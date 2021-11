Fusion mit Konkurrent: Leipziger Nabelschnurbank Vita 34 auf dem Weg zur Nummer 1 in Europa

Leipzig

„Für Leipzig ist das eine großartige Nachricht, was derzeit bei der heimischen Nabelschnurbank Vita 34 passiert“ – mit diesen Worten kommentiert Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) kurz den Zusammenschluss von Vita 34 mit der Warschauer Zellbank PBKM. Denn wie jetzt feststeht, soll Leipzig der zentrale Sitz des neuen Unternehmens sein. „Das bringt die Stadt ungemein voran und stärkt den Biotechnologie-Standort“, ist sich Jung sicher. Die Freude bei Leipzigs Stadtoberhaupt ist verständlich, denn lange sah es bei Vita 34 nicht unbedingt nach einen Happy End aus. Es hätte alles auch ganz anders kommen können.

Auch Polen und Portugal standen als neuer Hauptsitz zur Wahl

Die PBKM (Polski Bank Komorek Macierzystych SA) mit Sitz in Warschau ist mit rund 600 Beschäftigten die weit größere der beiden Stammzellbanken. Im Vorfeld hatte es immer wieder Bestrebungen gegeben, den deutschen Konkurrenten zu übernehmen. Hauptakteur war Großaktionär AOC Health mit Sitz in Frankfurt am Main. Die Leipziger verfügen über einen ausgezeichneten Ruf im Markt und sind das einzige Unternehmen in Westeuropa, das über eine mehr als 20-jährige Historie im Bereich des kommerziellen Nabelschnurblutbankings verfügt.

Nun also dieses, wie Jung sagt, gute Ende zum Vorteil beider. Möglich geworden ist das durch einen freiwilligen Aktienumtausch. Alle Aktien der PBKM werden gegen Aktien der Vita 34 umgetauscht. PBKM-Aktionäre erhalten 1,3 neue Aktien der Leipziger – ein für die Aktionäre beider Seiten günstiges Verhältnis. Für Vita 34-Chef Wolfgang Knirsch steht fest: „Damit ist der Weg für beide Unternehmen frei, Europas führende Nabelschnurblutbank zu werden.“ Weltweit werde das Unternehmen unter den ersten drei sein.

Gemeinsam den Markt in Europa im Visier

Leipzig musste sich als Standort im europäischen Maßstab durchsetzen. AOC Health hatte die Auswahl zwischen Portugal, Polen und Deutschland. Die kombinierte Gruppe wird an der Frankfurter Börse notiert sein, mit Vita 34 als börsennotierter Muttergesellschaft. So könne man gemeinsam im europäischen Markt agieren und das Dienstleistungsspektrum vergrößern. „Mit dem Zusammenschluss haben wir europaweit rund 700 Beschäftigte, davon 100 in der Zentrale in Leipzig“, sagt der Vorstandsvorsitzende Knirsch.

Beide Unternehmen würden sich in ihrer Ausrichtung optimal ergänzen. Es gebe kaum Überschneidungen in der Marktabdeckung. „Der kombinierte Konzern wird den Gesamtmarkt deutlich stärker prägen, als dies Vita 34 und PBKM bisher auf eigenständiger Basis möglich war.“ Neben Polen und Deutschland ist ein weiterer Forschungsstandort Portugal. In den Blick nehme man außer dem europäischen Markt auch Südamerika und Asien.

Die Leipziger und Warschauer lagern Nabelschnurblut von Neugeborenen ein, das später für Stammzellentherapien, etwa bei Alzheimer, Schlaganfall, Herzinfarkt oder bösartigen Gewebebildungen eingesetzt werden kann. Künftig will man auch Immunzellen aus peripherem Blut sowie von Stammzellen aus körpereigenem Fett einlagern. Körpereigene Zellen seien ein wertvolles Ausgangsmaterial für die medizinische Zelltherapie und werden bei Temperaturen um minus 200 Grad Celsius am Leben erhalten.

Der Kundenkreis erweitert sich deutlich

Bislang haben 247.000 Kunden aus 20 Ländern ein Zelldepot bei Vita 34. Da man 1997 mit der Einlagerung begonnen hat, sind die ältesten Spender der gekühlten Blutbeutel heute knapp über 20 Jahre alt. Mit der Einlagerung von Immunzellen für medizinische Therapien erweitere man den Kundenkreis, erläutert Vita-34-Chef Knirsch. Denn künftig könnten nicht nur Eltern für ihre Kinder vorsorgen, sondern auch für sich selbst. Bislang wurden durch beide Zellbanken rund 150 Nabelschnurblute für Therapien bereitgestellt. Das hört sich wenig an, ist aber der Tatsache geschuldet, dass die beschriebenen Krankheiten zumeist mit fortschreitendem Alter auftreten und weniger in der Kindheit.

Die Voraussetzungen, in Leipzig weiter zu wachsen, seien gut. Vita 34 hat seine Labore und das Tierkühllager im Biocube an der Alten Messe. Oberbürgermeister Jung erhofft sich für das vom städtischen LGH Leipziger Gewerbehof betriebene Areal mit Biocube und Bio-City einen weiteren Aufschwung. „Das gemeinsame Unternehmen wird einen enormen Bedarf an Forschung und Entwicklung haben. Die Kapazitäten sind in Leipzig dafür da“, so Jung.

Branchenmesse für Biotechnologie kommt 2022 nach Leipzig

Das habe eine entscheidende Rolle bei der Standortentscheidung gespielt, so Leipzigs OBM. Der Invest Region Leipzig GmbH sei es gemeinsam mit dem Amt für Wirtschaftsförderung gelungen, erfolgreich die Trommeln für den heimischen Standort zu rühren.

Die Entscheidung für die Messestadt habe auch in der Branche für Aufsehen gesorgt, heißt es im Rathaus. Gut möglich, heißt es hinter vorgehaltener Hand, dass das auch bei der Entscheidung eine Rolle gespielt hat, wo im kommenden Jahr die wichtigste europäische Branchenmesse für Biotechnologie, die BioEurope, stattfindet. Die Messe ist ein internationales Forum zur Förderung der Unternehmensentwicklung zwischen Pharma-, Finanz-und Biotechnologie-Unternehmen und findet jährlich in wechselnden Städten statt. 2022 kommt sie nach Leipzig. Die letzten beiden Veranstaltungen fanden nur digital statt.

Von Andreas Dunte