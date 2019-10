Fünf Jahre Rot-Rot-Grün in Thüringen – die Bilanz einer umstrittenen Koalition

Erfurt

Am Sonntag wählen die Thüringer nach fünf Jahren wieder ein neues Parlament. Fünf Jahre, in denen ein rot-rot-grünes Bündnis regierte. In der Bilanz ist das vielleicht Bemerkenswerteste, dass die Landesregierung überhaupt die gesamte Legislaturperiode durchgehalten hat. Nicht nur Oppositionspolitiker hatten dem von den Linken geführten Bündnis im Jahr 2014 prophezeit, kaum 100 Tage zu überstehen. Doch trotz nur einer Stimme Mehrheit im Erfurter Parlament hat die Koalition bis heute nicht eine einzige Abstimmung gegen die Opposition verloren.

Und trotz aller Unterschiede zwischen Linken, Sozialdemokraten und Grünen ist die Koalition auch außerhalb des Plenarsaals an keiner noch so kontrovers diskutierten Sachfrage zerbrochen. Auch wenn es eine Mär ist, was Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) beteuert: Dass sich die Partner stets auf Augenhöhe begegneten. Hinter den Kulissen vergeht kaum eine Woche, in der Vertreter des Bündnisses nicht übereinander schimpfen. Dennoch hat die Koalition den Freistaat verändert. Wenn auch längst nicht so umstürzend, wie die Koalitionäre das geplant und die Gegner der Koalition das befürchtet hatten.

Von Sebastian Haak