Welches Gewässer Deutschlands schönster See wird, darüber entscheiden Klickzahlen. Die Stadtverwaltung in Bitterfeld-Wolfen will da nichts den Zufall überlassen und ruft zum Voting für die Goitzsche auf. In Großpösna hält man das für übertrieben, gewinnen soll der Störmthaler See aber dennoch.