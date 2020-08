Dresden

In Sachsen beginnt am Montag für rund 485 600 Schülerinnen und Schüler das neue Schuljahr. Wie das Sächsische Kultusministerium am Mittwoch mitteilte, waren das knapp 3400 mehr als im Jahr davor. Gleichzeitig konnten insgesamt 1043 Lehrerstellen neu besetzt werden. Für die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW) dennoch kein Grund zur Entwarnung.

Sachsens Landesvorsitzende Uschi Kruse stellte in Dresden vier Thesen auf: 1. Das neue Schuljahr werde aufgrund von Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie nicht im Normalbetrieb stattfinden. 2. Schüler und Lehrer würden damit ungefragt zum Objekt einer Corona-Studie. 3. Der gravierende Lehrermangel könne die Bewältigung der aus Corona entstehenden Probleme enorm erschweren. 4. Die Bildungsungerechtigkeit werde damit weiter verschärft.

„Versprechen, das nicht zu erfüllen ist“

Dass Sachsen quasi per Kaltstart das neue Schuljahr beginne, sei dem Wunsch der Politik, der Wirtschaft, aber auch der Erzieher und Lehrkräfte geschuldet. „Die Normalität an den Schulen ist aber ein Versprechen, das nicht zu erfüllen ist“, mahnt Kruse. Es werde erzwungen, was nicht möglich sei. Die GEW-Chefin rechnet mit Abstrichen bei der Stundentafel und einem Mix aus Präsenz- und Distanz-Unterricht. Kein Elternabend, kein Sportunterricht, kein Chorauftritt werde ohne vorhergehendes, gründliches Nachdenken möglich sein.

Die Schulstudie der Uni Leipzig sei dabei kein Grund zur Entwarnung. Die untersuchten Schüler hätten lange Zeit zuhause oder in festen Gruppen verbracht. „Wir dürfen alle auf die nächsten Ergebnisse gespannt sein“, so Kruse. Am Vier-Stufen-Plan des Kultusministeriums moniert sie, dass er kein Szenario für ein erhöhtes Infektionsgeschehen enthalte. Die Hygiene-Vorschriften seien ungenügend, weil eine kontinuierliche Lüftung von Klassenräumen nicht überall möglich sei und die Zahl sanitärer Einrichtungen zu gering. „Bei einer Schule mit 300 Schülern und jeweils sechs Waschbecken für Jungen und Mädchen reicht selbst bei 20 Sekunden Waschzeit die Pause nicht aus, damit sich alle ihre Hände reinigen können“, rechnet Kruse vor.

Masken auf Gängen und Schulhof

Weitere Forderung der GEW: Das Tragen des Mund-Nasenschutzes auf dem Schulhof und den Gängen. Dies sei schlechthin das „kleinere Übel“. Dazu bedürfe es aber zentraler Vorgaben, um die Schulleiter nicht im Regen stehen zu lassen. Komme es nämlich in einer Kleinstadt mit zwei Schulen zu unterschiedlichen Vorgehensweisen, sei böses Blut absehbar.

Um die künftig ausscheidenden Lehrer zu ersetzen, wären laut Kruse 2000 bis 3000 neue Lehrerstellen erforderlich. „Der Freistaat Sachsen muss jetzt jeden Lehrer einstellen, der irgendwo auf dem Markt ist.“ Vor allen Ober- und Förderschulen betreffe das. So seien 13,7 Prozent der Lehrer an Oberschulen mittlerweile Seiteneinsteiger. Gleichzeitig müsse sich diese Schulart aber besonders den Problemen von Migration und Integration stellen.

„Auch wir haben keine Patentrezepte“

Die GEW-Chefin erinnerte fernerh daran, dass lediglich 2,9 Prozent der Grundschullehrer ein Attest als Corona-Risiko-Person erwirkt hätten. „Von der Altersstruktur her aber liegt die Risikogruppe bei 20 Prozent.“ Resümee der Kritik? Kruse räumt ein: „Auch wir haben keine Patentrezepte.“

Laut Kultusministerium hatten sich im Vorfeld des neuen Schuljahres 1271 grundständig ausgebildete Lehrkräfte beworben. Mit 589 Bewerbern die meisten fürs Gymnasium und insgesamt über 70 Prozent für die Ballungsräume Dresden und Leipzig. Die meisten Einstellungen gab es für Grundschulen und Gymnasien, gefolgt von Oberschulen, Förderschulen und Berufsbildenden Schulen. Zu den grundständig ausgebildeten Lehrkräften kommen noch 121 Stellen hinzu, die mit Seiteneinsteigern besetzt wurden. Den größten Zuwachs an Schülern registrierten die öffentlichen Schulen. Demgegenüber ist die Schülerzahl an Schulen in freier Trägerschaft leicht zurückgegangen.

