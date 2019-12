Wie ein Sachse den FC Barcelona zum Sieg im ersten El Clásico gegen Real Madrid schießt

Chemnitz.

Es ist eine unglaubliche Geschichte, eine bemerkenswerte Vita, eigentlich das Skript für eine besondere Doku: das Leben von Udo Steinberg. In nur 42 Jahren hinterlässt der Sportler, Sportfunktionär und -journalist sowie Ingenieur Meilensteine in halb Europa. Die Krönung: Bei der ersten Copa del Rey – dem spanischen Fußballpokalwettbewerb – schießt er am 13. Mai 1902 beim 3:1-Sieg des FC Barcelona gegen den späteren Dauerrivalen Real Madrid die beiden ersten Tore. Weihnachten vor 100 Jahren endet sein kurzes Leben.

Doch von Anfang an. Geboren wird der spätere Multisportler und -funktionär am 13. Juni 1877 als viertes Kind (von insgesamt sechs) des Kaufmanns Eugen Oscar Steinberg und dessen Ehefrau Pauline Elise Cäcilie Steinberg in Berlin. Seine Kinder- und Jugendzeit verbringt er aber weitestgehend in Chemnitz, wo er zunächst vermutlich die III. Bezirksschule am Bernsbachplatz und danach das Königliche Gymnasium zu Chemnitz besucht.

Abschluss als Ingenieur

Eine Lehre in der Mechanischen Werkstatt von Ferdinand Ernecke – einem Präzisionsmechaniker und Optiker – in Berlin schließt sich an, bevor er Mitte Oktober 1985 als 18-Jähriger ein Maschinenbau- und Elektrotechnikstudium am Technikum Mittweida gut 20 Kilometer von seinem einstigen Wohnhaus in der Chemnitzer Theaterstraße entfernt aufnimmt. Dieses schließt er – unterbrochen von Praktika in Berlin und im heute westrumänischen Timisoara (Temeswar) nach dem dritten Semester – im Jahr 1900 mit der Gesamtnote 2,5 als Elektro- und Maschineningenieur ab.

Zu diesem Zeitpunkt hat der umtriebige und sportbegeisterte Steinberg bereits an der Gründung mehrerer Vereine mitgewirkt – unter anderem des Mittweidaer Ballspiel Clubs und des Sportclubs Britannia Chemnitz, aus dem später der Chemnitzer FC hervorging. Als Delegierter dieser beiden Vereine nimmt er Ende Januar 1900 an der Gründungsversammlung des Deutschen Fußball-Bunds im Restaurant „Zum Mariengarten“ in Leipzig teil. Auch als Verfasser von Artikeln für Sportzeitungen wie „Spiel und Sport“, „Sport im Bild“ und „Sport im Wort“ hat er sich da schon einen gewissen Ruf erworben.

Radpolo und Freiwilligendienst

Nach Abschluss des Studiums nimmt das Leben Udo Steinbergs noch einmal richtig Fahrt auf. In Prag spielt er bei einem mehrmonatigen beruflichen Aufenthalt (Entwurfsarbeiten für die Lenkstange eines „Radfahr-Polo-Rades“) für den Deutschen Fußball-Club, absolviert seinen militärischen Freiwilligendienst und probiert sich in Deutschland und Österreich – meist erfolgreich – in weiteren Sportarten wie Tennis, Cricket, Leichtathletik, Radfahren, Radpolo, Boxen, Hockey, Skating, Ski und weiteren aus.

Ende November 1901 übersiedelt er nach Barcelona, wo er als Repräsentant diverse deutsche Unternehmen des Maschinenbaus und der Elektrotechnik bei ihren Engagements in Spanien und Portugal betreut – darunter die Maschinenfabrik Kappel aus Chemnitz, Ernst Hertel & Co. aus Leipzig und Nostiz & Koch aus Chemnitz. Er selbst gründet 1904 ein Ingenieurbüro in Barcelona, zwei Jahre später kommt eine Dependance in Palma de Mallorca hinzu. Sein Ingenieurbüro ist ab 1910 am Bau von Straßenbahnen in und um Barcelona beteiligt – darunter die recht schwierige Linie ins gebirgige Rabassada im Nordwesten der Mittelmeermetropole mit fast acht Kilometern Länge.

Patente-Inhaber und Fußballschulen-Leiter

Steinberg meldet mehrere Patente an – unter anderem für spezielle Kugellager (durch intensiven geschäftlichen Austausch mit der Deutschen Kugellagerfabrik in Leipzig-Plagwitz entstanden), Elektrolysen, elektrische Anschlüsse, Pressen und Mühlen. Zudem betätigt er sich ab 1906 als Sportredakteur für die Zeitung „El Mundo Deportivo“. Der Kontakt ins sächsische Mittweida reißt trotz der Entfernung nicht ab – viele Jahre versucht Steinberg, junge Spanier am Technikum unterzubringen. Zudem engagiert er sich im Mittelsächsischen wie später in Barcelona beim Bau von Sportanlagen.

