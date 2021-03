Freyburg

Auch im Corona-Jahr 2020 sieht die Bilanz des Sektherstellers Rotkäppchen-Mumm glänzend aus. Allein beim Umsatz legte der deutsche Marktführer deutlich um 86 Millionen Euro auf 1,2 Milliarden Euro zu. Doch bei der Präsentation solider Zahlen ließ es Vorstandschef Christof Queisser bei der Online-Pressekonferenz am Dienstag nicht bewenden: Für Einwohner und Besucher Freyburgs (Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt), dem Sitz des traditionsreichen Herstellers, hatte er eine faustdicke Überraschung parat.

„Wir wollen die Sektkellerei und damit die Stadt für Touristen attraktiver machen“, sagte Queisser. Geplant ist, neben dem repräsentativen Backsteinbau und Sitz des Herstellers von Marken wie Rotkäppchen, Mumm, Jules Mumm oder Geldermann einen Pavillon zu errichten, der Besucher einlädt und in neue Ausstellungsräume im Inneren führen soll. Dort will man die Markenvielfalt sowie die Geschichte des Hauses präsentieren, die bis ins Jahr 1856 zurückreicht, als die Brüder Moritz und Julius Kloss zusammen mit ihrem Freund Carl Foerster eine Weinhandlung gründeten und die erste Freyburger Champagner-Fabrik-Gesellschaft mit auf den Weg brachten.

Interesse an der Geschichte Rotkäppchens ist gestiegen

„Schon in den letzten Jahren haben wir ein gestiegenes Interesse gerade in der Region für Rotkäppchen und die Geschichte, die dahinter steht, wahrgenommen. Die Pandemie hat noch einmal die Anzahl der Individualtouristen deutlich erhöht“, nennt Queisser Gründe für das Engagement. Die Investition in die Rotkäppchen Markenwelt stehe schon länger auf der Agenda. Corona habe das Vorhaben schneller reifen lassen.

Im Frühsommer sollen die Bauarbeiten beginnen, sagte Produktionsgeschäftsführer Mike Eberle. Spätestens im Frühjahr 2023 wolle man eröffnen. Vom neuen Pavillon, der auch für kleinere und größere Events gebucht werden könne, werde man einen „hervorragenden Blick auf das Unstruttal bis hin nach Naumburg“ haben. In Vor-Corona-Zeiten hat es laut Eberle jährlich rund 100.000 Gäste nach Freyburg gezogen. „Unser Ziel ist, das mit der neuen Markenwelt deutlich zu toppen.“

Im Corona-Jahr wurde mehr Wein auf der Terrasse zu Hause getrunken

Im Vorjahr hätten die Kunden den Marken des deutschen Sekthauses die Treue gehalten. In alle drei Sparten – Sekt, Wein und Spirituosen – habe es Zuwächse gegeben. Besonders beim Wein. Da weniger Urlaub im Ausland gemacht hätten, sei „mehr Wein auf der Terrasse zu Hause getrunken“ worden. „Die Menschen haben im letzten Jahr mehr Zeit in der heimischen Küche verbracht“, so Queisser. „Home Cooking“, begleitet von einem Glas Wein, werde auch künftig Bestand haben.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Insgesamt verkaufte das Unternehmen rund 330 Millionen Flaschen. Das waren 20 Millionen Flaschen mehr als 2019. Queisser: „Trotz aller widriger Umstände war es ein gutes Jahr.“ Die Verluste in der Gastronomie seien durch eine Verlagerung des Einkaufsverhaltens in den Lebensmitteleinzelhandel aufgefangen worden.

Rotkäppchen-Mumm habe seine Position als Marktführer in Deutschland gehalten. Ging der Umsatz im ersten Lockdown noch deutlich zurück, griffen die Kunden im Sommer und zum Jahresende verstärkt zu den Produkten des Unternehmens, das neben Freyburg auch an den Standorten Eltville und Hochheim (beide Hessen), Breisach (Baden-Württemberg) sowie im thüringischen Nordhausen produziert. Zum Unternehmen gehört seit 2017 auch der Prosecco-Hersteller Ruggeri in Italien.

Von Andreas Dunte