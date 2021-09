Leipzig

Der Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) trifft die Reisenden auch am Wochenende hart – doch wer von der Ostsee nach Sachsen fahren muss, könnte trotzdem Glück haben: Die Deutsche Bahn AG setzt am Wochenende mehr Züge auf dieser Verbindung ein, als es der Ersatzfahrplan eigentlich vorsieht.

„Unser Ziel ist es, einen stabilen Ersatzfahrplan anzubieten und diesen im Vergleich zu den vergangenen Tagen nach Möglichkeit etwas auszubauen“, erklärte eine Bahn-Sprecherin auf LVZ-Anfrage. Deshalb werde ständig geschaut, welche Kollegen sich am Streik beteiligen und welche nicht – sobald Bahner verfügbar seien, würden zusätzliche Angebote geschaffen.

Bahn veröffentliche Zusatzangebote im Netz

Davon profitieren am Wochenende vor allem Bahnreisende, die von der Ostsee nach Sachsen wollen. Denn in Sachsen und Thüringen enden die Sommerferien, die Bahn erwartet daher mehr Reiseverkehr. Deshalb werden auf der Intercity-Verbindung zwischen Dresden und Warnemünde zusätzliche Fahrten angeboten.

„Nach derzeitigem Planungsstand werden am morgigen Samstag in jede Richtung je zwei Züge angeboten werden können“, erklärte ein Bahnsprecher am Freitag auf LVZ-Anfrage. „Ab Dresden in Richtung Warnemünde ab 7.19 Uhr (IC 2272) und ab 11.19 Uhr (IC 2178), in die gegenseitige Richtung ab 13.52 Uhr (IC 2271) und ab 17.52 Uhr (IC 2275). Wir versuchen auf dieser Strecke diese Züge so auch am Sonntag einzusetzen. Für Reisende kann es sich lohnen, am Wochenende kurzfristig in den Ersatzfahrplan auf www.bahn.de zu schauen.“

Keine Direktverbindung zwischen Leipzig und Warnemünde

Diese IC steuern allerdings nicht Leipzig an. Sie fahren über Warnemünde, Rostock, Berlin, Doberlug-Kirchhain und Elsterwerda nach Dresden. Die eigentlich zwischen Leipzig und Warnemünde bestehende Direktverbindung könne wegen des GDL-Streiks nicht bedient werden, so ein Bahnsprecher. An diesem Wochenende gibt es also keine Direktverbindung zwischen Warnemünde und Leipzig.

Von Andreas Tappert