stattfinden, sagt Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) diese Woche. Zeitgleich weiß die Messe aber wegen der avisierten Regeln nicht, wie sie wirtschaftlich kalkulieren soll.

Das schnell grassierende Omikron hat in anderen Bundesländern die Kommunikationsprobleme gnadenlos offengelegt. In Berlin steht der Senat in der Kritik wie lange nicht. Die Regierung in Nordrhein-Westfalen gibt ebenfalls kein gutes Bild ab. Die Vorwürfe waren stets: Zu kurzfristig, zu erratisch, zu ungeplant würde informiert. Probleme würden vergrößert, statt geklärt. Für die sächsische Regierung und ihren Kommunikationsstil sind das keine gute Nachrichten.

Von Kai Kollenberg