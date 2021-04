Dresden

In Sachsen müssen Auszubildende in Gesundheitsberufen künftig kein Schulgeld mehr bezahlen. Der Landtag hat auf Antrag der Koalitionsfraktionen eine Kostenübernahme ab dem kommenden Schuljahr beschlossen. Dafür sind laut Haushaltsplan, der im Mai beschlossen werden soll, pro Jahr rund fünf Millionen Euro veranschlagt.

Mehr als 5500 Auszubildende müssen nicht mehr zahlen

Bislang sind bereits einige Ausbildungen im Gesundheitsbereich schulgeldfrei gestellt worden, beispielsweise in der Pflege, für Hebammen und für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter. Seit August 2020 kostet auch die Erzieherausbildung nichts mehr. Nun kommen in Sachsen weitere Gesundheitsberufe hinzu, unter anderem Physiotherapie (aktuell 1855 Auszubildende), Ergotherapie (1574), Pharmazeutisch-Technische Assistenz (651), Logopädie (460), Medizinisch-Technische Assistenz (374), Podologie (152) und Diätassistenz (124). Im Freistaat gibt es momentan insgesamt mehr als 5500 Auszubildende, für die die neue Regelung ab dem neuen Schuljahr gelten soll.

Schulgeld beträgt zwischen 80 und 100 Euro monatlich

Das Schulgeld beträgt je Ausbildungsgang jeweils zwischen 80 und 100 Euro monatlich. Die Lehre findet sachsenweit an 39 Schulen statt, die überwiegend in freier Trägerschaft sind. Die neue Kostenübernahme soll möglichst einfach und unbürokratisch umgesetzt werden: Es ist geplant, dass die jeweiligen Ausbilder die Zuschüsse erhalten – ohne dass die Auszubildenden in Vorkasse gehen und sich das Geld über Anträge zurückholen müssen. Das genaue Verfahren wird derzeit noch mit dem Kultusministerium abgestimmt.

Köpping: Brauchen auch künftig ausreichend Fachkräfte

Ziel ist auch, dass sich mehr Schulabgänger für eine Ausbildung im Gesundheitsbereich entscheiden. Das Schulgeld galt bislang als eine große Hürde. „Wir müssen als Gesellschaft alles daran setzen, dass künftig ausreichend Fachkräfte in den Gesundheitsfachberufen die hohe Qualität unserer Versorgung gewährleisten“, sagt Sozialministerin Petra Köpping (SPD). Gleichzeitig fügt sie hinzu: „Das ist aber erst der Anfang unserer Unterstützung und Wertschätzung. Weitere Themen sind Karrierechancen, gute Rahmenbedingungen sowie eine attraktive Entlohnung.“

Bund setzt Passus aus dem Koalitionsvertrag nicht um

Sachsen geht mit der neuen Schulgeldfreiheit einen eigenen Weg. Ursprünglich hatten CDU/CSU und SPD im 2017-er Koalitionsvertrag auf Bundesebene die Abschaffung des Ausbildungsgeldes in Aussicht gestellt. Bisher sind allerdings noch keine entsprechenden Regelungen verabschiedet worden. Der Freistaat will dem ausstehenden Bundesbeschluss nun vorgreifen, um die Auszubildenden in den Gesundheitsberufen zu entlasten und mehr Nachwuchs anzuwerben.

Von Andreas Debski