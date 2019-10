Dresden/Leipzig

Aus Anlass des fünfjährigen Bestehens der fremdenfeindlichen Dresdner „ Pegida“-Bewegung hat das Aktionsbündnis „ Leipzig nimmt Platz“ für kommenden Sonntag zum Protest aufgerufen. Es dürfe nicht unwidersprochen bleiben, dass das „ Pegida“-Bündnis am 20. Oktober seinen fünften Jahrestag feiern wolle, erklärte „ Leipzig nimmt Platz“ am Dienstag. Zusammen mit dem Bündnis „ Chemnitz Nazifrei“ reise man daher mit einem Demonstrationszug zum Gegenprotest in die sächsische Landeshauptstadt.

„Gerade mit Blick auf die Geschehnisse in Halle muss nun endlich allen klar sein, dass die von ' Pegida' über andere rechte und neurechte Gruppen und Parteien bis hin zur AfD verbreiteten Ideologien der Menschenfeindlichkeit zum Tod führen“, sagte Irena Rudolph-Kokot für das Bündnis. Aus Worte würden Taten, weshalb es „einen gesellschaftlichen antifaschistischen Konsens“ brauche, fügte sie hinzu.

„ Pegida“ versammelt sich seit Oktober 2014 in der Regel montags zu Demonstrationen in Dresden. Regelmäßig sind dort auch AfD-Politiker zu Gast, etwa der thüringische Parteichef und Anführer des völkischen „Flügels“ der Partei, Björn Höcke. Zuletzt war auch der jüngst zum Vizepräsidenten des sächsischen Landtags gewählte AfD-Politiker André Wendt bei „ Pegida“ gesehen worden.

In Halle an der Saale hatte vergangenen Mittwoch ein 27-Jähriger aus antisemitischen und rechtsextremistischen Motiven versucht, eine Synagoge anzugreifen. Als dies misslang, erschoss er auf der Straße und in einem Dönerimbiss eine 40-jährige Frau und einen 20-jährigen Mann. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt.

von LVZ/epd