Fusion von Drewag und Enso - Grüne fordern mehr Klimaschutz

Dresden

Die Grünen-Fraktion in Dresden hat vor der Fusion der Energieunternehmen Drewag und Enso ein klares Bekenntnis zum Klimaschutz angemahnt. Es gebe zu wenige konkrete Aussagen, wie das neue Unternehmen Sachsen Energie AG das Ziel der Klimaneutralität erreichen will. „Das ist wichtig, das wollen wir verankert wissen“, sagte Grünen-Stadtrat Wolfgang Deppe am Mittwoch in Dresden. Die Grünen streben einen Begleitbeschluss zum Thema im Stadtrat an.

Die angestrebte Fusion der beiden Energieversorger zum Jahresende muss noch vom Dresdner Stadtrat und den Kommunen gebilligt werden. „Für die Stadt ist das ein wichtiges Thema“, so Deppe.

Anzeige

Bisher sind die Dresdner Stadtwerke Drewag für die Versorgung mit Strom, Wärme und Wasser im Stadtgebiet zuständig. Die Enso übernimmt diese Aufgabe als regionaler Versorger für Ostsachsen. Nach Unternehmensangaben wird die Sachsen Energie künftig mit rund 3300 Mitarbeitern und einem angestrebten jährlichen Umsatz von rund 2,8‎ Milliarden Euro zum größten kommunalen Versorger Ostdeutschlands. Die Aktionäre sind dann 169 sächsische Kommunen - Hauptanteilseigner ist die Stadt Dresden mit mehr als 80 Prozent.

Von dpa