Damit nicht genug: Bis 1916 leitet er 14 Jahre die Fußballschule des FC Barcelona – ein Vorläufer der berühmten La Masia – und gilt damit als erster Trainer der Katalanen. Zudem wirkt er als Präsident des späteren Katalanischen Fußballverbandes, gründet den spanischen Alpinistenverein mit und übernimmt den Vizepräsidentenposten des Katalanischen Lawn-Tennisverbandes.

Torschütze vom Dienst

Als Fußballspieler schlägt Udo Steinberg ein wie eine Granate. Zu dem vom Schweizer Hans Gamper und weiteren Ausländern gegründeten FC Barcelona kommt er wohl durch die Vermittlung von Otto Maier, mit dem zusammen er bereits in Deutschland gespielt hat. Zwischen 1901 und 1910 schießt er als Stammspieler – oft als Mittelstürmer – über 60 Tore. Ein Zeitungsartikel beschreibt ihn als einen Akteur mit „einem robusten Körperbau, eher leicht beleibt und mit normaler Statur“. Der Träger eines „gut gepflegten Kinnbartes“ lasse nicht „den hervorragenden Spieler vermuten“.

Den im Rückblick wohl wichtigsten Erfolg des noch jungen FC Barcelona stellt der Sachse fast im Alleingang sicher. Am 13. Mai 1902 trifft sein Team bei einem Turnier anlässlich der Krönung des spanischen Königs Alfonso XIII. – das als Copa del Rey als Ursprung des spanischen Ligapokals gilt – in der Hauptstadt auf den späteren Dauerrivalen Real Madrid. Beim klaren 3:1-Erfolg schießt Steinberg die beiden ersten Tore. Somit kann er als erster Torschütze im heute als „El Clásico“ bezeichneten Duell der Dauerrivalen bezeichnet werden.

Steinberg zahl die Anreise

Dabei steht die Teilnahme der Katalanen bis zuletzt auf der Kippe, weil der Vorstand aufgrund „inakzeptabler Reisebedingungen“ die Einladung ablehnen will. Steinberg übernimmt persönlich die Kosten für die Anreise. Schon damals stößt das bis heute für beide Seiten emotionale Aufeinandertreffen auf ein großes mediales Echo.

Sonst fast nur noch als Randnotiz in Spaniens Fußballhistorie zu finden bleibt fairerweise anzumerken, dass Barça durch den Sieg über Real zwar ins Finale einzieht, dort aber gegen Vizcaya de Bilbao eine 1:2-Niederlage kassiert (Tor: Udo Steinberg). Dafür holen sich die Katalanen die Copa Macaya – den Titel in einem der ältesten europäischen Fußballvereinswettbewerbe. Natürlich unter starker Mithilfe von Udo Steinberg.

Grab in der Stadt des großen Fußballrivalen

Am ersten Weihnachtsfeiertag 1919 verstirbt Udo Steinberg in Madrid an einer vermutlich durch die Spanische Grippe hervorgerufenen Lungenentzündung. Beerdigt wird er auf dem Friedhof „Cementerio Civil del Este“ in Madrid, in – so die Ironie der Geschichte – der Stadt des großen sportlichen Konkurrenten. In Mittweida wird an ihn auf dem Marktplatz als Teil der Lichtskulptur „Reflect“ und im Foyer des Hochschul-Hauptgebäudes mit einer Gedenktafel erinnert.

Vereinsmitbegründer und Funktionär Vereine Berliner Fußballclub Brandenburg 1893 Thor- und Fußball-Club Britannia (heute Berliner SV 1892) 1893 Mittweidaer Ballspiel-Club 1896 Fußball-Club Germania Mittweida (heute SV ­Germania Mittweida 1897) 1897 Chemnitzer Sport-Club Britannia (heute Chemnitzer FC) 1899 Deutscher Fußball-Bund 1900 Sportverein Barcelona 1902 Tennisverband Barcelona 1904 Spanischer Alpinisten-Verein 1914 Funktionen Berliner Schülervereinigung Hevellia 1892 Erster Schriftführer des „Verbands deutscher ­Ballspiel-Vereine“ in Berlin (heute Berliner Fußball-Verband) 1898 und 1901 Leiter der Fußballschule des FC Barcelona 1902 bis 1916 Repräsentant deutscher Unternehmen der Elektrotechnik und des Maschinenbaus in Spanien und Portugal ab 1902 Präsident des späteren Katalanischen Fußballverbandes 1906 Vizepräsident des Katalanischen Lawn-Tennisverbandes ab 1915

Das Buch „Zum Leben und Wirken von Udo Steinberg“ ist exklusiv über die Hochschule erhältlich. Preis: 10 Euro. Zu beziehen unter https://www.hs-mittweida.de/webs/archiv/publikationen.html

Von Martin Pelzl