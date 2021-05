Leipzig

Zusätzliches Geld im dreistelligen Millionenbereich für Schulen und Kindergärten in Sachsen – die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fordert den sächsischen Landtag auf, im Doppelhaushalt 2021/22 ordentlich nachzulegen. „Wir brauchen ein umfassendes Paket, eine Bildungsoffensive“, mahnt Uschi Kruse, Vorsitzende der GEW Sachsen.

Unterfinanziert seien Schulen und Kitas schon vor Corona gewesen. „Die Pandemie hat den Bedarf vervielfacht“, mahnt Uschi Kruse, Vorsitzende der GEW Sachsen. Quelle: André Kempner

Schon vor der Corona-Krise seien Kitas und Schulen in Sachsen unterfinanziert gewesen, so Kruse. Die Zahl der Schüler wachse seit Jahren, die Menge der Lehrkräfte schrumpfe dagegen. „Die Pandemie hat den Bedarf vervielfacht“, sagt sie. Aufgrund des jetzigen Unterrichtsausfalls werde die individuelle Beratung von Schülerinnen, Schülern und Eltern enorm an Bedeutung gewinnen. „Dafür müssen Lehrer und Schulleiter Zeit haben.“ Die GEW schlägt daher vor, eine „Klassenleiterstunde“ zu finanzieren, wie es sie zu DDR-Zeiten gab. Dafür müssten im ersten Jahr 777 Stellen geschaffen werden, hat Kruse ausgerechnet. Weitere 106 Stellen seien nötig, um Schulleitungen zu unterstützen. Zudem würden auch mehr Schulassistenten benötigt, um Lehrkräfte zu entlasten.

Darüber hinaus setzt sich die GEW dafür ein, 53 zusätzliche Schulpsychologen einzustellen, um im Verhältnis zu den Schülern wie in Bayern auf einen Schlüssel von 1 zu 5000 zu kommen. Bislang seien in Sachsen lediglich 32 Stellen besetzt. Auch in der frühkindlichen Bildung müsse der Freistaat zulegen. Zwar habe die Koalition versprochen, den Betreuungsschlüssel an Kitas 2022 zu verbessern, doch im Haushaltsplan spiegle sich das nicht wider, bemängelt Kruse. Die GEW fordert, fünf Prozent mehr Stellen – allein, um krankheitsbedingten Ausfall zu kompensieren, erläutert Kruse. Die Fachkräfte dafür seien vorhanden: Viele Erzieherinnen und Erzieher, die in Teilzeit arbeiteten, hätten den Wunsch, ihre Stundenzahl aufzustocken, sagt sie. Die Erhöhung schlage mit 90 Millionen Euro pro Jahr zu Buche.

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat für diese Woche ein Aktionsprogramm mit einem Volumen von zwei Milliarden Euro angekündigt. Für sächsische Schulen fallen voraussichtlich rund 100 Millionen Euro ab, um Nachhilfestunden und verschiedene Schulprojekte zu finanzieren, mutmaßt Kruse. Sie hält den Betrag für zu klein: „Wir müssen die Mittel mit 75 Millionen Euro aus Sachsen aufstocken“, fordert sie.

„Eine gute Zukunft für Kinder und Jugendliche muss der Gesellschaft diese Anstrengung wert sein“, sagt Kruse. „Doch im Haushalt des Kultusministeriums hat man den Eindruck, als hätte es Corona nicht gegeben“, ärgert sie sich. Vom 4. bis 7. Mai kommt der Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages zusammen, um über den Doppelhaushalt 2021/2022 zu beraten. Dieser soll am 19./20. Mai im Parlament beschlossen werden.

Von Mathias Wöbking