Leipzig/Dresden/Halle

Zugreisende in Mitteldeutschland müssen sich ab Mittwoch früh (ab 2 Uhr) auf erhebliche Einschränkungen im Bahnverkehr einstellen. Die Lokführergewerkschaft GDL will für 48 Stunden den Verkehr der Deutschen Bahn bestreiken. Die Deutsche Bahn reagiert zwar mit einem Ersatzfahrplan für den Fern- und Nahverkehr. Dennoch könne bis Streikende am Freitag nur ein Viertel des bundesweiten Angebotes aufrechterhalten werden, teilte ein DB-Sprecher mit. Zudem werde es zu erheblichen Verspätungen kommen.

Priorität haben demnach die besonders stark genutzten Verbindungen, so zwischen Berlin und der Rhein-/Ruhr-Region, zwischen Hamburg und Frankfurt (Main). „Ziel ist es, während des Streiks auf ausgewählten Hauptachsen ein zweistündliches Angebot zuverlässig aufrechtzuerhalten“, heißt es.

ICE- und IC-Verkehr ist stark ausgedünnt

Da im Osten der Organisationsgrad der GDL weit größer ist als im Westen, werden die Auswirkungen hier auch spürbarer sein. Das betrifft auch solch stark frequentierte Strecken wie die ICE-Verbindung von Frankfurt/Main nach Leipzig oder von München nach Leipzig. Nach bisherigen Plänen ist an ein zweistündiges Angebot nicht zu denken. Auch der IC-Verkehr von Leipzig nach Magdeburg und weiter in den Westen ist stark ausgedünnt

IC-Züge von Dresden nach Leipzig werden voraussichtlich überhaupt nicht verkehren. Hingegen fährt der Regionalexpress 50 zwischen Leipzig und Dresden aller zwei bis drei Stunden. Der Eurocity von Hamburg über Berlin nach Prag verkehrt während des Streiks nur zwischen Dresden und Prag, und das auch nur, weil hier tschechische Lokführer zum Einsatz kommen, heißt es.

S-Bahnen fahren nur auf ausgewählten Strecken

Im S-Bahn-Verkehr versucht man wenigstens auf ausgewählten Strecken ein relativ stabiles Angebot vorzuhalten, so ein Sprecher, abhängig von der Verfügbarkeit von Fahrern. So ist die S2, die sonst zwischen Dessau und Stötteritz verkehrt, nur zwischen Leipzig und Delitzsch im Einsatz. Die S3 soll alle 30 Minuten zwischen Halle und Leipzig verkehren, die Weiterfahrt nach Wurzen entfällt. Die S4 fährt im Zwei-Stundentakt nur zwischen Torgau und Leipzig, sonst bis Markkleeberg und Hoyerswerda. Die S5, die sonst Halle mit Zwickau verbindet, verkehrt stündlich nur zwischen Leipzig und Altenburg, eine Weiterfahrt nach Zwickau soll aller zwei Stunden möglich sein.

Man könne nicht garantieren, dass alle Fahrgäste wie geplant ihr Ziel erreichen. „Wer nicht fahren muss, sollte seine Reise verschieben“, rät Konzernsprecherin Anja Bröker. Gegenüber den Kunden wolle man sich sehr kulant zeigen. Die für den Streikzeitraum gelösten Karten könnten bis einschließlich dem 20. August bei aufgehobener Zugbindung genutzt oder erstattet werden.

Er könne die Reisenden nur um Verständnis bitten, sagte Reinhold Vieback, GDL-Chef im Bezirk Mitteldeutschland. „Wir Lokführer streiken nicht gerne. Aber Streik ist das einzige Mittel, um unsere Forderungen durchsetzen zu können.“

Lokführer wollen mehr Geld und eine verlässliche Planung

Der Streik kommt aus Sicht der Deutschen Bahn zur Unzeit. „Gerade jetzt, wenn die Menschen wieder mehr reisen und die Bahn nutzen, macht die GDL-Spitze den Aufschwung zunichte, den wir in Anbetracht der massiven Corona-Schäden dringend brauchen“, so Personalchef Martin Seiler. Er kritisierte, die Gewerkschaft habe sich nicht an ihre Ankündigung gehalten, den Kunden ausreichend Vorlauf zu lassen, bevor der Streik beginnt.

GDL-Vorsitzender Claus Weselsky machte für den „festgefahrenen Tarifkonflikt“ das Management der Deutschen Bahn verantwortlich. Einwände wegen der hohen Belastungen von Bahn und ihren Kunden durch die Corona-Krise und die Überflutungen ließ der GDL-Chef nicht gelten. „Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt für einen Streik bei der Eisenbahn.“

Neben mehr Geld fordert die GDL auch mehr Zeit für die Lokführer. „Wir können nicht planen, müssen ständig verfügbar sein. Darunter leidet das Familienleben ungemein“, erklärt Gewerkschafter Vieback, der seit 1976 bei der Bahn arbeitet. Selbst die im letzten Tarifkampf erstrittenen Arbeitspläne werden immer weiter aufgeweicht, kritisiert er. Die hohe Streikbereitschaft der Lokführer erklärt er damit, dass dem Management der Bahn für die Belange der Mitarbeiter „null Verständnis hat“.

Von Andreas Dunte und Matthias Roth