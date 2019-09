Leipzig

„Das war ein solcher Krimi“, erinnert sich Olaf Teubertnoch heute an das Endspiel der Fußball-WM 1954. Als 18-Jähriger saß er am 4. Juli in Leipzig-Stötteritz am Radio, mit Gänsehaut und geballten Fäusten. Dann endlich die sich überschlagende Stimme des Reporters: „Aus, aus, aus – aus! – Das Spiel i...